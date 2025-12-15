Jakie kwoty na zdrowie zabezpieczono w budżecie na 2026 rok. Jak ustawę budżetową oceniają eksperci?

Rekordowe nakłady na zdrowie. Eksperci: Potrzeby są dużo wyższe

17 grudnia rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Senatu. W trakcie obrad senatorowie zajmą się m.in. pracami nad ustawą budżetową. Dokument przewiduje rekordowo wysokie nakłady na finansowanie ochrony zdrowia. Eksperci powiązani ze środowiskiem medycznym przestrzegają jednak, że planowane nakłady finansowe mogą okazać się niewystarczające.

Portal rynekzdrowia.pl analizuje szczegółowe zapisy w ustawie budżetowej dotyczące finansowania ochrony zdrowia. Z jednej strony mowa o rekordowej kwocie: w przyszłym roku państwo przeznaczy na zdrowie 247,8 mld zł (6,8 proc. PKB). Dotacja podmiotowa dla NFZ wzrośnie do 26 mld zł. Budżet na nowy rok przewiduje także m.in. wzmocnienie kształcenia kadr medycznych oraz programów polityki prozdrowotnej (1,627 mld zł).

Z drugiej strony jednak, zdaniem ekspertów, przyszłoroczne potrzeby NFZ są o wiele wyższe – o czym alarmuje także sam Fundusz.

„Budżet państwa został skonstruowany tak, że nie daje, przy założeniu utrzymania istniejącej sytuacji prawnej, możliwości zbilansowania się budżetowi NFZ” – ocenia w wywiadzie dla portalu rynekzdrowia.pl Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.