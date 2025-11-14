Reklama
Wszystkie przesyłki z Temu czy AliExpress zostaną oclone

Już w przyszłym roku zniknie zwolnienie celne dla małych przesyłek – zdecydowali unijni ministrowie finansów. Utrudni to tani import poprzez platformy sprzedażowe z Chin.

Publikacja: 14.11.2025 16:05

Wszystkie przesyłki z Temu czy AliExpress zostaną oclone

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w przepisach celnych zaplanowali unijni ministrowie finansów?
  • Kiedy zostanie zniesione zwolnienie z cła dla małych przesyłek?
  • Jaki wpływ na ceny towarów z Chin ma zwolnienie z cła?

W 2026 r. zostanie zlikwidowane zwolnienie z cła dla małych przesyłek o wartości do 150 euro – zdecydowali unijni ministrowie finansów 13 listopada podczas obrad Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Porozumienie polityczne w tej sprawie otwiera drogę do odpowiednich zmian legislacyjnych w przepisach UE. Prace nad tymi zmianami zaczną się już w najbliższych tygodniach.

Cła na towary z Chin wejdą w życie szybciej

Zniesienie tego zwolnienia było już planowane jako część większej reformy systemu celnego Unii Europejskiej, która ma obowiązywać od 2028 r. Jednak ministrowie finansów zwrócili uwagę, że sprawa jest na tyle pilna, że warto wypracować rozwiązanie tymczasowe, które weszłoby w życie już w przyszłym roku.

Paczki pełne ubrań w fabryce odzieży Shein w Kantonie, w prowincji Guangdong, w Chinach
Handel
Donald Trump zabija tanie zakupy w sieci. Wchodzą cła na paczki

– Zapewnimy w ten sposób równe szanse konkurencyjne dla europejskich firm i ograniczymy napływ tanich towarów – powiedziała Stephanie Lose, minister gospodarki Danii (ten kraj sprawuje obecnie prezydencję w UE). Z kolei Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej skomentowała decyzję ECOFIN we wpisie na platformie X: „To kluczowe działanie, aby poradzić sobie z falą małych paczek, szczególnie z Chin”.

W praktyce zwolnienie z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro pozwala platformom sprzedażowym takim jak Temu czy AliExpress na sprowadzanie do Europy tanich towarów odzieżowych czy elektronicznych. To sposób na ominięcie ceł, które – gdyby były płacone – powodowałyby w praktyce, że takie towary byłyby na europejskim rynku znacznie droższe.

VAT na towary z Chin trzeba płacić

Zwolnienie to dotyczy cła, ale jednak nawet od takich przesyłek importer musi zapłacić VAT od importu. Nie stosuje się go do napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych, a także do tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Prawdopodobnie pozostanie w mocy inne zwolnienie celne, niedotyczące jednak obrotu biznesowego. Otóż osoba fizyczna spoza UE może przesłać innej osobie fizycznej mieszkającej w Unii w jednej przesyłce towary o wartości do 45 euro. Jednym z warunków takiego zwolnienia jest to, by osoba otrzymująca taki towar nie musiała uiszczać za tę przesyłkę żadnych opłat, a liczba nadsyłanych towarów nie może wskazywać na przeznaczenie handlowe.

Europa ma dość. Szlaban na taniznę z Chin
Handel
Europa ma dość. Szlaban na taniznę z Chin

W 2026 r. zostanie zlikwidowane zwolnienie z cła dla małych przesyłek o wartości do 150 euro – zdecydowali unijni ministrowie finansów 13 listopada podczas obrad Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Porozumienie polityczne w tej sprawie otwiera drogę do odpowiednich zmian legislacyjnych w przepisach UE. Prace nad tymi zmianami zaczną się już w najbliższych tygodniach.

Cła na towary z Chin wejdą w życie szybciej

