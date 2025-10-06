Aktualizacja: 06.10.2025 10:25 Publikacja: 06.10.2025 09:56
Sébastien Lecornu
Foto: Alain Jocard/Pool via REUTERS
Informację taką przekazał Pałac Elizejski. Do dymisji Lecornu doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak przedstawił on skład swojego rządu. Z informacji przekazywanych przez Pałac Elizejski wynika, że Macron przyjął dymisję premiera. Wcześniej podawano, że o godzinie 16.00 nowy rząd miał po raz pierwszy spotkać się z Macronem.
Lecornu zaproponował rząd, w którym 11 ministrów zajmowało te same stanowiska, które zajmowali w rządzie jego poprzednika, Françoisa Bayrou. Do rządu wrócili też niektórzy ministrowie, którzy zasiadali w nim wcześniej – jak np. Bruno Le Maire, który zastąpił na stanowisku ministra obrony samego Lecornu. Rząd Bayrou upadł 8 września po przegranym głosowaniu ws. wotum zaufania.
Czytaj więcej
We Francji nowy ruch masowych protestów „Blokujmy wszystko” stara się doprowadzić do upadku V Rep...
Do dymisji doszło po tym, jak przedstawiony przez Lecornu skład rządu spotkał się z ostrą krytyką różnych sił na francuskiej scenie politycznej. Skład rządu skrytykował m.in. wchodzący w jego skład Bruno Retailleau, lider centroprawicowych Republikanów, który w rządzie Lecornu miał być ministrem spraw wewnętrznych. Retailleau ocenił, że skład rządu nie odzwierciedla „obiecanego przełomu”.
Z kolei Jean-Luc Mélenchon, lider opozycyjnej, skrajnie lewicowej Francji Niepokornej (La France Insoumise) ocenił, że rząd to „procesja, która składa się w 80 proc. z duchów Republikanów i byłych członków Republikanów, którzy zostali wynajęci, by kontynuować politykę, która wywołała tyle cierpień obywateli Francji i zniszczeń ekologicznych”.
Po upadku rządu lider Zjednoczenia Narodowego, partii Marine Le Pen, Jordan Bardella, wezwał prezydenta Francji Emmanuela Macrona do rozwiązania parlamentu. Wcześniej Jean-Philippe Tanguy, polityk Zjednoczenia Narodowego oświadczył, że przegłosowanie wniosku o wotum nieufności wobec rządu Lecornu będzie „czymś oczywistym”.
Głosowanie przeciwko rządowi w Zgromadzeniu Narodowym zapowiadał przed dymisją Lecornu lider Partii Socjalistycznej Olivier Faure. – W tym momencie nie widzę, co mogłoby się wydarzyć, aby Partia Socjalistyczna nie przyjęła stanowiska przeciw rządowi – stwierdził. Mówił też, że Francja doświadcza „bezprecedensowego kryzysu politycznego”.
Francja znajduje się w głębokim kryzysie politycznym od czasu rozwiązania przez Emmanuela Macrona parlamentu w 2024 roku i wyborach (odbyły się 30 czerwca i 7 lipca 2024 roku), które nie dały większości żadnemu z trzech głównych bloków – Zjednoczeniu Narodowemu Marine Le Pen, lewicowemu Frontowi Ludowemu ani proprezydenckiej koalicji pod nazwą Razem (Ensemble). W efekcie po wyborach kraj miał już trzech premierów – Michela Barniera, Bayrou i Lecornu. Kolejne rządy nie są w stanie zapewnić sobie większości m.in. ze względu na spory co do polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza niepopularnych programów oszczędnościowych, które rządy próbują podejmować w związku z trudną sytuacją francuskiego budżetu.
Układ sił we francuskim parlamencie
Foto: PAP
Więcej informacji wkrótce
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Informację taką przekazał Pałac Elizejski. Do dymisji Lecornu doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak przedstawił on skład swojego rządu. Z informacji przekazywanych przez Pałac Elizejski wynika, że Macron przyjął dymisję premiera. Wcześniej podawano, że o godzinie 16.00 nowy rząd miał po raz pierwszy spotkać się z Macronem.
Jeśli negocjacje z Partią Demokratyczną dotyczące zakończenia tzw. shutdownu będą „zmierzać donikąd”, administra...
Niemiecki dziennik „Bild” poinformował w niedzielę o wywiadzie Merkel udzielonym węgierskiemu kanałowi Partizan....
Najstarsza wnuczka Donalda Trumpa, 18-letnia Kai właśnie ruszyła ze swoją linią odzieżową. Problem w tym, że pro...
Rewolucja na Wyspach. Po raz pierwszy to nie Partia Konserwatywna, ale populista Nigel Farage z Reform UK stał s...
Po przeliczeniu głosów niemal ze wszystkich obwodów wybory parlamentarne w Czechach wygrywa – zgodnie z przewidy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas