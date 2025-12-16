Rzeczpospolita
Ekonomia
NATO dwóch prędkości, pożyczka dla Ukrainy i chińskie surowce dla Europy

NATO coraz wyraźniej dzieli się na państwa zwiększające wydatki obronne i tych, które zwlekają. Tymczasem unijna pożyczka dla Ukrainy napotyka opór, Polska zacieśnia współpracę z Turcją, a Chiny luzują eksport surowców krytycznych dla Europy.

Publikacja: 16.12.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

NATO dwóch prędkości 

Wojna w Ukrainie nie skłoniła wszystkich państw NATO do zwiększenia wydatków na obronność. Polska po 2022 r. znacząco podniosła nakłady, wysuwając się na czoło Sojuszu, ale już wkrótce liderami mogą zostać państwa bałtyckie.

Litwa zapowiedziała wydatki na poziomie 5,4 proc. PKB w 2026 r., podobne deklaracje składają Łotwa i Estonia. Wysokie nakłady utrzymują także kraje północno-wschodniej flanki. Inaczej wygląda sytuacja w części Europy Południowej i Zachodniej, gdzie wydatki nadal oscylują wokół 2 proc. PKB. Zdaniem Piotra Szymańskiego z OSW NATO staje się sojuszem dwóch prędkości.

Pożyczka dla Ukrainy wciąż niepewna

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas poinformowała, że zgoda na unijną pożyczkę dla Ukrainy nie jest przesądzona. Sprzeciw wobec wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów zgłosiły m.in. Włochy, Czechy, Malta i Bułgaria.

Rosnące wątpliwości państw członkowskich są dla Brukseli problemem i sygnałem słabnącej determinacji części UE do dalszego wspierania Kijowa. Ponadto brak finansowania może zwiększyć presję na szybkie zakończenie wojny.

Czytaj więcej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Dyplomacja
Merz w Berlinie: Rosja gra na czas

Polska i Turcja wzmacniają współpracę wojskową

Podczas spotkania w Ankarze ministrowie obrony Polski i Turcji podpisali memorandum o współpracy. Dokument obejmuje m.in. wymianę informacji, wspólne ćwiczenia wojskowe, rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz współdziałanie służb.

Jak podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, porozumienie ma wzmocnić zdolności operacyjne sił zbrojnych i bezpieczeństwo w ramach wschodniej flanki NATO.

Czytaj więcej

Generał Leon Komornicki, ekspert w sprawach geopolityki, obronności i gospodarki
Konflikty zbrojne
Gen. Leon Komornicki: Potrzebujemy suwerenności strategicznej

Chiny łagodzą eksport surowców do Europy

Unijny komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič poinformował, że Chiny zaczęły wydawać europejskim firmom dłuższe licencje na eksport metali ziem rzadkich. Ma to zwiększyć stabilność produkcji w kluczowych sektorach, takich jak motoryzacja i obronność.

Decyzja Pekinu zbiegła się z wyhamowaniem chińskiej gospodarki. Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna rosną w najsłabszym tempie od wielu miesięcy, co zwiększa presję na władze w Pekinie.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

