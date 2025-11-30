Lotnisko w Wilnie zamknięte. To kolejny taki przypadek nad Litwą

Ruch lotniczy wstrzymano zaraz po godzinie 18:00 czasu lokalnego (godzina 19:00 w Polsce). Ograniczenia będą obowiązywać co najmniej do godz. 21:00 czasu lokalnego – podano w komunikacie na stronie internetowej portu.

Balony przemytnicze paraliżują ruch lotniczy nad Litwą

Według władz litewskich balony są ekspediowane z Białorusi przez przemytników papierosów, a winę za to ponosi białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenko, który nie powstrzymuje tego procederu. Władze Litwy twierdzą, że jest to „atak hybrydowy”.

Z powodu balonów przemytniczych w październiku i listopadzie lotnisko w Wilnie zamykane było dziesięć razy, raz zamknięto z tego powodu lotnisko w Kownie. Zawieszenie pracy lotnisk dotyczyło około 250 lotów i 36 tys. pasażerów.

Przed tygodniem, w nocy z niedzieli na poniedziałek, z powodu balonów przemytniczych znad Białorusi lotnisko w Wilnie było zamykane dwukrotnie.