Obchodzony 1 grudnia Europejski Dzień Konsumenta był okazją dla Komisji Europejskiej, by zapowiedzieć zdecydowane działania w obronie rynku przed szkodliwą konkurencją ze strony chińskich platform sprzedażowych takich jak Temu, AliExpress czy Shein. Po tym, jak europejscy ministrowie finansów porozumieli się co do zniesienia w przyszłym roku furtki celnej dla przesyłek o wartości do 150 euro, przyszedł czas na przepisy dotyczące ochrony konsumenta i rynku.

– Scentralizujemy śledztwa w sprawie szkodliwych praktyk rynkowych, a także wdrażanie kar za naruszenie przepisów konsumenckich – zapowiedział w poniedziałek w Brukseli Michael McGrath, komisarz ds. demokracji, sprawiedliwości, praworządności i ochrony konsumenta. Ta zapowiedź dotyczy zmian w istniejących dziś przepisach o współpracy takich urzędów jak polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według szykowanych zmian prawa, KE ma zyskać więcej uprawnień, by bardziej skutecznie niż dziś zwalczać praktyki platform handlowych w całej UE.

Chińskie platformy sprzedają w Unii towary i nie odpowiadają za ich jakość

Wśród innych rozpatrywanych zmian jest też zobowiązanie pozaunijnych masowych sprzedawców detalicznych do wyznaczenia podmiotu z siedzibą w UE, odpowiedzialnego za jakość dostarczanych tu towarów. Dziś platformy sprzedają towary, często niskiej jakości, wprost konsumentom. A że nie są formalnie zarejestrowane na terenie UE – trudno od nich wyegzekwować odpowiedzialność.

– Gdy chińskie towary sprowadza zarejestrowany w Unii przedsiębiorca, to celnicy mogą pobrać ich próbkę z ciężarówki i jeśli nie spełnia norm bezpieczeństwa czy jakości, to zatrzymują całą ciężarówkę. Jeśli natomiast sprawdzą jedną małą przesyłkę, to nigdy nie wiedzą co jest w kolejnej małej przesyłce, a nie sposób sprawdzić wszystkich – wyjaśniał Simo Hilamo, dyrektor w Fińskiej Federacji Handlu podczas brukselskiej konferencji zorganizowanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.