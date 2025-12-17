Akt o lekach krytycznych zawiera wiele ważnych regulacji, które mają zabezpieczyć kraje Unii Europejskiej przed problemem braku kluczowych leków. Projekt dokumentu przyjęła właśnie Komisja Zdrowia Publicznego Parlamentu Europejskiego. Prace nad nowymi przepisami mają być kontynuowane w przyszłym roku.

Nowe przepisy unijne mają poprawić bezpieczeństwo lekowe w Polsce

Nowe regulacje przewidują m.in. wsparcie finansowe dla strategicznych projektów produkcji leków w UE. Zmiany zakładają również wspólne zakupy leków, przy czym preferowani mają być producenci wytwarzający leki na terenie Unii Europejskiej. Przepisy mają na celu także unijną koordynację zapasów leków i możliwość ich redystrybucji w sytuacjach kryzysowych.

Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk w rozmowie z Rynkiem Zdrowia wyraziła przekonanie, że nowe regulacje będą miały wpływ na sytuację lekową w Polsce.

– Akt ten wprowadza rozwiązania wzmacniające bezpieczeństwo lekowe oraz wspierające produkcję – w tym produkcję substancji czynnych i leków krytycznych – na obszarze Unii Europejskiej. (…) Mamy więc nadzieję, że przełoży się to realnie na poprawę bezpieczeństwa lekowego zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej – powiedziała wiceministra.