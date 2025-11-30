Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Lotnisko w Wilnie zamknięte. To kolejny taki przypadek nad Litwą

Lotnisko w Wilnie, stolicy Litwy, wstrzymało w niedzielę działalność z powodu podejrzenia obecności balonów w pobliżu portu. To kolejny taki przypadek, określany przez władze Litwy jako „atak hybrydowy” ze strony Białorusi.

Publikacja: 30.11.2025 19:43

Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie, widok od strony pasa startowego

Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie, widok od strony pasa startowego

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

Ruch lotniczy wstrzymano zaraz po godzinie 18:00 czasu lokalnego (godzina 19:00 w Polsce). Ograniczenia będą obowiązywać co najmniej do godz. 21:00 czasu lokalnego – podano w komunikacie na stronie internetowej portu.

Balony przemytnicze paraliżują ruch lotniczy nad Litwą

Według władz litewskich balony są ekspediowane z Białorusi przez przemytników papierosów, a winę za to ponosi białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenko, który nie powstrzymuje tego procederu. Władze Litwy twierdzą, że jest to „atak hybrydowy”.

Czytaj więcej

Balony zakłóciły funkcjonowanie lotniska w Wilnie
Przestępczość
Lotnisko w Wilnie nie działało przez całą noc. Nietypowy powód

Z powodu balonów przemytniczych w październiku i listopadzie lotnisko w Wilnie zamykane było dziesięć razy, raz zamknięto z tego powodu lotnisko w Kownie. Zawieszenie pracy lotnisk dotyczyło około 250 lotów i 36 tys. pasażerów.

Przed tygodniem, w nocy z niedzieli na poniedziałek, z powodu balonów przemytniczych znad Białorusi lotnisko w Wilnie było zamykane dwukrotnie.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Działanie lotniska w Wilnie zostało ponownie zakłócone przez drony
Polityka
Balony znów zakłócają działanie lotniska w Wilnie. Jak zareaguje Litwa?

To kolejny w ostatnich dniach przypadek, gdy pojawienie się balonów nad Litwą zakłóca działanie litewskich lotnisk.  Z powodu balonów przemytniczych znad Białorusi w nocy z piątku na sobotę lotnisko w Wilnie było zamknięte przez osiem godzin. Na radarach odnotowano rekordową liczbę, około 60 znaków charakterystycznych dla balonów. 

Do najpoważniejszego incydentu doszło w nocy z 21 na 22 października – wówczas nad Litwą miało pojawić się kilkadziesiąt balonów meteorologicznych, czego skutkiem również było zamknięcie wileńskiego lotniska. Kierujący litewskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Vilmantas Vitkauskas mówił wówczas, że doszło do próby przemytu papierosów na Litwę przy pomocy balonów na największą w tym roku skalę. Rekordowo duża była zarówno liczba balonów użytych jednorazowo do przemytu, jak i liczba przemycanych paczek papierosów. Vitkauskas mówił, że balony były wysyłane nad Litwę, w skoordynowany sposób, z wielu miejsc.  

Litwa zamknęła granicę z Białorusią

Nasilające się incydenty z wykorzystaniem balonów meteorologicznych i przemytniczych, wlatujących w litewską przestrzeń powietrzną znad Białorusi i zakłócających ruch na lotnisku w Wilnie, były przyczyną zamknięcia przez Litwę granicy z Białorusią pod koniec października.

Czytaj więcej

Litwa zamknęła granicę z Białorusią
Drogowy
Litwa zamknęła granicę z Białorusią
Reklama
Reklama

Przed tygodniem litewski rząd podjął decyzję o ponownym otwarciu granicy, uznając, że sytuacja w sferze bezpieczeństwa nie uzasadnia już takiego rozwiązania. 

W niedzielę agencja BNS opisała list litewskich ministrów spraw zagranicznych oraz transportu, Kestutisa Budrysa i Jurasa Taminskasa, którzy zaapelowali do Komisji Europejskiej m.in. o nałożenie dodatkowych sankcji na władze w Mińsku za białoruskie balony przemytnicze, które naruszają litewska przestrzeń powietrzną.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Litwa Wilno

Ruch lotniczy wstrzymano zaraz po godzinie 18:00 czasu lokalnego (godzina 19:00 w Polsce). Ograniczenia będą obowiązywać co najmniej do godz. 21:00 czasu lokalnego – podano w komunikacie na stronie internetowej portu.

Balony przemytnicze paraliżują ruch lotniczy nad Litwą

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
sir Tom Stoppard
Wspomnienie
Nie żyje sir Tom Stoppard, legenda brytyjskiej dramaturgii
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Stanowisko archeologiczne Göbekli Tepe
Archeologia
Przełomowe odkrycia w Taş Tepeler: nowe neolityczne rzeźby zmieniają historię Anatolii
Gmina Jokkmokk obawia się wyjazdu imigrantów
Społeczeństwo
Szwedzki spór o imigrantów. Samorządy obawiają się ich stracić. Dlaczego?
Październik 2021. Przedstawiciele Bnej Menasze po lądowaniu na lotnisku Ben Guriona pod Tel Awiwem
Społeczeństwo
Wielki plan imigracyjny. Wszyscy członkowie społeczności Bnej Menasze mają wrócić do Izraela
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Duński model znajduje naśladowców w całej Europie
Społeczeństwo
Dania zamknięta dla obcych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama