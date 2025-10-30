Książę Andrzej ma 65 lat, to młodszy brat króla Karola III i drugi syn nieżyjącej już królowej Elżbiety II. W ostatnim czasie znajdował się pod coraz większą presją z powodu swego zachowania i powiązań z Jeffreyem Epsteinem. Dwa tygodnie temu został zmuszony do zaprzestania używania tytułu księcia Yorku. Po decyzji króla straci wszystkie tytuły.

Rezydencja Royal Lodge, widok z drona Foto: REUTERS/Toby Melville

Według źródeł agencji Reutera w Pałacu Buckingham, choć Andrzej wciąż zaprzeczał oskarżeniom, „było jasne, że doszło do poważnych błędów w ocenie sytuacji”. Agencja podała, że decyzję ws. Andrzeja podjął Karol, lecz przy wsparciu innych członków rodziny, w tym następcy tronu, Williama.

Oświadczenie księcia Andrzeja

W połowie października książę Andrzej wydał komunikat, w którym informował, że zdecydował się zrzec tytułu królewskiego. „W rozmowie z Królem oraz moją najbliższą i dalszą rodziną doszliśmy do wniosku, że ciągłe oskarżenia pod moim adresem odciągają uwagę od pracy Jego Królewskiej Wysokości i Rodziny Królewskiej” – oświadczył, deklarując, że postanowił na pierwszym miejscu postawić obowiązek wobec rodziny i kraju.

„Podtrzymuję swoją decyzję sprzed pięciu lat o wycofaniu się z życia publicznego” – podkreślił. „Za zgodą Jego Królewskiej Wysokości uważamy, że muszę teraz pójść o krok dalej. Dlatego nie będę już używać mojego tytułu ani nadanych mi zaszczytów. Jak już wcześniej powiedziałem, stanowczo zaprzeczam oskarżeniom pod moim adresem” – kontynuował.