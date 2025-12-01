Reparacje. Kaczyński oburzony deklaracją Tuska. „Aż nie chce się wierzyć!”

Aktualizacja: 01.12.2025 23:08 Publikacja: 01.12.2025 19:44
Jarosław Kaczyński
Foto: PAP, Leszek Szymański
Premier i przedstawiciele polskiego rządu przebywają w Berlinie, gdzie odbywają się 17. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. W polskiej delegacji są szefowie m.in. MSZ, MON i MWiA.
Na konferencji, która odbyła się po rozmowach w cztery oczy między Tuskiem a Merzem, poruszono kwestie reparacji wojennych, zwrotu dóbr kultury oraz odszkodowań dla żyjących ofiar niemieckich zbrodni wojennych.
Premier Donald Tusk zauważył, że Polska, nie rezygnuje z dyskusji o reparacjach dla ocalałych z niemieckich obozów koncentracyjnych i gett, podkreślając konieczność gestu humanitarnego wobec polskich ofiar, mimo że niemieckie stanowisko prawne uważa kwestię reparacji za zamkniętą.
Czytaj więcej
Jeśli Niemcy nie znajdą szybko środków na gest wsparcia dla ostatnich żyjących ofiar III Rzeszy,...
Podkreślił, że liczba ocalałych z niemieckiej okupacji szybko się zmniejsza się i potrzebne jest zdecydowane działanie ze strony Berlina. Zwrócił uwagę na pilność sprawy, ponieważ według szacunków Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie liczba bezpośrednich ofiar wojny spadła do około 50 tysięcy.
– Jeśli chodzi o wsparcie dla żyjących jeszcze bezpośrednich polskich ofiar, oczywiście będę o tym rozmawiać i uświadomię rozmówcom smutną rzecz. Kiedy rozmawiałem o tym z kanclerzem Scholzem, według szacunków Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, bezpośrednich ofiar niemieckich zbrodni wojennych żyło około 60 tys. Dzisiaj to jest 50 tys. – mówił premier. Zwrócił się do kanclerza Merza: – Pospieszcie się, jeśli naprawdę chcecie wykonać taki gest.
Podczas tej samej konferencji premier powiedział, że jeżeli Niemcy szybko nie zdecydują się na jednoznaczną deklarację w tej sprawie, polski rząd w przyszłym roku rozważy decyzję, że to Polska z własnych środków wypełni to zobowiązanie.
– Więcej o tym już nie chcę mówić, powiem szczerze – zakończył Tusk.
Deklaracja premiera wywołała oburzenie ze strony prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
„ Aż nie chce się wierzyć! (...) Tusk chce pieniędzmi polskich obywateli spłacać niemieckie zbrodnie??” - napisał Kaczyński.
„Polskie wsparcie – jak najbardziej TAK, ale pod żadnym pozorem nie zamiast niemieckich odszkodowań wojennych!” - dodał prezes.
1 września 2022 roku, w 83. rocznicę wybuchu wojny, na Zamku Królewskim w Warszawie Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II wojny światowej zaprezentował raport dotyczący strat Polski poniesionych w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945.
Podczas prezentacji głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński, który ogłosił dziś decyzję o wystąpieniu do Niemiec o odszkodowania za straty Polski poniesione w czasie wojny i okupacji.
Ogólna kwota, na jaką oszacowano polskie straty spowodowane niemiecką agresją i okupacją, zostały oszacowane na 6 bilionów 220 mld 609 mln złotych ( 1 532 170 mln USD) i takiej kwoty Polska będzie się od Niemiec domagać (szczegóły tutaj).
Źródło: rp.pl
