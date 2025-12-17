Aktualizacja: 17.12.2025 12:48 Publikacja: 17.12.2025 11:54
Komisja Zdrowia Publicznego Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt Aktu o lekach krytycznych
Foto: Adobe Stock
Akt o lekach krytycznych zawiera wiele ważnych regulacji, które mają zabezpieczyć kraje Unii Europejskiej przed problemem braku kluczowych leków. Projekt dokumentu przyjęła właśnie Komisja Zdrowia Publicznego Parlamentu Europejskiego. Prace nad nowymi przepisami mają być kontynuowane w przyszłym roku.
Nowe regulacje przewidują m.in. wsparcie finansowe dla strategicznych projektów produkcji leków w UE. Zmiany zakładają również wspólne zakupy leków, przy czym preferowani mają być producenci wytwarzający leki na terenie Unii Europejskiej. Przepisy mają na celu także unijną koordynację zapasów leków i możliwość ich redystrybucji w sytuacjach kryzysowych.
Czytaj więcej
Ministerstwo Zdrowia przygotowało plan cięcia wydatków NFZ, który zakłada m.in. wprowadzenie kore...
Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk w rozmowie z Rynkiem Zdrowia wyraziła przekonanie, że nowe regulacje będą miały wpływ na sytuację lekową w Polsce.
– Akt ten wprowadza rozwiązania wzmacniające bezpieczeństwo lekowe oraz wspierające produkcję – w tym produkcję substancji czynnych i leków krytycznych – na obszarze Unii Europejskiej. (…) Mamy więc nadzieję, że przełoży się to realnie na poprawę bezpieczeństwa lekowego zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej – powiedziała wiceministra.
Ministerstwo Zdrowia przygotowało plan cięcia wydatków NFZ, który zakłada m.in. wprowadzenie korekt dotyczących...
Ponad 50 procent wszystkich wydatków NFZ przeznaczona jest obecnie na utrzymanie szpitali, tymczasem są takie od...
Niemal jedna trzecia Polaków (31,7 proc.) zdecydowanie sprzeciwia się wprowadzeniu opłat w publicznej ochronie z...
Rząd, szukając nowych źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia, rozważa zmiany w KRUS oraz możliwość wprowadz...
PSL ma własną propozycję reformy systemu ochrony zdrowia, której szczegóły omówiono 11 grudnia na spotkaniu u wi...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas