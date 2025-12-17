Aktualizacja: 17.12.2025 14:22 Publikacja: 17.12.2025 13:51
Poznański szpital zaprzecza informacjom o ograniczaniu dostępu do świadczeń / zdjęcie ilustracyjne
Foto: Adobe Stock
Jak przypomina Rynek Zdrowia, lista przygotowana przez NFZ powstała na bazie zgłoszeń pacjentów, które wpłynęły od 1 września 2025 r. do 18 listopada 2025 r. do Centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich NFZ. Zgłoszenia te dotyczyły trudności w dostępie do świadczeń szpitalnych. W efekcie powstała lista dziewiętnastu szpitali, które miały ograniczać przyjęcia pacjentów. Na pierwszym miejscu znalazł się Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu – oddział otolaryngologiczny.
Po publikacji Rynku Zdrowia dotyczącej listy placówek na stronie poznańskiego szpitala pojawiło się sprostowanie. Podkreślono, że przyjęcia na oddział odbywają się zgodnie z harmonogramem i nie wprowadzono żadnych zmian odnośnie do przyjmowania pacjentów.
Dyrektorka szpitala oraz kierownik oddziału otorynolaryngologii w wypowiedziach dla Rynku Zdrowia przyznali, że liczba pacjentów rośnie rok do roku, sytuacja placówki jest stabilna, a rozliczenia z NFZ przebiegają bez zakłóceń. Kierownictwo przedstawiło również informacje o liczbie przyjętych pacjentów.
Czytaj więcej: Szpital z Poznania reaguje na listę z ograniczeniami dostępności. „Nie odpowiada prawdzie”
