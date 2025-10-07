To zaskakująco wysokie wsparcie do zakupu e-aut, jakie miałoby przyspieszyć włoską elektromobilność, pokazuje desperację tamtejszych władz. Bo gdy w Niemczech, największym europejskim rynku motoryzacyjnym, liczba sprzedanych w sierpniu samochodów w pełni elektrycznych sięgnęła 39,4 tys., to we Włoszech, rynku pod względem wielkości trzecim na kontynencie, okazała się przeszło dziesięciokrotnie niższa. Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, była nawet mniejsza niż w zapóźnionej pod względem elektryfikacji parku aut Polsce. Swoją drogą Niemcy zadziwiają: jeszcze rok temu, w sierpniu 2024 r., rejestracje aut z napędem czysto elektrycznym topniały tam rok do roku o 69 proc. Natomiast w sierpniu 2025 r. wzrosły o 46 proc.

W pełni elektryczny Fiat Topolino Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Co do Włoch jeszcze nie wiadomo, czy ceny elektryków na poziomie dobrego roweru zadziałają. Otóż dla skorzystania z państwowej zachęty w wysokości 11 tys. euro kupujący muszą zezłomować stary samochód spełniający normę emisji spalin Euro 5 lub wcześniejszą. A to nie wszystko, bo taka dopłata jest dostępna dla rodzin o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 30 tys. euro, z obszarów miejskich powyżej 50 tys. mieszkańców. Według Automotive News Europe, program dopłat może zwiększyć sprzedaż o około 60 tys. sztuk, jednak ze względu na niski próg dochodów oraz ograniczony zasięg geograficzny warte 598 mln euro wsparcie może nie zostać w pełni wykorzystane do połowy przyszłego roku, gdy program wygasa.

Auta spalinowe trzymają się mocno

Podobnego scenariusza można spodziewać się w Polsce, gdzie pierwotny budżet na dopłaty w programie NaszEauto, wart 1,6 mld zł, od początku wydawał się nierealny. M.in. ze względu na wykluczenie ze wsparcia firm, kupujących 80 proc. rejestrowanych w naszym kraju elektryków. I do tej pory NaszEauto porusza się ślimaczym tempem. Według serwisu Elektromobilni.pl, na początku ubiegłego miesiąca stopień wykorzystania środków nie sięgał jednej trzeciej, przy czym wartość już dokonanych wypłat ledwo przekraczała 10 mln zł. Realizacja programu kuleje, bo z jednej strony procedury przyznawania dopłat ciągną się miesiącami, z drugiej – duża różnica w cenie pomiędzy autem spalinowym a elektrycznym nie jest dostatecznym argumentem za przesiadką na prąd. – Pół roku od startu programu dynamika jest za słaba, a miliardy złotych są zagrożone – komentują eksperci serwisu. Choć ich zdaniem rozszerzenie programu na nowe grupy odbiorców to właściwy krok, to na razie nie wiadomo, czy to rozpędzi rynek.

To zresztą nie tylko polski problem. Naciskająca na elektryfikację unijnego parku aut Komisja Europejska nie ma powodów do dużego optymizmu. Co prawda sprzedaż elektryków po ośmiu miesiącach 2025 r. jest w porównaniu z rokiem ubiegłym większa o jedną czwartą, ale wcześniej liczono, że na dekadę przed planowanym zamknięciem rynku dla napędów spalinowych udział samochodów bateryjnych w łącznej liczbie rejestracji będzie znacznie większy niż obecne 15,8 proc. I choć to ponad 3 pkt proc. więcej niż rok temu, to jednak – jak podkreśla ACEA – ciągle poniżej progu zakładanego na tym etapie transformacji.