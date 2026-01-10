Agencja Reuters informuje, że decyzja zapadła po tym, jak rządy i regulatorzy – od Europy po Azję – potępili seksualizowane treści pojawiające się w aplikacji, a część z nich wszczęła w tej sprawie postępowania wyjaśniające.

xAI ogranicza funkcje Groka

xAI, startup stojący za Grokiem, poinformował, że ogranicza funkcje generowania i edycji obrazów wyłącznie do płacących subskrybentów, próbując jednocześnie naprawić luki w zabezpieczeniach, które umożliwiły pojawianie się seksualizowanych treści, w tym wizerunków skąpo ubranych dzieci.

„Rząd postrzega praktykę tworzenia seksualnych deepfake’ów bez zgody jako poważne naruszenie praw człowieka, godności oraz bezpieczeństwa obywateli w przestrzeni cyfrowej” – poinformowała w oświadczeniu minister komunikacji i spraw cyfrowych Meutya Hafid.

Resort wezwał również przedstawicieli platformy X na rozmowy w tej sprawie.