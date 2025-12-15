04:39
15.12.2025

Mieszkańcy obwodu czerniowieckiego wysłali 20 ton wody pitnej do obwodu odeskiego

Przekazana woda ma pomóc mieszkańcom obwodu odeskiego, którzy odczuwają skutki rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, które wywołują m.in. zakłócenia w dostawie wody. „Społeczności i przedsiębiorstwa Bukowiny (kraina historyczna, jej ukraińska część leży głównie w granicach obwodu czerniowieckiego – red.) szybko zjednoczyły się we wsparciu dla mieszkańców obwodu odeskiego w trudnym czasie. Dziś Odessa otrzymała już 20 ton butelkowanej wody pitnej z naszego regionu” - napisał Rusłan Zaparaniuk, stojący na czele administracji obwodu czerniowieckiego, na swoim profilu na Facebooku. 

15.12.2025

Pojawiają się doniesienia o braku paliwa na stacjach benzynowych na okupowanym Krymie

Informacje o brakach paliwa przekazuje w serwisie Telegram szef Centrum Studiów nad Okupacją Petro Andriuszczenko. Andriuszczenko podkreśla, że lokalne media informują o deficycie paliwa, pomimo tego, że w październiku wprowadzono limity na sprzedaż paliwa na Krymie. W Symferopolu benzyna 95-oktanowa nie jest dostępna w wolnej sprzedaży. Oficjalnym powodem problemów z paliwem na Krymie są złe warunki pogodowe, które utrudniają transport paliw i smarów drogą morską. 

15.12.2025

W niedzielę wieczorem rosyjska obrona przeciwlotnicza miała strącić 71 dronów

Drony były strącane nad obwodem rostowskim (52), briańskim (10), biełgorodzkim (3), tulskim i riazańskim (po 2), wołgogradzkim i Morzem Azowskim (po 1). 

15.12.2025

Steve Witkoff informuje o „znaczących postępach” w rozmowach ze stroną ukraińską na temat porozumienia pokojowego

Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu, w niedzielę przybył, wraz z zięciem prezydenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem do Berlina, gdzie zaplanowano rozmowy ze stroną ukraińską i przedstawicielami państw Europy na temat porozumienia pokojowego kończącego wojnę Rosji z Ukrainą. Niedzielne rozmowy delegacji USA z delegacją ukraińską trwały pięć godzin i – jak wynika z komunikatu Witkoffa – dotyczyły „planu pokojowego, programów gospodarczych i innych kwestii”. „Znaczące postępy zostały poczynione” - głosi oświadczenie. 

15.12.2025

Na podejściach do Moskwy Rosjanie strącili w nocy 15 dronów

Informacje o dronach strącanych w pobliżu Moskwy przekazuje mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin. 

15.12.2025

W nocy ukraińskie drony atakowały cele w Biełgorodzie i obwodzie biełgorodzkim

O ataku, który miała odeprzeć rosyjska obrona przeciwlotnicza, informuje gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. Z wstępnych ustaleń wynika, że atak nie pociągnął za sobą żadnych ofiar. Wcześniej Gładkow informował o ataku rakietowym na Biełgorod, w którym poważnie uszkodzony został obiekt infrastruktury. 

15.12.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1390 dniu wojny

15.12.2025

