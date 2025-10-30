Rzeczpospolita
Król Karol odbiera swemu bratu tytuł księcia i każe mu się wyprowadzić

Król Wielkiej Brytanii Karol lII pozbawia swego młodszego brata Andrzeja tytułu księcia i nakazuje mu opuszczenie rezydencji położonej obok Zamku Windsor – poinformował Pałac Buckingham. Sprawa ma związek z oskarżeniami pod adresem Andrzeja, którym on zaprzecza.

Publikacja: 30.10.2025 22:30

Foto: REUTERS, REUTERS/Toby Melville

Jakub Czermiński

Pałac Buckingham wydał oświadczenie, w którym czytamy, że brytyjski monarcha zainicjował w czwartek formalną procedurę pozbawienia księcia Andrzeja tytułu i honorów.

Od tej pory książę Andrzej będzie znany jako Andrew Mountbatten Windsor.

Król Karol III odbiera księciu Andrzejowi tytuły i honory

W tekście zaznaczono, że do tej pory Andrzej mógł korzystać z dzierżawy rezydencji Royal Lodge (chodzi o rezydencję królewską na terenie Wielkiego Parku Windsorskiego, kilka kilometrów od Zamku Windsor, siedziby króla). Teraz pozbawiany tytułów książę otrzymał oficjalne zawiadomienie o konieczności opuszczenia posiadłości i przeprowadzenia się do innego, prywatnego lokum.

W oświadczeniu podkreślono, że kroki te uważane są za konieczne, choć książę wciąż zaprzecza zarzutom pod swym adresem. Z tekstu wynika, że król i jego małżonka kierują swe myśli i współczucie do ofiar wszelkiego rodzaju przemocy.

Książę Andrzej ma 65 lat, to młodszy brat króla Karola III i drugi syn nieżyjącej już królowej Elżbiety II. W ostatnim czasie znajdował się pod coraz większą presją z powodu swego zachowania i powiązań z Jeffreyem Epsteinem. Dwa tygodnie temu został zmuszony do zaprzestania używania tytułu księcia Yorku. Po decyzji króla straci wszystkie tytuły.

Rezydencja Royal Lodge, widok z drona

Rezydencja Royal Lodge, widok z drona

Foto: REUTERS/Toby Melville

Według źródeł agencji Reutera w Pałacu Buckingham, choć Andrzej wciąż zaprzeczał oskarżeniom, „było jasne, że doszło do poważnych błędów w ocenie sytuacji”. Agencja podała, że decyzję ws. Andrzeja podjął Karol, lecz przy wsparciu innych członków rodziny, w tym następcy tronu, Williama.

Oświadczenie księcia Andrzeja

W połowie października książę Andrzej wydał komunikat, w którym informował, że zdecydował się zrzec tytułu królewskiego. „W rozmowie z Królem oraz moją najbliższą i dalszą rodziną doszliśmy do wniosku, że ciągłe oskarżenia pod moim adresem odciągają uwagę od pracy Jego Królewskiej Wysokości i Rodziny Królewskiej” – oświadczył, deklarując, że postanowił na pierwszym miejscu postawić obowiązek wobec rodziny i kraju.

„Podtrzymuję swoją decyzję sprzed pięciu lat o wycofaniu się z życia publicznego” – podkreślił. „Za zgodą Jego Królewskiej Wysokości uważamy, że muszę teraz pójść o krok dalej. Dlatego nie będę już używać mojego tytułu ani nadanych mi zaszczytów. Jak już wcześniej powiedziałem, stanowczo zaprzeczam oskarżeniom pod moim adresem” – kontynuował.

O problemach syna Elżbiety II brytyjska prasa pisze od wielu lat. Za księciem Andrzejem ciągnie się sprawa powiązań z amerykańskim finansistą Jeffreyem Epsteinem oraz oskarżeń o wykorzystanie seksualne nieletniej Virginii Giuffre, dziś już nieżyjącej.

Pałac Buckingham wydał oświadczenie, w którym czytamy, że brytyjski monarcha zainicjował w czwartek formalną procedurę pozbawienia księcia Andrzeja tytułu i honorów.

Od tej pory książę Andrzej będzie znany jako Andrew Mountbatten Windsor.

