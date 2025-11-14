Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w przepisach celnych zaplanowali unijni ministrowie finansów?

Kiedy zostanie zniesione zwolnienie z cła dla małych przesyłek?

Jaki wpływ na ceny towarów z Chin ma zwolnienie z cła?

W 2026 r. zostanie zlikwidowane zwolnienie z cła dla małych przesyłek o wartości do 150 euro – zdecydowali unijni ministrowie finansów 13 listopada podczas obrad Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Porozumienie polityczne w tej sprawie otwiera drogę do odpowiednich zmian legislacyjnych w przepisach UE. Prace nad tymi zmianami zaczną się już w najbliższych tygodniach.

Cła na towary z Chin wejdą w życie szybciej

Zniesienie tego zwolnienia było już planowane jako część większej reformy systemu celnego Unii Europejskiej, która ma obowiązywać od 2028 r. Jednak ministrowie finansów zwrócili uwagę, że sprawa jest na tyle pilna, że warto wypracować rozwiązanie tymczasowe, które weszłoby w życie już w przyszłym roku.

– Zapewnimy w ten sposób równe szanse konkurencyjne dla europejskich firm i ograniczymy napływ tanich towarów – powiedziała Stephanie Lose, minister gospodarki Danii (ten kraj sprawuje obecnie prezydencję w UE). Z kolei Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej skomentowała decyzję ECOFIN we wpisie na platformie X: „To kluczowe działanie, aby poradzić sobie z falą małych paczek, szczególnie z Chin”.