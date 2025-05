I choć w ubiegłym miesiącu nieco poluzowano warunki dotyczące zabezpieczeń, umożliwiając wybór formy zabezpieczenia pomiędzy cesją a wekslem in blanco (wcześniej był tylko weksel), to nabywcy elektryków muszą uzbroić się w cierpliwość. – Pierwsze wypłaty ruszą po czterech miesiącach od złożenia wniosku – zapowiada NFOŚiGW. To oznacza, że pieniądze za wnioski złożone w lutym pojawią się w czerwcu. Kto złożył wniosek teraz, poczeka do jesieni.



Firmy zostały odcięte od prądu

Podstawowa wysokość finansowej pomocy jest podobna jak w pierwszej wersji programu „Mój elektryk” i wynosi 18 750 zł. Do tego dochodzą ewentualne bonusy: 10 tys. zł za zezłomowanie dotychczasowego auta posiadanego przez co najmniej trzy lata, a także 11 250 zł za niski dochód osoby fizycznej – który nie przekracza 135 tys. zł. W sumie daje to 40 tys. zł. Takiej samej wysokości wsparcie mogą otrzymać posiadacze Karty Dużej Rodziny. W przypadku leasingu elektryka podstawowa dopłata wynosi 30 tys. zł. Do tego można doliczyć 5 tys. zł za zezłomowanie posiadanego samochodu w przypadku osób fizycznych oraz 10 tys. zł, jeśli prowadzą one działalność gospodarczą. I podobnie jak we wcześniejszych przypadkach: przy dochodzie nieprzekraczającym 135 tys. zł przysługuje dodatkowe 5 tys. zł.

Obecna, druga edycja programu dofinansowania e-aut dysponuje znacznie większym budżetem niż pierwszy program „Mój elektryk”. Jednak mocno ogranicza grono mogących skorzystać z dopłat. Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczono firmy i organizacje wcześniej wykorzystujące ponad połowę z łącznej puli dopłat. Nie ma już także dotacji do elektrycznych samochodów dostawczych nieprzekraczających 3,5 tony (kategoria N1). Korzystały z nich zwłaszcza firmy kurierskie, elektryfikujące floty zarówno dla obniżki kosztów dostaw, jak i wobec perspektywy wprowadzania w dużych miastach stref czystego transportu.



Wciąż jedziemy za Europą

Ograniczenie grona korzystających z dopłat będzie osłabiać możliwy wzrost tempa elektryfikacji polskiego parku aut. – Pierwsze cztery miesiące roku pokazały, że dopłaty są kluczowe dla popytu na nowe samochody elektryczne – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Uruchomienie programu „NaszEauto”, mimo że dotyczy tylko osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych, spowodowało, że wyniki rejestracji są znacznie lepsze niż w poprzednich miesiącach. – Liczymy, że w połowie roku nastąpi weryfikacja programu i do grona beneficjentów dołączą nabywcy samochodów dostawczych, i mamy nadzieję, że również firmy – dodaje Faryś.