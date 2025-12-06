Karol Nawrocki w rocznicę powstania Radia Maryja: Głosiciel prawdy, jedności i wierności

Aktualizacja: 06.12.2025 17:50 Publikacja: 06.12.2025 17:00
Tadeusz Rydzyk
Foto: PAP, Waldemar Deska
9 grudnia tego roku przypada 34 rocznica powstania Radia Maryja. Z tek okazji Karol Nawrocki wystosował list do jego założycieli, który został odczytany podczas uroczystości przez szefa Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniewa Boguckiego.
Nawrocki w liście podkreślił, że świętowanie jubileuszu Radia Maryja to okazja do wyrażenia wdzięczności i uznania wszystkim, którzy przez 34 lata „tworzyli i rozwijali to dzieło”. Zaznaczył, że jest to również zachęta do refleksji nad trudnymi czasami transformacji, w których Radio Maryja, jako rozgłośnia niezależna i zakorzeniona w polskiej tradycji i duchowości, odegrało doniosłą rolę.
Nawrocki serdecznie pogratulował dyrektorowi Radia Maryja Tadeuszowi Rydzykowi oraz całej rodzinie zakonnej i podziękował za "wspaniałą medialną służbę odpowiadającą na oczekiwania rzesz rodaków". Wyraził uznanie dla konsekwencji i bezkompromisowości w sprawach fundamentalnych, które uczyniły z Radia Maryja "wiarygodnego głosiciela prawdy, jedności i wierności" dla rodaków w kraju i na całym świecie.
"Z wielką radością obserwuję kolejne zapoczątkowanego 34 lata temu dzieła takie, jak „Nasz Dziennik”, Telewizja Trwam, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, a teraz Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II. Dziękuję za stworzenie unikalnego ośrodka namysłu nad sprawami Ojczyzny i centrum formacji duchowej, które otacza modlitwą i pokrzepia słowem cały naród polski” - napisał Nawrocki.
Wspomniał, że „jako historyk i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej miał zaszczyt brać udział w przywracaniu pamięci o Polakach ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej”, co pozwoliło mu towarzyszyć powstaniu Kaplicy Pamięci, którą nazwał bliskim dziełem wspólnoty skupionej wokół Radia Maryja. Wspomniał czas powstawania tej koncepcji i realizacji obiektu, który według niego jest „hołdem dla rodaków prześladowanych i mordowanych za okazanie miłosierdzia żydowskim współobywatelom”.
Na zakończenie pozdrowił wszystkich obecnych na uroczystości jubileuszowej, łącząc się z nimi w radości i modlitewnej zadumie nad owocami patriotycznej i ewangelizacyjnej posługi toruńskiej rozgłośni.
„Z okazji 34. rocznicy utworzenia Radia Maryja życzę jego twórcom i współpracownikom pomyślności i niesłabnącego zapału do podejmowania kolejnych cennych inicjatyw. Niech patroni tutejszego sanktuarium – Najświętsza Maryja Panna Gwiazda Nowej Ewangelizacji i św. Jan Paweł II – mają w swej opiece zgromadzonych pielgrzymów, wszystkich słuchaczy Radia Maryja i cały polski Kościół. Szczęść Boże!” - zakończył Nawrocki.
Źródło: rp.pl
