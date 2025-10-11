Aktualizacja: 11.10.2025 12:30 Publikacja: 11.10.2025 11:36
Foto: Adobe Stock
Coraz goręcej robi się wokół unijnego zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 r. W tym tygodniu Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów ACEA zwróciło się do Komisji Europejskiej o złagodzenie celów emisyjnych na 2030 i 2035 r., argumentując, że pozostają nierealne mimo zainwestowanych setek miliardów euro. Według niezależnych analiz, rynkowy udział samochodów w pełni elektrycznych sięgnie w 2035 r. zaledwie 63 proc. I na razie nic nie wskazuje, by ta perspektywa miała się zmienić.
W Niemczech, gdzie kryzys w branży motoryzacyjnej doprowadził do utraty ponad 50 tys. miejsc pracy w ciągu ostatniego roku, rosną naciski na rząd, by postawił się unijnym regulatorom. Włosi, by zwiększyć popyt na elektryki wprowadzili z początkiem października dopłaty, dzięki którym cena najtańszego samochodu z napędem elektrycznym – Dacii Spring – stopniała dla niezamożnych nabywców do nawet 3,9 tys. euro. W europejskich eksporterów aut uderzyły także władze USA, gdzie właśnie wygasła ulga podatkowa na pojazdy elektryczne, wynosząca 7,5 tys. dolarów na nowy i 4 tys. dolarów na używany samochód elektryczny.
Nic dziwnego, że przemysł motoryzacyjny z części elektrycznych projektów chce wycofywać się rakiem, a producenci wycofują ze sprzedaży kolejne modele aut z powodu braku popytu. Zwłaszcza w USA, gdzie z prestiżowego elektrycznego pickupa zrezygnował RAM, Tesla ograniczyła produkcję Cybertrucka, a elektryfikację ograniczyły także Ford oraz General Motors. Podobnie jest w Europie, gdzie zapowiadaną wcześniej ofertę aut elektrycznych tnie m.in. Porsche.
W ostatni czwartek ACEA wystąpiła do KE z nowymi propozycjami, dotyczącymi m.in. utrzymania po 2035 r. sprzedaży hybryd i aut wykorzystujących paliwa syntetyczne.
Tymczasem zakupy samochodów na prąd zwiększyli Polacy. Jak podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), we wrześniu 2025 r. liczba rejestracji osobowych elektryków (4452 auta) była prawie trzykrotnie wyższa niż przed rokiem, a ich udział w rynku sięgnął poziomu 8,9 proc. w porównaniu do 2,5 proc. w styczniu. – Tak duże wzrosty obserwujemy od lipca tego roku, a ich główną przyczyną jest działający od lutego program dopłat oraz stale poszerzająca się oferta modeli coraz bardziej przystępnych cenowo – komentuje PZPM.
Wrzesień okazał się także najlepszym miesiącem w historii rejestracji samochodów zero- i niskoemisyjnych, a ich liczba w całym parku przekroczyła 100 tys. pełnych elektryków i niemal tyle samo hybryd plug-in. – Najprawdopodobniej ten rok zamkniemy wynikiem ponad 30 tys. zarejestrowanych elektrycznych samochodów osobowych i 25 tys. hybryd plug-in – stwierdza Jakub Faryś, prezes PZPM.
Obecne tempo wzrostu miałoby sprawić, że szybciej będziemy gonić Europę, gdzie poziom elektrycznej transformacji w motoryzacji daleko nam odjechał. Według najnowszych danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, w sierpniu 2025 r. udział samochodów bateryjnych w łącznej liczbie rejestracji aut osobowych w UE wyniósł 15,8 proc.
Tymczasem według Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM), Polska za mniej niż 4 lata ma osiągnąć taki poziom rejestracji samochodów w pełni elektrycznych, jaki obecnie średnio ma Unia Europejska. Optymistyczna prognoza zakłada, że do 2030 r. liczba rejestracji osobowych i dostawczych elektryków mogłaby wzrosnąć do ok. 197 tys., a po polskich drogach jeździłoby ponad 700 tys. takich pojazdów. – W 2029 r. pod względem udziału zbliżymy się do wyników obserwowanych dziś w Niemczech lub Francji. Europejskich liderów, w szczególności Danii, nie dogonimy jednak aż do 2035 r. – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM.
Problem w tym, że w przyszłym roku program wsparcia NaszEauto wygasa. Jego zakończenie w połowie 2026 r. z pewnością doprowadzi do spadku rejestracji elektryków. Choć PSNM zakłada, że spadek byłby przejściowy, do czego powinna przyczyniać się malejąca różnica w cenach aut elektrycznych i spalinowych. Według PSNM, w I połowie 2025 r. średnia cena ważona osobowych e-aut sprzedawanych na polskim rynku była o ok. 20 proc. wyższa niż pojazdów spalinowych. Rok wcześniej różnica wynosiła aż 39 proc.
Obecny wzrostowy trend sprzedaży elektryków mogłaby jeszcze wzmocnić modyfikacja programu przyznawania dotacji. Co prawda, krąg uprawnionych, do tej pory ograniczony przede wszystkim do osób fizycznych i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, poszerzono o organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje medyczne czy placówki opiekuńcze. Ale nadal brakuje w nim kluczowej grupy, która kupiłaby najwięcej elektryków, czyli firm.
