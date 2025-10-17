Reklama
Książę Andrzej zrzekł się tytułu. „Stawia na pierwszym miejscu obowiązek”

Książę Andrzej wydał specjalny komunikat, w którym poinformował, że zdecydował się zrzec tytułu królewskiego. „W rozmowie z Królem oraz moją najbliższą i dalszą rodziną doszliśmy do wniosku, że ciągłe oskarżenia pod moim adresem odciągają uwagę od pracy Jego Królewskiej Wysokości i Rodziny Królewskiej” – zaznaczył w oświadczeniu.

Publikacja: 17.10.2025 21:31

Foto: REUTERS/Toby Melville

Ada Michalak

Przed rokiem brytyjskie media donosiły o niełatwej decyzji, którą miał podjąć król Karol III – chodziło wówczas o odcięcie od funduszy królewskich księcia Andrzeja. Teraz syn królowej Elżbiety II jeszcze bardziej oddali się od brytyjskiej rodziny królewskiej – zdecydował się bowiem zrzec swojego tytułu. 

„W rozmowie z Królem oraz moją najbliższą i dalszą rodziną doszliśmy do wniosku, że ciągłe oskarżenia pod moim adresem odciągają uwagę od pracy Jego Królewskiej Wysokości i Rodziny Królewskiej” — czytamy w komunikacie księcia Andrzeja. Jak zaznaczył książę, „postanowił – jak zawsze – stawiać na pierwszym miejscu obowiązek wobec rodziny i kraju”. „Podtrzymuję swoją decyzję sprzed pięciu lat o wycofaniu się z życia publicznego” – dodał. 

„Za zgodą Jego Królewskiej Wysokości uważamy, że muszę teraz pójść o krok dalej. Dlatego nie będę już używać mojego tytułu ani nadanych mi zaszczytów. Jak już wcześniej powiedziałem, stanowczo zaprzeczam oskarżeniom pod moim adresem” – wskazał książę Andrzej. 

Problemy księcia Andrzeja. 

O problemach królewskiego brata brytyjska prasa pisze od wielu lat. Problemy te nasiliły się w 2019 r. po słynnym wywiadzie, w którym książę Andrzej odniósł się do swojej relacji z Jeffreyem Epsteinem. Wywiad został odebrany negatywnie przez media i opinię publiczną, a księcia Andrzeja oskarżono ówcześnie m.in. o całkowite zignorowanie głosów ofiar Epsteina. Wydarzenie nazywane przez brytyjską prasę „katastrofą PR-ową” poskutkowało m.in. utratą patronatów, a w dalszej konsekwencji całkowitym wycofaniem się księcia Andrzeja z życia publicznego. Temat słynnego wywiadu przeprowadzonego w 2019 r. przez dziennikarkę BBC Newsnight Maitlis powrócił ponownie w 2024 r.. Tym razem jako główny temat dwóch odrębnych produkcji telewizyjnych, dostępnych na platformach Netflix i Amazon.

Mimo że książę Andrzej zapewniał, iż zerwał z Epsteinem wszelkie kontakty w grudniu 2010 r., zagraniczne media dotarły do informacji, że okazywał mu wsparcie, kiedy ten został uznany za przestępcę seksualnego. Na jaw wyszło także, że wysłał wiadomość do Epsteina po tym, jak w sieci opublikowano zdjęcie Virginii Giuffre, która w wieku 17 lat uczestniczyła w imprezie z udziałem księcia Andrzeja. „Martwię się o ciebie! Nie przejmuj się mną! Wygląda na to, że jesteśmy w tym razem i musimy się z tego podnieść. Trzymajmy się blisko — wkrótce znowu razem zagramy!” — napisał książę w wiadomości, do której dotarły media. 

Za swojego życia królowa Elżbieta II pozbawiła swojego syna wielu tytułów i obowiązków królewskich. Ostatecznie w 2022 r. Pałac Buckingham wydał oświadczenie w sprawie księcia. „Za zgodą i w porozumieniu z Królową tytuły wojskowe i patronaty królewskie księcia Yorku zostały zwrócone Królowej. Książę Yorku nadal nie będzie pełnił żadnych funkcji publicznych i będzie bronił się w sprawie jako osoba prywatna” — brzmiał komunikat. 

W oświadczeniu z 17 października książę Andrzej zrezygnował zaś z tytułu księcia Yorku oraz z członkostwa w Orderze Podwiązki. „Kategorycznie zaprzeczył” jednak oskarżeniom skierowanym przeciwko niemu w sprawie Epsteina. 

