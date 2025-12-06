W poniedziałek w Londynie pilny szczyt w sprawie Ukrainy

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie cele przyświecają szczytowi europejskich liderów w Londynie?

Jakie stanowisko prezentuje prezydent Francji w sprawie wsparcia Ukrainy?

Jakie są kluczowe zmiany w planie pokojowym USA?

Jakie były rezultaty wcześniejszych rozmów USA-Rosja-Ukraina?

Jakie stanowisko przyjęli europejscy liderzy wobec konfliktu Rosji z Ukrainą?

Gospodarzem będzie brytyjski premier Keir Starmer, który przyjmie w Downing Street prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, niemieckiego kanclerza Friedricha Merza oraz francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Spotkanie ma podkreślić wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy i koordynację europejskich wysiłków wobec rozmów USA-Ukraina-Rosja.

Macron zapowiada niezachwiane wsparcie dla Kijowa

Swoją obecność w Londynie w sobotę zapowiedział prezydent Francji, przy okazji zapowiadając, że Ukraina może liczyć na niezachwiane wsparcie swoich sojuszników.

43458481„Ukraina może liczyć na nasze niezachwiane wsparcie. Właśnie na tym polegają wysiłki, które podjęliśmy w ramach Koalicji Chętnych” – napisał Macron na X. „Będziemy kontynuować te wysiłki wraz z Amerykanami, aby zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, bez których żaden silny i trwały pokój nie będzie możliwy” - dodał.