Reparacje. Kaczyński oburzony deklaracją Tuska. „Aż nie chce się wierzyć!”

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie stanowisko zajął Jarosław Kaczyński wobec deklaracji premiera o reparacjach?

Co o reparacjach powiedział premier Donald Tusk podczas konsultacji w Berlinie?

Jakie działania rozważa polski rząd w kontekście wsparcia ofiar niemieckich zbrodni wojennych?

Na jaką kwotę PiS oszacowało polskie straty wojenne związane z niemiecką okupacją?

Premier i przedstawiciele polskiego rządu przebywają w Berlinie, gdzie odbywają się 17. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. W polskiej delegacji są szefowie m.in. MSZ, MON i MWiA.

Reklama Reklama

Na konferencji, która odbyła się po rozmowach w cztery oczy między Tuskiem a Merzem, poruszono kwestie reparacji wojennych, zwrotu dóbr kultury oraz odszkodowań dla żyjących ofiar niemieckich zbrodni wojennych.

Premier Donald Tusk zauważył, że Polska, nie rezygnuje z dyskusji o reparacjach dla ocalałych z niemieckich obozów koncentracyjnych i gett, podkreślając konieczność gestu humanitarnego wobec polskich ofiar, mimo że niemieckie stanowisko prawne uważa kwestię reparacji za zamkniętą.