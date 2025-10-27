12 min. 46 sek.
Aktualizacja: 27.10.2025 07:19 Publikacja: 27.10.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Szczyt ASEAN w Malezji przyniósł przełom w relacjach Waszyngtonu i Pekinu. Obie strony osiągnęły porozumienie ramowe, które ma omówić prezydent Donald Trump z Xi Jinpingiem. Amerykańska ofensywa dyplomatyczna w Azji obejmuje także zniesienie ceł w handlu z Wietnamem, Tajlandią i Malezją.
Według analizy Credit Agricole w Polsce może przybyć 1,7 mln pustostanów w ciągu 20 lat. Powodem jest spadek liczby urodzeń i gospodarstw domowych. Eksperci ostrzegają przed powstawaniem „miast widm”, choć niektórzy – jak Marcin Krasoń z Otodom – apelują o ostrożność w prognozach.
Komisja Europejska odwołała rozmowy z chińskim ministrem handlu, co pogłębia napięcia na linii Bruksela–Pekin. Ursula von der Leyen zapowiedziała ograniczenie zależności UE od chińskich surowców i rozwój współpracy z Kanadą, Ukrainą i Kazachstanem.
Rząd premiera Lecornu znalazł się pod presją. Partia Socjalistyczna domaga się podatku od majątku i grożą wycofaniem poparcia, co mogłoby doprowadzić do upadku rządu i przedterminowych wyborów. Spór o budżet 2026 r. staje się jednym z największych wyzwań politycznych we Francji.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie
