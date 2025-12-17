04:47
17.12.2025

Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na rosyjski sprzęt wojskowy

Nagranie przedstawia ataki przeprowadzone w rejonie Torećka przez ukraińskich operatorów dronów, którzy przeprowadzili udane ataki m.in. na wyrzutnię rakiet i pojazd opancerzony. 

04:45
17.12.2025

W Sumach zatrzymano 21-latka, który podpalił lokalny oddział poczty

Mężczyzna miał podpalić placówkę poczty 14 grudnia wieczorem, wcześniej oblewając budynek benzyną. Prokuratura ustaliła, że 21-latek działał na polecenie przekazane mu za pomocą jednego z internetowych komunikatorów. 

04:40
17.12.2025

Ukraiński ruch oporu: Na odcinku pokrowskim rosyjscy żołnierze celowo się okaleczają, by nie brać udziału w natarciach

Rosyjscy żołnierze, biorący udział w walkach na odcinku pokrowskim, dokonują samookaleczeń, by uniknąć konieczności wykonywania rozkazów – podaje ukraiński ruch oporu ATESZ na swoim kanale w serwisie Telegram. ATESH podaje, że w szpitalu wojskowym w okupowanym Doniecku gwałtownie wzrosła liczba żołnierzy z 1441 Pułku Piechoty Zmotoryzowanej, którzy są leczeni w związku z nietypowymi obrażeniami. Ma to być efekt unikania przez żołnierzy konieczności wykonywania rozkazów w sytuacji, gdy są wysyłani do szturmowania ukraińskich pozycji bez szkolenia, sprzętu i wsparcia. 

04:37
17.12.2025

Minister obrony Rosji określił Strategiczne Wojska Rakietowe mianem gwaranta suwerenności kraju

„Jako fundament rosyjskiej tarczy atomowej, Strategiczne Wojska Rakietowe służą jako wiarygodny gwarant bezpieczeństwa i suwerenności kraju. Załogi są stale w gotowości bojowej, prezentując wysoki profesjonalizm i świetne wyszkolenie, z powodzeniem doskonaląc się w obsługiwaniu nowoczesnej broni i sprzętu (...)” - napisał Andriej Biełousow z okazji święta Strategicznych Wojsk Rakietowych Federacji Rosyjskiej. 

04:35
17.12.2025

Szef MSZ Iranu z wizytą w Moskwie

Siergiej Ławrow i Abbas Araghchi mają rozmawiać o programie nuklearnym Iranu. Ławrow, w wywiadzie udzielonym irańskiej telewizji podkreślał, że Rosja „potępia nieusprawiedliwione działania podejmowane przeciwko obiektom nuklearnym Iranu, tak jak potępiała polityczne zabójstwa irańskich polityków i przedstawicieli armii”.

04:32
17.12.2025

Atak ukraińskich dronów na Kraj Krasnodarski. Dwie osoby są ranne

W rejonie sławiańskim Kraju Krasnodarskiego szczątki strąconego drona raniły dwie osoby – informują lokalne władze. Ranni zostali hospitalizowani. W wyniku ataku uszkodzonych zostało co najmniej pięć budynków mieszkalnych, a także linia wysokiego napięcia. 

04:31
17.12.2025

W nocy działanie wstrzymało siedem rosyjskich lotnisk

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował o wstrzymaniu działania lotnisk we Władykaukazie, Groznym, Magasie, a także w Krasnodarze, Tambowie, Saratowie i Penzie. 

04:28
17.12.2025

Strategiczne Wojska Rakietowe Federacji Rosyjskiej rozpoczęły ćwiczenia na Syberii

Ćwiczenia odbywają się z wykorzystaniem mobilnych wyrzutni rakiet Jars – poinformowało Ministerstwo Obrony Rosji. Ćwiczenia rozpoczęły się od nocnego przemieszczania wyrzutni i ich załóg. Załogi ćwiczyły też rozmieszczanie wyrzutni na pozycjach ogniowych i maskowanie ich. 

04:24
17.12.2025

Rosyjska armia informuje o umieszczeniu większej liczby rakiet międzykontynentalnych Jars w silosach rakietowych

Rakiety zostały umieszczone w silosach „w różnych częściach kraju” - podaje Ministerstwo Obrony Rosji. Rakiety Jars mają zasięg do 11 tys. km i mogą być uzbrojone w kilka głowic. 

04:22
17.12.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1392 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1392 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1392 dniu wojny

Foto: PAP

04:21
17.12.2025

Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

Czytaj więcej

Ukraiński operator drona
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1392