Reparacje. Kaczyński oburzony deklaracją Tuska. „Aż nie chce się wierzyć!”

"Tusk chce pieniędzmi polskich obywateli spłacać niemieckie zbrodnie??” - tak prezes PiS Jarosław Kaczyński zareagował na deklaracje polskiego premiera, że jeśli Niemcy szybko nie złożą deklaracji dotyczącej odszkodowań dla żyjących ofiar nazizmu, pomoże im rząd.

Publikacja: 01.12.2025 19:44

Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński

Foto: PAP, Leszek Szymański

Agnieszka Kazimierczuk

Premier i przedstawiciele polskiego rządu przebywają w Berlinie, gdzie odbywają się 17. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. W polskiej delegacji są szefowie m.in. MSZ, MON i MWiA.

Na konferencji, która odbyła się po rozmowach w cztery oczy między Tuskiem a Merzem,  poruszono kwestie reparacji wojennych, zwrotu dóbr kultury oraz odszkodowań dla żyjących ofiar niemieckich zbrodni wojennych.

Premier Donald Tusk zauważył, że Polska,  nie rezygnuje z dyskusji o reparacjach dla ocalałych z niemieckich obozów koncentracyjnych i gett, podkreślając konieczność gestu humanitarnego wobec polskich ofiar, mimo że niemieckie stanowisko prawne uważa kwestię reparacji za zamkniętą.

Donald Tusk przypomina Niemcom: Jeśli chcecie pomóc ofiarom, spieszcie się

Podkreślił, że liczba ocalałych z niemieckiej okupacji szybko się zmniejsza się i potrzebne jest zdecydowane działanie ze strony Berlina. Zwrócił uwagę na pilność sprawy, ponieważ według szacunków Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie liczba bezpośrednich ofiar wojny spadła do około 50 tysięcy.

– Jeśli chodzi o wsparcie dla żyjących jeszcze bezpośrednich polskich ofiar, oczywiście będę o tym rozmawiać i uświadomię rozmówcom smutną rzecz. Kiedy rozmawiałem o tym z kanclerzem Scholzem, według szacunków Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, bezpośrednich ofiar niemieckich zbrodni wojennych żyło około 60 tys. Dzisiaj to jest 50 tys. – mówił premier. Zwrócił się do kanclerza Merza: – Pospieszcie się, jeśli  naprawdę chcecie wykonać taki gest.

Donald Tusk zapowiada pomoc dla poszkodowanych

Podczas tej samej konferencji premier powiedział, że jeżeli Niemcy szybko nie zdecydują się na jednoznaczną deklarację w tej sprawie, polski rząd w przyszłym roku  rozważy decyzję, że to Polska z własnych środków wypełni to zobowiązanie.

– Więcej o tym już nie chcę mówić, powiem szczerze – zakończył Tusk. 

Oburzenie prezesa PiS. „Aż nie chce się wierzyć!”

Deklaracja premiera wywołała oburzenie ze strony prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. 

Aż nie chce się wierzyć! (...)  Tusk chce pieniędzmi polskich obywateli spłacać niemieckie zbrodnie??” - napisał Kaczyński. 

Reklama
Reklama

Polskie wsparcie – jak najbardziej TAK, ale pod żadnym pozorem nie zamiast niemieckich odszkodowań wojennych!” - dodał prezes. 

Reparacje od Niemiec. PiS wyceniło je na ponad 6 bilionów złotych

1 września 2022 roku, w 83. rocznicę wybuchu wojny, na Zamku Królewskim w Warszawie Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II wojny światowej zaprezentował raport dotyczący strat Polski poniesionych w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945.

Podczas prezentacji głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński, który ogłosił dziś decyzję o wystąpieniu do Niemiec o odszkodowania za straty Polski poniesione w czasie wojny i okupacji.

Ogólna kwota, na jaką oszacowano polskie straty spowodowane niemiecką agresją i okupacją, zostały oszacowane na 6 bilionów 220 mld 609 mln złotych ( 1 532 170 mln USD) i takiej kwoty Polska będzie się od Niemiec domagać (szczegóły tutaj).

Premier i przedstawiciele polskiego rządu przebywają w Berlinie, gdzie odbywają się 17. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. W polskiej delegacji są szefowie m.in. MSZ, MON i MWiA.

Na konferencji, która odbyła się po rozmowach w cztery oczy między Tuskiem a Merzem,  poruszono kwestie reparacji wojennych, zwrotu dóbr kultury oraz odszkodowań dla żyjących ofiar niemieckich zbrodni wojennych.

