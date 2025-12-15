04:39 Mieszkańcy obwodu czerniowieckiego wysłali 20 ton wody pitnej do obwodu odeskiego

Przekazana woda ma pomóc mieszkańcom obwodu odeskiego, którzy odczuwają skutki rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, które wywołują m.in. zakłócenia w dostawie wody. „Społeczności i przedsiębiorstwa Bukowiny (kraina historyczna, jej ukraińska część leży głównie w granicach obwodu czerniowieckiego – red.) szybko zjednoczyły się we wsparciu dla mieszkańców obwodu odeskiego w trudnym czasie. Dziś Odessa otrzymała już 20 ton butelkowanej wody pitnej z naszego regionu” - napisał Rusłan Zaparaniuk, stojący na czele administracji obwodu czerniowieckiego, na swoim profilu na Facebooku.

04:35 Pojawiają się doniesienia o braku paliwa na stacjach benzynowych na okupowanym Krymie

Informacje o brakach paliwa przekazuje w serwisie Telegram szef Centrum Studiów nad Okupacją Petro Andriuszczenko. Andriuszczenko podkreśla, że lokalne media informują o deficycie paliwa, pomimo tego, że w październiku wprowadzono limity na sprzedaż paliwa na Krymie. W Symferopolu benzyna 95-oktanowa nie jest dostępna w wolnej sprzedaży. Oficjalnym powodem problemów z paliwem na Krymie są złe warunki pogodowe, które utrudniają transport paliw i smarów drogą morską.

04:33 W niedzielę wieczorem rosyjska obrona przeciwlotnicza miała strącić 71 dronów

Drony były strącane nad obwodem rostowskim (52), briańskim (10), biełgorodzkim (3), tulskim i riazańskim (po 2), wołgogradzkim i Morzem Azowskim (po 1).

04:28 Steve Witkoff informuje o „znaczących postępach” w rozmowach ze stroną ukraińską na temat porozumienia pokojowego

Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu, w niedzielę przybył, wraz z zięciem prezydenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem do Berlina, gdzie zaplanowano rozmowy ze stroną ukraińską i przedstawicielami państw Europy na temat porozumienia pokojowego kończącego wojnę Rosji z Ukrainą. Niedzielne rozmowy delegacji USA z delegacją ukraińską trwały pięć godzin i – jak wynika z komunikatu Witkoffa – dotyczyły „planu pokojowego, programów gospodarczych i innych kwestii”. „Znaczące postępy zostały poczynione” - głosi oświadczenie.

04:26 Na podejściach do Moskwy Rosjanie strącili w nocy 15 dronów

Informacje o dronach strącanych w pobliżu Moskwy przekazuje mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin.

04:24 W nocy ukraińskie drony atakowały cele w Biełgorodzie i obwodzie biełgorodzkim

O ataku, który miała odeprzeć rosyjska obrona przeciwlotnicza, informuje gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. Z wstępnych ustaleń wynika, że atak nie pociągnął za sobą żadnych ofiar. Wcześniej Gładkow informował o ataku rakietowym na Biełgorod, w którym poważnie uszkodzony został obiekt infrastruktury.

04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1390 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1390 dniu wojny Foto: PAP