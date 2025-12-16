11 min. 31 sek.

NATO dwóch prędkości, pożyczka dla Ukrainy i chińskie surowce dla Europy

NATO coraz wyraźniej dzieli się na państwa zwiększające wydatki obronne i tych, które zwlekają. Tymczasem unijna pożyczka dla Ukrainy napotyka opór, Polska zacieśnia współpracę z Turcją, a Chiny luzują eksport surowców krytycznych dla Europy.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

NATO dwóch prędkości

Wojna w Ukrainie nie skłoniła wszystkich państw NATO do zwiększenia wydatków na obronność. Polska po 2022 r. znacząco podniosła nakłady, wysuwając się na czoło Sojuszu, ale już wkrótce liderami mogą zostać państwa bałtyckie.

Litwa zapowiedziała wydatki na poziomie 5,4 proc. PKB w 2026 r., podobne deklaracje składają Łotwa i Estonia. Wysokie nakłady utrzymują także kraje północno-wschodniej flanki. Inaczej wygląda sytuacja w części Europy Południowej i Zachodniej, gdzie wydatki nadal oscylują wokół 2 proc. PKB. Zdaniem Piotra Szymańskiego z OSW NATO staje się sojuszem dwóch prędkości.

Pożyczka dla Ukrainy wciąż niepewna

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas poinformowała, że zgoda na unijną pożyczkę dla Ukrainy nie jest przesądzona. Sprzeciw wobec wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów zgłosiły m.in. Włochy, Czechy, Malta i Bułgaria.