Karol Nawrocki w rocznicę powstania Radia Maryja: Głosiciel prawdy, jedności i wierności

Z okazji rocznicy powstania Radia Maryja Karol Nawrocki skierował list do jego założycieli, twierdząc, że świętowanie jubileuszu to okazja do wyrażenia wdzięczności i uznania wszystkim, którzy przez minione 34 lata „tworzyli i rozwijali to wyjątkowe dzieło”.

Publikacja: 06.12.2025 17:00

Tadeusz Rydzyk

Foto: PAP, Waldemar Deska

Agnieszka Kazimierczuk

9 grudnia tego roku przypada 34 rocznica powstania Radia Maryja. Z tek okazji Karol Nawrocki wystosował list do jego założycieli, który został odczytany podczas uroczystości przez szefa Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniewa Boguckiego.

Nawrocki w liście podkreślił, że świętowanie jubileuszu Radia Maryja to okazja do wyrażenia wdzięczności i uznania wszystkim, którzy przez 34 lata „tworzyli i rozwijali to dzieło”. Zaznaczył, że jest to również zachęta do refleksji nad trudnymi czasami transformacji, w których Radio Maryja, jako rozgłośnia niezależna i zakorzeniona w polskiej tradycji i duchowości, odegrało doniosłą rolę.

Karol Nawrocki o „wspaniałej medialnej służbie”

Nawrocki serdecznie pogratulował  dyrektorowi Radia Maryja Tadeuszowi Rydzykowi oraz całej rodzinie zakonnej i podziękował za "wspaniałą medialną służbę odpowiadającą na oczekiwania rzesz rodaków". Wyraził uznanie dla konsekwencji i bezkompromisowości w sprawach fundamentalnych, które uczyniły z Radia Maryja "wiarygodnego głosiciela prawdy, jedności i wierności" dla rodaków w kraju i na całym świecie.

"Z wielką radością obserwuję kolejne zapoczątkowanego 34 lata temu dzieła takie, jak „Nasz Dziennik”, Telewizja Trwam, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, a teraz Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II. Dziękuję za stworzenie unikalnego ośrodka namysłu nad sprawami Ojczyzny i centrum formacji duchowej, które otacza modlitwą i pokrzepia słowem cały naród polski” - napisał Nawrocki. 

Karol Nawrocki życzy Radiu Maryja „kolejnych cennych inicjatyw”

Wspomniał, że „jako historyk i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej miał zaszczyt brać udział w przywracaniu pamięci o Polakach ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej”, co pozwoliło mu towarzyszyć powstaniu Kaplicy Pamięci, którą nazwał bliskim dziełem wspólnoty skupionej wokół Radia Maryja. Wspomniał czas powstawania tej koncepcji i realizacji obiektu, który według niego jest „hołdem dla rodaków prześladowanych i mordowanych za okazanie miłosierdzia żydowskim współobywatelom”.

Na zakończenie pozdrowił wszystkich obecnych na uroczystości jubileuszowej, łącząc się z nimi w radości i modlitewnej zadumie nad owocami patriotycznej i ewangelizacyjnej posługi toruńskiej rozgłośni. 

Z okazji 34. rocznicy utworzenia Radia Maryja życzę jego twórcom i współpracownikom pomyślności i niesłabnącego zapału do podejmowania kolejnych cennych inicjatyw. Niech patroni tutejszego sanktuarium – Najświętsza Maryja Panna Gwiazda Nowej Ewangelizacji i św. Jan Paweł II – mają w swej opiece zgromadzonych pielgrzymów, wszystkich słuchaczy Radia Maryja i cały polski Kościół. Szczęść Boże!” - zakończył Nawrocki.

