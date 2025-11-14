Aktualizacja: 14.11.2025 16:46 Publikacja: 14.11.2025 16:05
Foto: Adobe Stock
W 2026 r. zostanie zlikwidowane zwolnienie z cła dla małych przesyłek o wartości do 150 euro – zdecydowali unijni ministrowie finansów 13 listopada podczas obrad Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Porozumienie polityczne w tej sprawie otwiera drogę do odpowiednich zmian legislacyjnych w przepisach UE. Prace nad tymi zmianami zaczną się już w najbliższych tygodniach.
Zniesienie tego zwolnienia było już planowane jako część większej reformy systemu celnego Unii Europejskiej, która ma obowiązywać od 2028 r. Jednak ministrowie finansów zwrócili uwagę, że sprawa jest na tyle pilna, że warto wypracować rozwiązanie tymczasowe, które weszłoby w życie już w przyszłym roku.
Czytaj więcej
Radykalna zmiana na rynku e-commerce – Stany Zjednoczone objęły wszystkie przesyłki z zagranicy,...
– Zapewnimy w ten sposób równe szanse konkurencyjne dla europejskich firm i ograniczymy napływ tanich towarów – powiedziała Stephanie Lose, minister gospodarki Danii (ten kraj sprawuje obecnie prezydencję w UE). Z kolei Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej skomentowała decyzję ECOFIN we wpisie na platformie X: „To kluczowe działanie, aby poradzić sobie z falą małych paczek, szczególnie z Chin”.
W praktyce zwolnienie z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro pozwala platformom sprzedażowym takim jak Temu czy AliExpress na sprowadzanie do Europy tanich towarów odzieżowych czy elektronicznych. To sposób na ominięcie ceł, które – gdyby były płacone – powodowałyby w praktyce, że takie towary byłyby na europejskim rynku znacznie droższe.
Zwolnienie to dotyczy cła, ale jednak nawet od takich przesyłek importer musi zapłacić VAT od importu. Nie stosuje się go do napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych, a także do tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Prawdopodobnie pozostanie w mocy inne zwolnienie celne, niedotyczące jednak obrotu biznesowego. Otóż osoba fizyczna spoza UE może przesłać innej osobie fizycznej mieszkającej w Unii w jednej przesyłce towary o wartości do 45 euro. Jednym z warunków takiego zwolnienia jest to, by osoba otrzymująca taki towar nie musiała uiszczać za tę przesyłkę żadnych opłat, a liczba nadsyłanych towarów nie może wskazywać na przeznaczenie handlowe.
Czytaj więcej
Rząd w Pekinie wspiera na wszelkie sposoby sprzedaż eksportową za pośrednictwem platform internet...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W 2026 r. zostanie zlikwidowane zwolnienie z cła dla małych przesyłek o wartości do 150 euro – zdecydowali unijni ministrowie finansów 13 listopada podczas obrad Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Porozumienie polityczne w tej sprawie otwiera drogę do odpowiednich zmian legislacyjnych w przepisach UE. Prace nad tymi zmianami zaczną się już w najbliższych tygodniach.
Prezydent ma prawo odmówić powołania sędziów, ale może to zrobić w wyjątkowych sytuacjach, a jego uprawnienia w...
Pieniądze od rodziców są zwolnione z podatku. Ale skarbówka zakwestionuje ulgę, jeśli nie wpłyną na rachunek syn...
Osoby odprowadzające składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć na zyskanie prawa do emerytury. Jej...
"Żółta kartka", czyli ostrzeżenie zamiast wstrzymania budowy, przesądzenie na czym polega sprawdzenie projektu t...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Szybkie rozwody bez udziału sądów, dokonywane jedynie za pośrednictwem urzędów stanu cywilnego, będą możliwe dzi...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas