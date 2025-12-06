Sondaż. Czy Niemcy rozliczyły się za zbrodnie wojenne? Polacy wyjątkowo zgodni

Z tego artykułu się dowiesz: Jaki jest dominujący pogląd Polaków na temat rozliczeń Niemiec za zbrodnie II wojny światowej?

Jakie różnice w opiniach widoczne są wśród wyborców różnych ugrupowań politycznych?

Jakie kontrowersje w polskiej polityce wywołała deklaracja Donalda Tuska dotycząca reparacji?

Na jaką kwotę Polska wyceniła straty wojenne poniesione w wyniku niemieckiej okupacji podczas II wojny światowej?

Jakie składniki zostały uwzględnione w oszacowaniu wojennych strat Rzeczpospolitej?

W jaki sposób politycy argumentują potrzebę uzyskania reparacji od Niemiec?

Ankietowani Polacy pytani, co myślą o rozliczeniach z Niemcami, w większości twierdzą, że nie zostały one sfinalizowane. 49,8 proc. respondentów uważa, że Niemcy zdecydowanie nie rozliczyły się ze swojej odpowiedzialności, a kolejne 18,4 proc. odpowiada "raczej nie". Oznacza to, że 68,3 proc. respondentów negatywnie ocenia poziom rozliczenia powojennych strat Polski ze strony ówczesnego agresora.

Opinie według sympatii politycznych

Wyniki różnią się w zależności od sympatii politycznych. Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) opinie są bardziej zróżnicowane: 6 proc. odpowiedziało, że Niemcy "zdecydowanie" rozliczyły się za zbrodnie wojenne, 33 proc. "raczej tak", 19 proc. "raczej nie", 14 proc. "zdecydowanie nie", a aż 28 proc. nie wie.

Wyborcy PiS i Konfederacji są zdecydowanie krytyczni: 74 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", 17 proc. "raczej nie", tylko 1 proc. "zdecydowanie tak" i 7 proc. "raczej tak", z 1 proc. niezdecydowanych.