Lotnisko w Wilnie zamknięte. To kolejny taki przypadek nad Litwą

Aktualizacja: 30.11.2025 20:44 Publikacja: 30.11.2025 19:43
Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie, widok od strony pasa startowego
Foto: Adobe Stock
Ruch lotniczy wstrzymano zaraz po godzinie 18:00 czasu lokalnego (godzina 19:00 w Polsce). Ograniczenia będą obowiązywać co najmniej do godz. 21:00 czasu lokalnego – podano w komunikacie na stronie internetowej portu.
Według władz litewskich balony są ekspediowane z Białorusi przez przemytników papierosów, a winę za to ponosi białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenko, który nie powstrzymuje tego procederu. Władze Litwy twierdzą, że jest to „atak hybrydowy”.
Z powodu balonów przemytniczych w październiku i listopadzie lotnisko w Wilnie zamykane było dziesięć razy, raz zamknięto z tego powodu lotnisko w Kownie. Zawieszenie pracy lotnisk dotyczyło około 250 lotów i 36 tys. pasażerów.
Przed tygodniem, w nocy z niedzieli na poniedziałek, z powodu balonów przemytniczych znad Białorusi lotnisko w Wilnie było zamykane dwukrotnie.
To kolejny w ostatnich dniach przypadek, gdy pojawienie się balonów nad Litwą zakłóca działanie litewskich lotnisk. Z powodu balonów przemytniczych znad Białorusi w nocy z piątku na sobotę lotnisko w Wilnie było zamknięte przez osiem godzin. Na radarach odnotowano rekordową liczbę, około 60 znaków charakterystycznych dla balonów.
Do najpoważniejszego incydentu doszło w nocy z 21 na 22 października – wówczas nad Litwą miało pojawić się kilkadziesiąt balonów meteorologicznych, czego skutkiem również było zamknięcie wileńskiego lotniska. Kierujący litewskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Vilmantas Vitkauskas mówił wówczas, że doszło do próby przemytu papierosów na Litwę przy pomocy balonów na największą w tym roku skalę. Rekordowo duża była zarówno liczba balonów użytych jednorazowo do przemytu, jak i liczba przemycanych paczek papierosów. Vitkauskas mówił, że balony były wysyłane nad Litwę, w skoordynowany sposób, z wielu miejsc.
Nasilające się incydenty z wykorzystaniem balonów meteorologicznych i przemytniczych, wlatujących w litewską przestrzeń powietrzną znad Białorusi i zakłócających ruch na lotnisku w Wilnie, były przyczyną zamknięcia przez Litwę granicy z Białorusią pod koniec października.
Przed tygodniem litewski rząd podjął decyzję o ponownym otwarciu granicy, uznając, że sytuacja w sferze bezpieczeństwa nie uzasadnia już takiego rozwiązania.
W niedzielę agencja BNS opisała list litewskich ministrów spraw zagranicznych oraz transportu, Kestutisa Budrysa i Jurasa Taminskasa, którzy zaapelowali do Komisji Europejskiej m.in. o nałożenie dodatkowych sankcji na władze w Mińsku za białoruskie balony przemytnicze, które naruszają litewska przestrzeń powietrzną.
