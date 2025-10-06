Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Premier Francji podał się do dymisji. Nie przetrwał miesiąca

Sébastien Lecornu, desygnowany 9 września przez Emmanuela Macrona na nowego premiera Francji, podał się do dymisji.

Aktualizacja: 06.10.2025 10:25 Publikacja: 06.10.2025 09:56

Sébastien Lecornu

Sébastien Lecornu

Foto: Alain Jocard/Pool via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Informację taką przekazał Pałac Elizejski. Do dymisji Lecornu doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak przedstawił on skład swojego rządu. Z informacji przekazywanych przez Pałac Elizejski wynika, że Macron przyjął dymisję premiera. Wcześniej podawano, że o godzinie 16.00 nowy rząd miał po raz pierwszy spotkać się z Macronem. 

Rząd Sébastiena Lecornu krytykowany i przez lewicę, i przez prawicę

Lecornu zaproponował rząd, w którym 11 ministrów zajmowało te same stanowiska, które zajmowali w rządzie jego poprzednika, Françoisa Bayrou. Do rządu wrócili też niektórzy ministrowie, którzy zasiadali w nim wcześniej – jak np. Bruno Le Maire, który zastąpił na stanowisku ministra obrony samego Lecornu. Rząd Bayrou upadł 8 września po przegranym głosowaniu ws. wotum zaufania.

Czytaj więcej

10 września, demonstracja na Placu Republiki w Paryżu
Polityka
Czy Francja jest na progu rewolucji?

Do dymisji doszło po tym, jak przedstawiony przez Lecornu skład rządu spotkał się z ostrą krytyką różnych sił na francuskiej scenie politycznej. Skład rządu skrytykował m.in. wchodzący w jego skład Bruno Retailleau, lider centroprawicowych Republikanów, który w rządzie Lecornu miał być ministrem spraw wewnętrznych. Retailleau ocenił, że skład rządu nie odzwierciedla „obiecanego przełomu”. 

Z kolei Jean-Luc Mélenchon, lider opozycyjnej, skrajnie lewicowej Francji Niepokornej (La France Insoumise) ocenił, że rząd to „procesja, która składa się w 80 proc. z duchów Republikanów i byłych członków Republikanów, którzy zostali wynajęci, by kontynuować politykę, która wywołała tyle cierpień obywateli Francji i zniszczeń ekologicznych”.

Reklama
Reklama

Po upadku rządu lider Zjednoczenia Narodowego, partii Marine Le Pen, Jordan Bardella, wezwał prezydenta Francji Emmanuela Macrona do rozwiązania parlamentu. Wcześniej Jean-Philippe Tanguy, polityk Zjednoczenia Narodowego oświadczył, że przegłosowanie wniosku o wotum nieufności wobec rządu Lecornu będzie „czymś oczywistym”. 

Głosowanie przeciwko rządowi w Zgromadzeniu Narodowym zapowiadał przed dymisją Lecornu lider Partii Socjalistycznej Olivier Faure. – W tym momencie nie widzę, co mogłoby się wydarzyć, aby Partia Socjalistyczna nie przyjęła stanowiska przeciw rządowi – stwierdził. Mówił też, że Francja doświadcza „bezprecedensowego kryzysu politycznego”. 

Francja będzie miała czwartego premiera w ciągu kilkunastu miesięcy

Francja znajduje się w głębokim kryzysie politycznym od czasu rozwiązania przez Emmanuela Macrona parlamentu w 2024 roku i wyborach (odbyły się 30 czerwca i 7 lipca 2024 roku), które nie dały większości żadnemu z trzech głównych bloków – Zjednoczeniu Narodowemu Marine Le Pen, lewicowemu Frontowi Ludowemu ani proprezydenckiej koalicji pod nazwą Razem (Ensemble). W efekcie po wyborach kraj miał już trzech premierów – Michela Barniera, Bayrou i Lecornu. Kolejne rządy nie są w stanie zapewnić sobie większości m.in. ze względu na spory co do polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza niepopularnych programów oszczędnościowych, które rządy próbują podejmować w związku z trudną sytuacją francuskiego budżetu. 

Układ sił we francuskim parlamencie

Układ sił we francuskim parlamencie

Foto: PAP

Więcej informacji wkrótce

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Francja Osoby Emmanuel Macron

Informację taką przekazał Pałac Elizejski. Do dymisji Lecornu doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak przedstawił on skład swojego rządu. Z informacji przekazywanych przez Pałac Elizejski wynika, że Macron przyjął dymisję premiera. Wcześniej podawano, że o godzinie 16.00 nowy rząd miał po raz pierwszy spotkać się z Macronem. 

Rząd Sébastiena Lecornu krytykowany i przez lewicę, i przez prawicę

Pozostało jeszcze 88% artykułu
Reklama
Od 1 października w USA trwa shutdown
Polityka
USA: Paraliż administracji trwa. Biały Dom grozi, że zacznie zwalniać urzędników
Angela Merkel
Polityka
Była kanclerz Niemiec Angela Merkel obwinia Polskę o inwazję Rosji na Ukrainę
Donald Trump z wnuszą Kai Trump na Pucharze Rydera 2025.
Polityka
USA: Wnuczka prezydenta idzie w ślady rodziny. Czy Kai Trump obowiązują federalne zasady etyki
Nigel Farage
Polityka
Nigel Farage szykuje się na premiera. Wielki powrót autora brexitu
Andrej Babiš, który stoi na czele partii ANO
Polityka
Znamy wyniki wyborów parlamentarnych w Czechach. Zwycięstwo ANO Andreja Babiša
Reklama
Reklama
e-Wydanie