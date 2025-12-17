Aktualizacja: 17.12.2025 04:50 Publikacja: 17.12.2025 04:50
Nagranie przedstawia ataki przeprowadzone w rejonie Torećka przez ukraińskich operatorów dronów, którzy przeprowadzili udane ataki m.in. na wyrzutnię rakiet i pojazd opancerzony.
Mężczyzna miał podpalić placówkę poczty 14 grudnia wieczorem, wcześniej oblewając budynek benzyną. Prokuratura ustaliła, że 21-latek działał na polecenie przekazane mu za pomocą jednego z internetowych komunikatorów.
Rosyjscy żołnierze, biorący udział w walkach na odcinku pokrowskim, dokonują samookaleczeń, by uniknąć konieczności wykonywania rozkazów – podaje ukraiński ruch oporu ATESZ na swoim kanale w serwisie Telegram. ATESH podaje, że w szpitalu wojskowym w okupowanym Doniecku gwałtownie wzrosła liczba żołnierzy z 1441 Pułku Piechoty Zmotoryzowanej, którzy są leczeni w związku z nietypowymi obrażeniami. Ma to być efekt unikania przez żołnierzy konieczności wykonywania rozkazów w sytuacji, gdy są wysyłani do szturmowania ukraińskich pozycji bez szkolenia, sprzętu i wsparcia.
„Jako fundament rosyjskiej tarczy atomowej, Strategiczne Wojska Rakietowe służą jako wiarygodny gwarant bezpieczeństwa i suwerenności kraju. Załogi są stale w gotowości bojowej, prezentując wysoki profesjonalizm i świetne wyszkolenie, z powodzeniem doskonaląc się w obsługiwaniu nowoczesnej broni i sprzętu (...)” - napisał Andriej Biełousow z okazji święta Strategicznych Wojsk Rakietowych Federacji Rosyjskiej.
Siergiej Ławrow i Abbas Araghchi mają rozmawiać o programie nuklearnym Iranu. Ławrow, w wywiadzie udzielonym irańskiej telewizji podkreślał, że Rosja „potępia nieusprawiedliwione działania podejmowane przeciwko obiektom nuklearnym Iranu, tak jak potępiała polityczne zabójstwa irańskich polityków i przedstawicieli armii”.
W rejonie sławiańskim Kraju Krasnodarskiego szczątki strąconego drona raniły dwie osoby – informują lokalne władze. Ranni zostali hospitalizowani. W wyniku ataku uszkodzonych zostało co najmniej pięć budynków mieszkalnych, a także linia wysokiego napięcia.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował o wstrzymaniu działania lotnisk we Władykaukazie, Groznym, Magasie, a także w Krasnodarze, Tambowie, Saratowie i Penzie.
Ćwiczenia odbywają się z wykorzystaniem mobilnych wyrzutni rakiet Jars – poinformowało Ministerstwo Obrony Rosji. Ćwiczenia rozpoczęły się od nocnego przemieszczania wyrzutni i ich załóg. Załogi ćwiczyły też rozmieszczanie wyrzutni na pozycjach ogniowych i maskowanie ich.
Rakiety zostały umieszczone w silosach „w różnych częściach kraju” - podaje Ministerstwo Obrony Rosji. Rakiety Jars mają zasięg do 11 tys. km i mogą być uzbrojone w kilka głowic.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1392 dniu wojny
