Karol Nawrocki w rocznicę powstania Radia Maryja: Głosiciel prawdy, jedności i wierności

9 grudnia tego roku przypada 34 rocznica powstania Radia Maryja. Z tek okazji Karol Nawrocki wystosował list do jego założycieli, który został odczytany podczas uroczystości przez szefa Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniewa Boguckiego.

Nawrocki w liście podkreślił, że świętowanie jubileuszu Radia Maryja to okazja do wyrażenia wdzięczności i uznania wszystkim, którzy przez 34 lata „tworzyli i rozwijali to dzieło”. Zaznaczył, że jest to również zachęta do refleksji nad trudnymi czasami transformacji, w których Radio Maryja, jako rozgłośnia niezależna i zakorzeniona w polskiej tradycji i duchowości, odegrało doniosłą rolę.

Karol Nawrocki o „wspaniałej medialnej służbie”

Nawrocki serdecznie pogratulował dyrektorowi Radia Maryja Tadeuszowi Rydzykowi oraz całej rodzinie zakonnej i podziękował za "wspaniałą medialną służbę odpowiadającą na oczekiwania rzesz rodaków". Wyraził uznanie dla konsekwencji i bezkompromisowości w sprawach fundamentalnych, które uczyniły z Radia Maryja "wiarygodnego głosiciela prawdy, jedności i wierności" dla rodaków w kraju i na całym świecie.

"Z wielką radością obserwuję kolejne zapoczątkowanego 34 lata temu dzieła takie, jak „Nasz Dziennik”, Telewizja Trwam, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, a teraz Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II. Dziękuję za stworzenie unikalnego ośrodka namysłu nad sprawami Ojczyzny i centrum formacji duchowej, które otacza modlitwą i pokrzepia słowem cały naród polski” - napisał Nawrocki.