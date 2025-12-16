UE przedłuży życie samochodów spalinowych

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w polityce UE dotyczące redukcji emisji z samochodów są planowane na 2035 rok?

Dlaczego zmiana kursu regulacyjnego UE jest istotna dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego?

Jakie są przewidywane skutki zmiany polityki UE dla koncernów motoryzacyjnych oraz rynku samochodów elektrycznych?

Dlaczego niektóre państwa i organizacje sprzeciwiają się złagodzeniu polityki emisyjnej UE?

Jak rosnąca konkurencja oraz chińskie komponenty wpływają na europejski przemysł motoryzacyjny?

Jakie strategiczne kroki podejmuje UE, aby chronić europejski rynek samochodowy przed konkurencją z Chin?

Komisja Europejska ma ugiąć się pod naciskami producentów samochodów oraz polityków i złagodzi zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych planowany na 2035 r., którego perspektywa mocno osłabiła europejski przemysł motoryzacyjny. Kształt pakietu działań dla jego wzmocnienia ważył się do ostatniej chwili.

Jeśli obecne przepisy UE zakładają, że od 2035 r. wszystkie nowe samochody muszą mieć zerową emisję spalin, to wszystko wskazuje na zmianę celu redukcji emisji o 90 proc. zamiast o 100 proc. Producenci już wcześniej apelowali do KE o dopuszczenie do sprzedaży hybryd plug-in oraz samochodów, w których zasięg napędu elektrycznego jest zwiększany przez niewielki silnik spalinowy, ładujący baterię i przystosowany do paliw neutralnych pod względem emisji CO2, czyli paliw syntetycznych. Drogą dojścia do klimatycznego celu byłoby także wykorzystanie do produkcji tzw. zielonej stali, wytwarzanej w sposób nisko- lub zeroemisyjny, tj. z minimalnym śladem węglowym.

Elektryczne samochody tylko duże floty

Inaczej niż zakładano miałaby przebiegać przyspieszona elektryfikacja aut flotowych, które w UE stanowią ok. 60 proc. sprzedaży samochodów osobowych. Od stycznia 2030 r. objęłaby tylko duże firmy (a nie wszystkie, jak planowano), natomiast obowiązek dojścia do celu dekarbonizacji zostanie nałożony na państwa członkowskie, które mają go realizować poprzez narzędzia fiskalne oraz zachęty.