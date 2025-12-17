Ustawa łańcuchowa. Sejm podjął decyzję w sprawie prezydenckiego weta. Jak głosowali posłowie?

Głosowało 438 posłów. „Za” wnioskiem o ponowne uchwalenie ustawy w brzmieniu dotychczasowym opowiedziało się 246 posłów, „przeciw” - 192. Od głosu nikt się nie wstrzymał. 22 posłów nie głosowało. Aby ponownie uchwalić ustawę, odrzucając weto prezydenta, potrzebna była większość 3/5 głosów – w tym przypadku 263 głosów.

Reklama Reklama

Przeciw wnioskowi o odrzucenie prezydenckiego weta było 175 posłów PiS, 10 posłów Konfederacji, 1 poseł niezrzeszony, 4 posłów Republikanów i 2 posłów Konfederacji Korony Polskiej. Podczas głosowania nieobecny był prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z informacji podanych przez RMF FM wynika, że powodem nieobecności polityka było przeziębienie.

Za odrzuceniem zagłosowało 155 posłów Koalicji Obywatelskiej, 31 posłów PSL-Trzeciej Drogi, 31 Polski 2050, 21 posłów Lewicy, 4 posłów niezrzeszonych i 4 posłów Razem.

Podczas debaty przed głosowaniem Koalicja Obywatelska apelowała do posłów PiS, którzy zagłosowali za ustawą, by wspólnie zakończyli cierpienie zwierząt. Natomiast posłowie PiS wzywali do pracy nad projektem prezydenckim. Szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk tuż po głosowaniu napisał na platformie X: „PiS potulnie podkulił ogon i podtrzymał weto prezydenta. Symboliczna kapitulacja Kaczyńskiego – nie miał odwagi stanąć w obronie zwierząt i uciekł przed głosowaniem. Tylko psów żal”.