Aktualizacja: 15.12.2025 04:46 Publikacja: 15.12.2025 04:46
Przekazana woda ma pomóc mieszkańcom obwodu odeskiego, którzy odczuwają skutki rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, które wywołują m.in. zakłócenia w dostawie wody. „Społeczności i przedsiębiorstwa Bukowiny (kraina historyczna, jej ukraińska część leży głównie w granicach obwodu czerniowieckiego – red.) szybko zjednoczyły się we wsparciu dla mieszkańców obwodu odeskiego w trudnym czasie. Dziś Odessa otrzymała już 20 ton butelkowanej wody pitnej z naszego regionu” - napisał Rusłan Zaparaniuk, stojący na czele administracji obwodu czerniowieckiego, na swoim profilu na Facebooku.
Informacje o brakach paliwa przekazuje w serwisie Telegram szef Centrum Studiów nad Okupacją Petro Andriuszczenko. Andriuszczenko podkreśla, że lokalne media informują o deficycie paliwa, pomimo tego, że w październiku wprowadzono limity na sprzedaż paliwa na Krymie. W Symferopolu benzyna 95-oktanowa nie jest dostępna w wolnej sprzedaży. Oficjalnym powodem problemów z paliwem na Krymie są złe warunki pogodowe, które utrudniają transport paliw i smarów drogą morską.
Drony były strącane nad obwodem rostowskim (52), briańskim (10), biełgorodzkim (3), tulskim i riazańskim (po 2), wołgogradzkim i Morzem Azowskim (po 1).
Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu, w niedzielę przybył, wraz z zięciem prezydenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem do Berlina, gdzie zaplanowano rozmowy ze stroną ukraińską i przedstawicielami państw Europy na temat porozumienia pokojowego kończącego wojnę Rosji z Ukrainą. Niedzielne rozmowy delegacji USA z delegacją ukraińską trwały pięć godzin i – jak wynika z komunikatu Witkoffa – dotyczyły „planu pokojowego, programów gospodarczych i innych kwestii”. „Znaczące postępy zostały poczynione” - głosi oświadczenie.
Informacje o dronach strącanych w pobliżu Moskwy przekazuje mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin.
O ataku, który miała odeprzeć rosyjska obrona przeciwlotnicza, informuje gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. Z wstępnych ustaleń wynika, że atak nie pociągnął za sobą żadnych ofiar. Wcześniej Gładkow informował o ataku rakietowym na Biełgorod, w którym poważnie uszkodzony został obiekt infrastruktury.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1390 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donald Trump wyraził przekonanie, że jes...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W środę Ukraina przekazała USA odpowiedź...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. USA negocjują z Turcją rezygnację korzys...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Japonia, w czasie spotkania ministrów fi...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 7 na 8 grudnia działanie wstrzy...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas