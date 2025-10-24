Rząd Lecornu działa od 13 października. Do jego powołania doszło po tym, gdy zaledwie dzień po przedstawieniu składu pierwszego rządu Lecornu podał się do dymisji, ponieważ pod znakiem zapytania stanęło poparcie dla gabinetu nawet ze strony współtworzących go centroprawicowych Republikanów. Po przyjęciu dymisji rządu Emmanuel Macron powierzył Lecornu misję ostatniej szansy, dając mu 48 godzin na znalezienie poparcia dla rządu w parlamencie. Ostatecznie Lecornu udało się stworzyć rząd, który nie został obalony w dwóch głosowaniach nad wotum nieufności, do których doszło 16 października. Kluczowa okazała się postawa Partii Socjalistycznej, która nie współtworzy rządu, ale jednocześnie nie zagłosowała nad jego obaleniem. Ceną za przetrwanie rządu było zawieszenie do 2027 roku reformy emerytalnej, przeprowadzonej przez Emmanuela Macrona w drugiej kadencji, na mocy której wiek emerytalny Francuzów miał być stopniowo przedłużany do 64 lat (z 62). Teraz, o przyszłości reformy, zdecyduje kolejny prezydent (wybory prezydenckie we Francji odbędą się właśnie w 2027 roku).

Nie może﻿Olivier Fauremy prosić obywateli – przedstawicieli klasy robotniczej i klasy średniej – o dalsze poświęcenia, podczas gdy najbogatsi nie wnoszą swojego wkładu ﻿Olivier Faure, Partia Socjalistyczna

Lecornu i jego rząd natychmiast przystąpili do negocjacji na temat przyszłorocznego budżetu. W ramach tych rozmów Partia Socjalistyczna domaga się zwiększenia obciążenia podatkowego najbogatszych Francuzów. Faure i jego partia domagają się tzw. podatku dla miliarderów, wobec którego rząd Lecornu jest sceptyczny.

– To nie do zniesienia. Nie możemy prosić obywateli – przedstawicieli klasy robotniczej i klasy średniej – o dalsze poświęcenia, podczas gdy najbogatsi nie wnoszą swojego wkładu – mówił Faure w telewizji BFM dodając, że budżet potrzebuje 15 do 20 mld euro dodatkowych wpływów.

Foto: PAP

Kryzys polityczny we Francji trwa od przyspieszonych wyborów parlamentarnych z 2024 roku

Niepewna sytuacja polityczna i kryzys finansów publicznych doprowadziły do tego, że w ubiegłym tygodniu agencja ratingowa S&P obniżyła rating Francji z poziomu AA- do A+. W ten piątek podobną decyzję może podjąć agencja Moody's. Obniżenie ratingu grozi zwiększeniem kosztów obsługi rekordowo wysokiego długu publicznego Francji (obecnie zbliża się do 116 proc. PKB), drugiej największej gospodarki UE.