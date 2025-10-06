Informację taką przekazał Pałac Elizejski. Do dymisji Lecornu doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak przedstawił on skład swojego rządu. Z informacji przekazywanych przez Pałac Elizejski wynika, że Macron przyjął dymisję premiera. Wcześniej podawano, że o godzinie 16.00 nowy rząd miał po raz pierwszy spotkać się z Macronem.

Rząd Sébastiena Lecornu krytykowany i przez lewicę, i przez prawicę

Lecornu zaproponował rząd, w którym 11 ministrów zajmowało te same stanowiska, które zajmowali w rządzie jego poprzednika, Françoisa Bayrou. Do rządu wrócili też niektórzy ministrowie, którzy zasiadali w nim wcześniej – jak np. Bruno Le Maire, który zastąpił na stanowisku ministra obrony samego Lecornu. Rząd Bayrou upadł 8 września po przegranym głosowaniu ws. wotum zaufania.

Do dymisji doszło po tym, jak przedstawiony przez Lecornu skład rządu spotkał się z ostrą krytyką różnych sił na francuskiej scenie politycznej. Skład rządu skrytykował m.in. wchodzący w jego skład Bruno Retailleau, lider centroprawicowych Republikanów, który w rządzie Lecornu miał być ministrem spraw wewnętrznych. Retailleau ocenił, że skład rządu nie odzwierciedla „obiecanego przełomu”.

Z kolei Jean-Luc Mélenchon, lider opozycyjnej, skrajnie lewicowej Francji Niepokornej (La France Insoumise) ocenił, że rząd to „procesja, która składa się w 80 proc. z duchów Republikanów i byłych członków Republikanów, którzy zostali wynajęci, by kontynuować politykę, która wywołała tyle cierpień obywateli Francji i zniszczeń ekologicznych”.