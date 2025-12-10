Aktualizacja: 10.12.2025 04:49 Publikacja: 10.12.2025 04:49
Sąd w Berdyczowie skazał na 10 lat więzienia 35-letniego mieszkańca miasta, który na zlecenie osoby trzeciej dokonał sabotażu na kolei podpalając skrzynkę przekaźnikową i filmując całe zdarzenie (nagranie miało być dowodem wykonania zadania). Mężczyzna początkowo nie przyznawał się do winy, ale po przedstawieniu dowodów potwierdził, że dokonał aktu sabotażu i zgodził się pokryć koszty naprawy, co sąd potraktował jako okoliczność łagodzącą. Mężczyzna był już w przeszłości karany.
Takie informacje przekazuje ukraińskie Centrum ds. Walki z Dezinformacją, działające przy Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. Z jego komunikatu na Facebooku wynika, że m.in. w okupowanym Ługańsku nastolatków przekonuje się o „korzyściach” płynących ze służby w rosyjskiej armii. Nastolatkowie słyszą o dwóch możliwościach – służbie kontraktowej w armii lub studiach wojskowych. „Okupanci starają się zamienić nastoletnich Ukraińców w rezerwę mobilizacyjną. To dowodzi po raz kolejny: Rosjanie postrzegają mieszkańców tymczasowo okupowanych terytoriów jako (...) materiał do uzupełniania własnej armii” - czytamy we wpisie ukraińskiego Centrum ds. Walki z Dezinformacją. Centrum pisze też, że Rosjanie tworzą podstawy prawne do rozszerzenia poboru na okupowanej Ukrainie. Elementem tego jest włączenie okupowanych części Ukrainy do rosyjskiego Południowego Okręgu Wojskowego.
Ambasador USA w Turcji Tom Barrack poinformował, że trwają negocjacje dotyczące powrotu Ankary do programu budowy myśliwców piątej generacji F-35. „Zgodnie z prawem USA, Turcja nie może dłużej używać zestawów S-400, aby wrócić do programu F-35” - napisał Barrack w mediach społecznościowych. Ambasador podkreślił, że dzięki dobrym osobistym relacjom między prezydentem Trumpem a prezydentem Turcji Recepek Tayyipem Erdoğanem rozmowy mogą w najbliższych miesiącach doprowadzić do „przełomu”. USA wcześniej wykluczyły Turcję z programu F-35 po tym, jak sojusznik Waszyngtonu w NATO pozyskał w 2019 zestawy przeciwlotnicze S-400 z Rosji.
W płomieniach stanął dach trzypiętrowego luksusowego budynku mieszkalnego (jak podaje kanał SHOT w serwisie Telegram mieszkania w tym budynku osiągają wartość 93 mln rubli czyli 4,3 mln zł). Ogień objął ok. 100 metrów kwadratowych. Przyczyn wybuchu pożaru nie podano. Nie ma informacji o ofiarach.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1385 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Japonia, w czasie spotkan...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Japonia, w czasie spotkania ministrów fi...
SGI od lat rozwija Dolny Mokotów, zachowując spójność stylu i filozofii projektowania. Na Siekierkach powstają apartamenty, w których liczy się proporcja, światło i jakość materiałów. To architektura, która nie potrzebuje dodatków, by przyciągać uwagę.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 7 na 8 grudnia działanie wstrzy...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję przeciw Ukrainie.
Gośćmi dwudziestego drugiego odcinka programu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli prof. Michał Lubin...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Poniedziałkowy szczyt w Londynie, zaplanowany na 8 grudnia 2025 r., zgromadzi liderów europejskich w celu omówie...
W nadchodzących miesiącach powinny się zacząć prace nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta za tekstylia. Najwyższa pora: czeka na to zarówno Bruksela, jak i spora część konsumentów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas