W związku z tymczasowym zawieszeniem działania lotniska w Wilnie 13 lotów zostało odwołanych, 14 przekierowanych na inne lotniska, a 20 opóźnionych – podaje litewski nadawca LRT.

Lotnisko w Wilnie znów zamknięte przez balony. Litwa zamknie granicę z Białorusią na dłużej?

LRT informuje, że przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie została zamknięta, ze względu na pojawienie się balonów meteorologicznych w pobliżu lotniska. Balony takie są używane przez białoruskich przemytników do przerzutu papierosów przez granicę. O tym, że przemyt papierosów z Białorusi znajduje się pod kontrolą reżimu Aleksandra Łukaszenki, pisał w „Rzeczpospolitej” Rusłan Szoszyn.

W związku z zamknięciem w nocy z z niedzieli na poniedziałek lotniska w Wilnie niektóre samoloty, zmierzające do stolicy Litwy, były zmuszone do lądowania na lotniskach w Kownie, łotewskiej Rydze, a także w Warszawie.

Litewska straż graniczna poinformowała, że w związku z pojawieniem się balonów wlatujących nad Litwę znad terytorium Białorusi, zamknięte zostały przejścia graniczne między Litwą a Białorusią w Miednikach i Solecznikach.