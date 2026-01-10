Aktualizacja: 10.01.2026 16:11 Publikacja: 10.01.2026 15:30
Indonezja tymczasowo zablokowała w sobotę chatbot Grok
Foto: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Agencja Reuters informuje, że decyzja zapadła po tym, jak rządy i regulatorzy – od Europy po Azję – potępili seksualizowane treści pojawiające się w aplikacji, a część z nich wszczęła w tej sprawie postępowania wyjaśniające.
xAI, startup stojący za Grokiem, poinformował, że ogranicza funkcje generowania i edycji obrazów wyłącznie do płacących subskrybentów, próbując jednocześnie naprawić luki w zabezpieczeniach, które umożliwiły pojawianie się seksualizowanych treści, w tym wizerunków skąpo ubranych dzieci.
Czytaj więcej
Minister cyfryzacji zapowiedział działania po skandalicznych wpisach Groka, chatbota Elona Muska,...
„Rząd postrzega praktykę tworzenia seksualnych deepfake’ów bez zgody jako poważne naruszenie praw człowieka, godności oraz bezpieczeństwa obywateli w przestrzeni cyfrowej” – poinformowała w oświadczeniu minister komunikacji i spraw cyfrowych Meutya Hafid.
Resort wezwał również przedstawicieli platformy X na rozmowy w tej sprawie.
Elon Musk napisał na platformie X, że każda osoba wykorzystująca Groka do tworzenia nielegalnych treści poniesie takie same konsekwencje, jakby sama zamieściła nielegalne materiały.
Czytaj więcej
Linda Yaccarino rezygnuje ze stanowiska prezesa. Była prezesem platformy X przez dwa lata – infor...
xAI odpowiedział na e-mail Reutersa z prośbą o komentarz w sposób, który wyglądał na automatyczną odpowiedź: „Legacy Media Lies” („Tradycyjne media kłamią”). Platforma X nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz.
Indonezja, posiadająca największą na świecie populację muzułmańską, ma surowe przepisy zakazujące udostępniania w internecie treści uznawanych za obsceniczne.
Decyzja Indonezji o zablokowaniu Groka zapadła po tym, jak użytkownicy zaczęli wykorzystywać go do tworzenia treści pornograficznych oraz przemocowych.
Także Wielka Brytania zagroziła Elonowi Muskowi karami finansowymi, działaniami regulacyjnymi oraz możliwym zakazem działalności platformy X na swoim terytorium.
Czytaj więcej
Badania dowodzą, że AI kłamie, manipuluje ludźmi i systemami nadzoru, by uniknąć dezaktywacji – o...
Zaniepokojenie wykorzystaniem sztucznej inteligencji w chatbocie Grok do tworzenia treści o charakterze seksualnym i wyzyskującym wyraził również premier Australii Anthony Albanese.
W sobotę premier dołączył do rosnącej listy światowych przywódców, w tym brytyjskiego premiera Keira Starmera, krytykujących platformę społecznościową – informuje dziennik „Guardian”.
Czytaj więcej
Elon Musk uruchomił swoją wersję internetowej encyklopedii. Grokipedia od xAI ma być alternatywą...
„Wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji do eksploatowania lub seksualizowania ludzi bez ich zgody jest odrażające” – powiedział dziennikarzom w Canberze.
„To po raz kolejny przykład tego, że media społecznościowe nie wykazują odpowiedzialności społecznej, a Australijczycy – i w ogóle obywatele świata – zasługują na coś lepszego” – dodał Albanese.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Bez cięć wydatków Grenlandii grozi kryzys finansowy. Już dzisiaj wiadomo, że dywidendy od państwowych firm będą...
Mam wrażenie, że nasz głos środowisk gospodarczych jest słyszany, Jesteśmy gotowi do dalszego merytorycznego dia...
Wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski chce pokazać posłom informacje służb na temat lobbingu przy przeciągając...
Rząd wraca do pomysłu podatku cyfrowego, który wycelowany ma być w chińskie platformy e-commerce, USA wycofują s...
Grudzień najlepszym miesiącem w historii, rekordy padły w sprzedaży elektryków i samochodów z Chin. W 2026 r. bę...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas