04:43 10 lat więzienia dla mieszkańca Berdyczowa (obwód żytomierski), który dokonał sabotażu na kolei

Sąd w Berdyczowie skazał na 10 lat więzienia 35-letniego mieszkańca miasta, który na zlecenie osoby trzeciej dokonał sabotażu na kolei podpalając skrzynkę przekaźnikową i filmując całe zdarzenie (nagranie miało być dowodem wykonania zadania). Mężczyzna początkowo nie przyznawał się do winy, ale po przedstawieniu dowodów potwierdził, że dokonał aktu sabotażu i zgodził się pokryć koszty naprawy, co sąd potraktował jako okoliczność łagodzącą. Mężczyzna był już w przeszłości karany.

04:37 Rosjanie namawiają ukraińską młodzież na terenach okupowanych do służby w rosyjskiej armii

Takie informacje przekazuje ukraińskie Centrum ds. Walki z Dezinformacją, działające przy Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. Z jego komunikatu na Facebooku wynika, że m.in. w okupowanym Ługańsku nastolatków przekonuje się o „korzyściach” płynących ze służby w rosyjskiej armii. Nastolatkowie słyszą o dwóch możliwościach – służbie kontraktowej w armii lub studiach wojskowych. „Okupanci starają się zamienić nastoletnich Ukraińców w rezerwę mobilizacyjną. To dowodzi po raz kolejny: Rosjanie postrzegają mieszkańców tymczasowo okupowanych terytoriów jako (...) materiał do uzupełniania własnej armii” - czytamy we wpisie ukraińskiego Centrum ds. Walki z Dezinformacją. Centrum pisze też, że Rosjanie tworzą podstawy prawne do rozszerzenia poboru na okupowanej Ukrainie. Elementem tego jest włączenie okupowanych części Ukrainy do rosyjskiego Południowego Okręgu Wojskowego.

04:33 USA liczą, że Turcja zrezygnuje z używania rosyjskich zestawów przeciwlotniczych S-400

Ambasador USA w Turcji Tom Barrack poinformował, że trwają negocjacje dotyczące powrotu Ankary do programu budowy myśliwców piątej generacji F-35. „Zgodnie z prawem USA, Turcja nie może dłużej używać zestawów S-400, aby wrócić do programu F-35” - napisał Barrack w mediach społecznościowych. Ambasador podkreślił, że dzięki dobrym osobistym relacjom między prezydentem Trumpem a prezydentem Turcji Recepek Tayyipem Erdoğanem rozmowy mogą w najbliższych miesiącach doprowadzić do „przełomu”. USA wcześniej wykluczyły Turcję z programu F-35 po tym, jak sojusznik Waszyngtonu w NATO pozyskał w 2019 zestawy przeciwlotnicze S-400 z Rosji.

04:28 Pożar w Moskwie

W płomieniach stanął dach trzypiętrowego luksusowego budynku mieszkalnego (jak podaje kanał SHOT w serwisie Telegram mieszkania w tym budynku osiągają wartość 93 mln rubli czyli 4,3 mln zł). Ogień objął ok. 100 metrów kwadratowych. Przyczyn wybuchu pożaru nie podano. Nie ma informacji o ofiarach.

04:26 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1385 dniu wojny

