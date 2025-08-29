Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany wprowadzają nowe stawki celne na przesyłki międzynarodowe do USA?

Dlaczego zasada „de minimis” przestaje obowiązywać i jakie ma to konsekwencje?

Jakie reakcje na nowe przepisy wykazują światowe firmy kurierskie?

Jakie zmiany przewidują eksperci w zakresie globalnych trendów zakupowych online?

Kończy się blisko stuletni „okres nietykalności tanich przesyłek” – decyzja prezydenta USA o objęciu paczek z towarami wprowadzanymi na amerykański rynek wysokimi cłami to dla branży e-commerce prawdziwy szok. Najboleśniej odczują to chińscy sprzedawcy, ale eksperci wieszczą globalną rewolucję w tej branży. Dlaczego?

Koniec zasady „de minimis”

Przez ostatnie dekady amerykańscy konsumenci zamawiali produkty z całego świata bez obaw o cła, o ile ich wartość nie przekraczała 800 dol. Te zasady, znane jako „de minimis”, to powszechna reguła (podobnie jest w Polsce), tyle że ta luka napędzała ekspansję tanich platform e-commerce z Chin, takich jak Shein, Temu czy AliExpress. To głównie one bez przeszkód wprowadzały na amerykański rynek odzież, elektronikę czy meble, omijając systemy ceł i podatków od droższych przesyłek. Donald Trump jednym ruchem ucina ten biznes. Od teraz każda paczka spoza USA – bez względu na wartość – będzie podlegać cłu na poziomie od 10 do 50 proc., zależnie od kraju wysyłki. W niektórych przypadkach przez kolejnych sześć miesięcy mogą obowiązywać jednolite opłaty w przedziale 80–200 dol.

Jak informuje CNN, decyzja ta zrewolucjonizuje ceny i dostępność globalnych produktów dla amerykańskich odbiorców.