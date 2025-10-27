Aktualizacja: 27.10.2025 05:28 Publikacja: 27.10.2025 05:22
Działanie lotniska w Wilnie zostało ponownie zakłócone przez drony
W związku z tymczasowym zawieszeniem działania lotniska w Wilnie 13 lotów zostało odwołanych, 14 przekierowanych na inne lotniska, a 20 opóźnionych – podaje litewski nadawca LRT.
LRT informuje, że przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie została zamknięta, ze względu na pojawienie się balonów meteorologicznych w pobliżu lotniska. Balony takie są używane przez białoruskich przemytników do przerzutu papierosów przez granicę. O tym, że przemyt papierosów z Białorusi znajduje się pod kontrolą reżimu Aleksandra Łukaszenki, pisał w „Rzeczpospolitej” Rusłan Szoszyn.
W związku z zamknięciem w nocy z z niedzieli na poniedziałek lotniska w Wilnie niektóre samoloty, zmierzające do stolicy Litwy, były zmuszone do lądowania na lotniskach w Kownie, łotewskiej Rydze, a także w Warszawie.
Litewska straż graniczna poinformowała, że w związku z pojawieniem się balonów wlatujących nad Litwę znad terytorium Białorusi, zamknięte zostały przejścia graniczne między Litwą a Białorusią w Miednikach i Solecznikach.
To kolejny w ostatnich dniach przypadek, gdy pojawienie się balonów meteorologicznych nad Litwą zakłóca działanie litewskich lotnisk. Lotnisko w Wilnie było zamknięte z tej samej przyczyny w piątek wieczorem. Z kolei w nocy z piątku na sobotę, z powodu pojawienia się balonów meteorologicznych, zamknięte zostało lotnisko w Kownie.
Do najpoważniejszego incydentu doszło w nocy z 21 na 22 października – wówczas nad Litwą miało pojawić się kilkadziesiąt balonów meteorologicznych, co skutkowało zamknięciem lotniska w Wilnie. Kierujący litewskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Vilmantas Vitkauskas mówił wówczas, że doszło do próby przemytu papierosów na Litwę przy pomocy balonów meteorologicznych na największą w tym roku skalę. Rekordowo duża była zarówno liczba balonów użytych jednorazowo do przemytu, jak i liczba przemycanych paczek papierosów. Vitkauskas mówił, że balony były wysyłane nad Litwę, w skoordynowany sposób, z wielu miejsc. W reakcji na ten incydent również tymczasowo zamknięto przejścia graniczne na granicy Litwy z Białorusią.
W związku z powtarzającymi się incydentami premier Litwy Inga Ruginienė zwołała na poniedziałek posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Narodowego. W trakcie posiedzenia omówione mają zostać sposoby reakcji na kryzys związany z incydentami z balonami naruszającymi przestrzeń powietrzną Litwy. Premie Ruginienė nie wyklucza, że granica Litwy z Białorusią zostanie zamknięta na dłużej.
Taki sam krok sugeruje Kancelaria Prezydenta Gitanasa Nausėdy, która wskazuje również, że Litwa może zdecydować się na ograniczenie tranzytu przez swoje terytorium do rosyjskiego obwodu królewieckiego.
Oprócz balonów meteorologicznych w ubiegłym tygodniu przestrzeń powietrzną Litwy naruszyły też rosyjskie samoloty wojskowe. Incydent miał miejsce 23 października.
W ostatnich tygodniach doszło do zakłócenia ruchu lotniczego również na europejskich lotniskach poza Litwą. Działanie lotnisk w Kopenhadze i Aalborgu było zakłócane przez pojawienie się niezidentyfikowanych dronów. Drony doprowadziły też do zamknięcia na kilka godzin lotniska w Oslo oraz – na początku października – lotniska w Monachium.
W reakcji na incydenty dotyczące duńskich lotnisk władze Danii oświadczyły, że kraj padł ofiarą ataku hybrydowego.
