11 min. 31 sek.
Aktualizacja: 16.12.2025 20:42 Publikacja: 16.12.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Wojna w Ukrainie nie skłoniła wszystkich państw NATO do zwiększenia wydatków na obronność. Polska po 2022 r. znacząco podniosła nakłady, wysuwając się na czoło Sojuszu, ale już wkrótce liderami mogą zostać państwa bałtyckie.
Litwa zapowiedziała wydatki na poziomie 5,4 proc. PKB w 2026 r., podobne deklaracje składają Łotwa i Estonia. Wysokie nakłady utrzymują także kraje północno-wschodniej flanki. Inaczej wygląda sytuacja w części Europy Południowej i Zachodniej, gdzie wydatki nadal oscylują wokół 2 proc. PKB. Zdaniem Piotra Szymańskiego z OSW NATO staje się sojuszem dwóch prędkości.
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas poinformowała, że zgoda na unijną pożyczkę dla Ukrainy nie jest przesądzona. Sprzeciw wobec wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów zgłosiły m.in. Włochy, Czechy, Malta i Bułgaria.
Rosnące wątpliwości państw członkowskich są dla Brukseli problemem i sygnałem słabnącej determinacji części UE do dalszego wspierania Kijowa. Ponadto brak finansowania może zwiększyć presję na szybkie zakończenie wojny.
Podczas spotkania w Ankarze ministrowie obrony Polski i Turcji podpisali memorandum o współpracy. Dokument obejmuje m.in. wymianę informacji, wspólne ćwiczenia wojskowe, rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz współdziałanie służb.
Jak podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, porozumienie ma wzmocnić zdolności operacyjne sił zbrojnych i bezpieczeństwo w ramach wschodniej flanki NATO.
Unijny komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič poinformował, że Chiny zaczęły wydawać europejskim firmom dłuższe licencje na eksport metali ziem rzadkich. Ma to zwiększyć stabilność produkcji w kluczowych sektorach, takich jak motoryzacja i obronność.
Decyzja Pekinu zbiegła się z wyhamowaniem chińskiej gospodarki. Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna rosną w najsłabszym tempie od wielu miesięcy, co zwiększa presję na władze w Pekinie.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
