Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były główne przyczyny upadku rządu premiera François Bayrou?

Jakie konsekwencje dla systemu V Republiki może mieć obecna sytuacja polityczna?

Na co wpływa i jak poważna jest sytuacja finansowa Francji w kontekście długu publicznego?

Jakie opcje ma prezydent Emmanuel Macron w obliczu obecnego kryzysu politycznego?

Jak kształtuje się obecny układ sił politycznych we Francji według najnowszych sondaży?

Jakie są potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji we Francji z punktu widzenia politycznej stabilności i możliwych protestów?

Jak przewidywano, złożony przez premiera Bayrou wniosek o wotum zaufania dla rządu nie uzyskał większości w poniedziałkowym głosowaniu w parlamencie. Za głosowało 194 deputowanych, przeciwko 364. Tym samym powołany na szefa rządu w grudniu ubiegłego roku François Bayrou zmuszony został złożyć dymisję.

Podobny los spotkał jego poprzednika, Michela Barniera. Z tą różnicą, że Bayrou sam zgłosił wniosek o wotum zaufania. Jest tym samym pierwszym od 1962 roku szefem rządu w historii V Republiki zmuszonym do odejścia w wyniku odrzucenia takiego wniosku przez Zgromadzenie Narodowe.

Francja: Upadki kolejnych rządów świadczą o kryzysie, który targa Francją

Bayrou jest trzecim premierem, który traci władzę po przedterminowych wyborach parlamentarnych w lipcu ubiegłego roku. Wszystko to jest wyraźnym dowodem kryzysu, jaki przeżywa Francja targana społecznymi protestami i głęboko podzielona politycznie.