W poniedziałek w Londynie pilny szczyt w sprawie Ukrainy

W poniedziałkowym szczycie w Londynie wezmą udział Wołodymyr Zełenski, Keir Starmer, Friedrich Merz i Emmanuel Macron
Gospodarzem będzie brytyjski premier Keir Starmer, który przyjmie w Downing Street prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, niemieckiego kanclerza Friedricha Merza oraz francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Spotkanie ma podkreślić wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy i koordynację europejskich wysiłków wobec rozmów USA-Ukraina-Rosja.
Swoją obecność w Londynie w sobotę zapowiedział prezydent Francji, przy okazji zapowiadając, że Ukraina może liczyć na niezachwiane wsparcie swoich sojuszników.
43458481„Ukraina może liczyć na nasze niezachwiane wsparcie. Właśnie na tym polegają wysiłki, które podjęliśmy w ramach Koalicji Chętnych” – napisał Macron na X. „Będziemy kontynuować te wysiłki wraz z Amerykanami, aby zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, bez których żaden silny i trwały pokój nie będzie możliwy” - dodał.
Prezydent Francji potępił też ataki na infrastrukturę energetyczną i kolejową Ukrainy, w tym też nocny atak na obwód kijowski.
Szczyt wpisuje się w serię konsultacji po wizycie emisariuszy prezydenta Donalda Trumpa – Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera – w Miami, Moskwie i Waszyngtonie. Omawiany jest podczas tych wizyt rewidowany plan pokojowy USA, skrócony z 28 do 20 punktów, obejmujący ustępstwa terytorialne, wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów i gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Zełenski potwierdził udział w rozmowie, zaznaczając potrzebę konsultacji z delegacją, w tym szefem negocjacji Rustemem Umerowem.
Poprzednie rundy w Miami i na Florydzie nie przyniosły wiążących ustaleń, choć Kreml określił je jako "konstruktywne". Trump nazwał spotkanie z Putinem "produktywnym".
Europejscy liderzy dążą do przeforsowania swojej kontrpropozycji, która jednoznacznie stawia strony konfliktu jako zaatakowaną i broniącą się Ukrainę i agresywną Rosję.
Ostatnie rozmowy na Kremlu jednak nie przyniosły żadnych rozwiązań. 2 grudnia spotkali się w Moskwie reprezentujący Stany Zjednoczone Steve Witkoff i zięć prezydenta Trumpa Jared Kushner oraz Putin, Kirył Dmitriew i Jurij Uszakow.
Chociaż Dmitriew rozmowę po jej zakończeniu ocenił jako „produktywną”, to Uszakow, doradca Putina ds, zagranicznych stwierdził, że „nie jest nawet o krok bliżej do pokoju”.
