W poniedziałek w Londynie pilny szczyt w sprawie Ukrainy

Poniedziałkowy szczyt w Londynie, zaplanowany na 8 grudnia 2025 r., zgromadzi liderów europejskich w celu omówienia negocjacji pokojowych dotyczących wojny Rosji z Ukrainą.

Publikacja: 06.12.2025 19:04

W poniedziałkowym szczycie w Londynie wezmą udział Wołodymyr Zełenski, Keir Starmer, Friedrich Merz i Emmanuel Macron

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie cele przyświecają szczytowi europejskich liderów w Londynie?
  • Jakie stanowisko prezentuje prezydent Francji w sprawie wsparcia Ukrainy?
  • Jakie są kluczowe zmiany w planie pokojowym USA?
  • Jakie były rezultaty wcześniejszych rozmów USA-Rosja-Ukraina?
  • Jakie stanowisko przyjęli europejscy liderzy wobec konfliktu Rosji z Ukrainą?

Gospodarzem będzie brytyjski premier Keir Starmer, który przyjmie w Downing Street prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, niemieckiego kanclerza Friedricha Merza oraz francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Spotkanie ma podkreślić wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy i koordynację europejskich wysiłków wobec rozmów USA-Ukraina-Rosja.

Macron zapowiada niezachwiane wsparcie dla Kijowa

Swoją obecność w Londynie w sobotę zapowiedział prezydent Francji, przy okazji zapowiadając, że Ukraina może liczyć na niezachwiane wsparcie swoich sojuszników.

43458481„Ukraina może liczyć na nasze niezachwiane wsparcie. Właśnie na tym polegają wysiłki, które podjęliśmy w ramach Koalicji Chętnych” – napisał Macron na X. „Będziemy kontynuować te wysiłki wraz z Amerykanami, aby zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, bez których żaden silny i trwały pokój nie będzie możliwy”  - dodał.

Prezydent Francji potępił też ataki na  infrastrukturę energetyczną i kolejową Ukrainy, w tym też nocny atak na obwód kijowski.

Szczyt wpisuje się w serię konsultacji po wizycie emisariuszy prezydenta Donalda Trumpa – Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera – w Miami, Moskwie i Waszyngtonie. Omawiany jest podczas tych wizyt rewidowany plan pokojowy USA, skrócony z 28 do 20 punktów, obejmujący ustępstwa terytorialne, wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów i gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Zełenski potwierdził udział w rozmowie, zaznaczając potrzebę konsultacji z delegacją, w tym szefem negocjacji Rustemem Umerowem.

Po rozmowach USA-Rosja-Ukraina. "Konstruktywne" i „produktywne”, ale porozumienia brak

Poprzednie rundy w Miami i na Florydzie nie przyniosły wiążących ustaleń, choć Kreml określił je jako "konstruktywne". Trump nazwał spotkanie z Putinem "produktywnym".

Europejscy liderzy dążą do przeforsowania swojej kontrpropozycji, która jednoznacznie stawia strony konfliktu jako zaatakowaną i broniącą się Ukrainę i agresywną Rosję. 

Ostatnie rozmowy na Kremlu jednak nie przyniosły żadnych rozwiązań. 2 grudnia spotkali się w Moskwie reprezentujący Stany Zjednoczone Steve Witkoff i zięć prezydenta Trumpa Jared Kushner oraz Putin, Kirył Dmitriew i Jurij Uszakow. 

Chociaż  Dmitriew rozmowę po jej zakończeniu ocenił jako „produktywną”, to Uszakow, doradca Putina ds, zagranicznych stwierdził, że „nie jest nawet o krok bliżej do pokoju”.

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Emmanuel Macron Wołodymyr Zełenski Keir Starmer Friedrich Merz
