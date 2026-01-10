Rzeczpospolita
Ekonomia
Chatbot Muska wywołał globalny alarm. Indonezja reaguje jako pierwsza

Indonezja tymczasowo zablokowała w sobotę chatbot Grok należący do Elona Muska ze względu na ryzyko generowania przez sztuczną inteligencję treści pornograficznych, stając się pierwszym krajem, który odmówił dostępu do tego narzędzia AI.

Publikacja: 10.01.2026 15:30

Indonezja tymczasowo zablokowała w sobotę chatbot Grok

Foto: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Urszula Lesman

Agencja Reuters informuje, że decyzja zapadła po tym, jak rządy i regulatorzy – od Europy po Azję – potępili seksualizowane treści pojawiające się w aplikacji, a część z nich wszczęła w tej sprawie postępowania wyjaśniające.

xAI ogranicza funkcje Groka

xAI, startup stojący za Grokiem, poinformował, że ogranicza funkcje generowania i edycji obrazów wyłącznie do płacących subskrybentów, próbując jednocześnie naprawić luki w zabezpieczeniach, które umożliwiły pojawianie się seksualizowanych treści, w tym wizerunków skąpo ubranych dzieci.

„Rząd postrzega praktykę tworzenia seksualnych deepfake’ów bez zgody jako poważne naruszenie praw człowieka, godności oraz bezpieczeństwa obywateli w przestrzeni cyfrowej” – poinformowała w oświadczeniu minister komunikacji i spraw cyfrowych Meutya Hafid.

Resort wezwał również przedstawicieli platformy X na rozmowy w tej sprawie.

Musk straszy użytkowników Groka

Elon Musk napisał na platformie X, że każda osoba wykorzystująca Groka do tworzenia nielegalnych treści poniesie takie same konsekwencje, jakby sama zamieściła nielegalne materiały.

xAI odpowiedział na e-mail Reutersa z prośbą o komentarz w sposób, który wyglądał na automatyczną odpowiedź: „Legacy Media Lies” („Tradycyjne media kłamią”). Platforma X nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz.

Indonezja, posiadająca największą na świecie populację muzułmańską, ma surowe przepisy zakazujące udostępniania w internecie treści uznawanych za obsceniczne.

Dlaczego Indonezja blokuje Groka

Decyzja Indonezji o zablokowaniu Groka zapadła po tym, jak użytkownicy zaczęli wykorzystywać go do tworzenia treści pornograficznych oraz przemocowych.

Także Wielka Brytania zagroziła Elonowi Muskowi karami finansowymi, działaniami regulacyjnymi oraz możliwym zakazem działalności platformy X na swoim terytorium.

Zaniepokojenie wykorzystaniem sztucznej inteligencji w chatbocie Grok do tworzenia treści o charakterze seksualnym i wyzyskującym wyraził również premier Australii Anthony Albanese.

W sobotę premier dołączył do rosnącej listy światowych przywódców, w tym brytyjskiego premiera Keira Starmera, krytykujących platformę społecznościową – informuje dziennik „Guardian”.

„Wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji do eksploatowania lub seksualizowania ludzi bez ich zgody jest odrażające” – powiedział dziennikarzom w Canberze.

„To po raz kolejny przykład tego, że media społecznościowe nie wykazują odpowiedzialności społecznej, a Australijczycy – i w ogóle obywatele świata – zasługują na coś lepszego” – dodał Albanese.

Źródło: rp.pl

