Aktualizacja: 15.12.2025 15:47 Publikacja: 15.12.2025 14:42
Eksperci przestrzegają, że przyszłoroczne nakłady państwa na ochronę zdrowia mogą okazać się niewystarczające
Foto: Adobe Stock
Jakie kwoty na zdrowie zabezpieczono w budżecie na 2026 rok. Jak ustawę budżetową oceniają eksperci?
17 grudnia rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Senatu. W trakcie obrad senatorowie zajmą się m.in. pracami nad ustawą budżetową. Dokument przewiduje rekordowo wysokie nakłady na finansowanie ochrony zdrowia. Eksperci powiązani ze środowiskiem medycznym przestrzegają jednak, że planowane nakłady finansowe mogą okazać się niewystarczające.
Portal rynekzdrowia.pl analizuje szczegółowe zapisy w ustawie budżetowej dotyczące finansowania ochrony zdrowia. Z jednej strony mowa o rekordowej kwocie: w przyszłym roku państwo przeznaczy na zdrowie 247,8 mld zł (6,8 proc. PKB). Dotacja podmiotowa dla NFZ wzrośnie do 26 mld zł. Budżet na nowy rok przewiduje także m.in. wzmocnienie kształcenia kadr medycznych oraz programów polityki prozdrowotnej (1,627 mld zł).
Z drugiej strony jednak, zdaniem ekspertów, przyszłoroczne potrzeby NFZ są o wiele wyższe – o czym alarmuje także sam Fundusz.
„Budżet państwa został skonstruowany tak, że nie daje, przy założeniu utrzymania istniejącej sytuacji prawnej, możliwości zbilansowania się budżetowi NFZ” – ocenia w wywiadzie dla portalu rynekzdrowia.pl Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Czytaj więcej: Rząd się bawi w kotka i myszkę? „Finanse NFZ i budżet państwa są pewnego rodzaju fikcją”
Czytaj więcej
Rząd, szukając nowych źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia, rozważa zmiany w KRUS oraz moż...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Zdaniem Adriana Zandberga – posła i współprzewodniczącego Partii Razem – w Nowej Lewicy „chyba niewiele się zmie...
Nowy sondaż IPSOS dla Radia ZET wskazuje, że większa grupa respondentów sprzeciwia się zmianie na Sikorskiego na...
Naszym interesem jest wsparcie kraju, który walczy z egzystencjalnym wrogiem Polski - Rosją - oraz broni wartośc...
Politycy Nowej Lewicy wybrali w niedzielę nowe władze partii. Przewodniczącym został Włodzimierz Czarzasty. - Ja...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas