Reforma unii celnej, w tym kwestia usunięcia progu de minimis 150 euro, będzie przedmiotem prac Rady Unii Europejskiej w trakcie prezydencji Polski

Polska zajmie się cłami w UE

Co zatem proponuje Komisja Europejska? Przede wszystkim apeluje do państw członkowskich, żeby te jak najszybciej przyjęły reformę celną zaproponowaną przez nią już blisko rok temu. A w niej jest właśnie zniesienie limitu 150 euro. Polska prezydencja traktuje ten temat priorytetowo.

– Reforma unii celnej, w tym kwestia usunięcia progu de minimis 150 euro, będzie przedmiotem prac Rady [Unii Europejskiej w trakcie prezydencji Polski. Celem jest przyjęcie wspólnego stanowiska Rady (podejścia ogólnego) na posiedzeniu Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w czerwcu 2025 r., co umożliwi rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim – poinformował dwa tygodnie temu Ignacy Niemczycki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Komisja proponuje też niedyskryminacyjną opłatę manipulacyjną w odniesieniu do produktów handlu elektronicznego przywożonych do UE bezpośrednio do konsumentów. To miałoby posłużyć sfinansowaniu nadzoru nad miliardami przesyłek przybywających do UE. I właśnie kontrola produktów to drugi element propozycji KE. Chodzi o skoordynowane kontrole między organami celnymi i organami nadzoru rynku, a także w zakresie bezpieczeństwa produktów. Jak już zaczną być gromadzone dane z tych kontroli, to będzie można w przyszłości dokonywać ich w sposób bardziej zintensyfikowany w odniesieniu do określonych produktów, sprzedawców itp.

Sprawdzanie norm bezpieczeństwa

Komisja proponuje też ochronę konsumentów na internetowych platformach handlowych poprzez wykorzystanie istniejących już przepisów o wielkich platformach internetowych czy o ochronie konsumenta. Zarówno Temu, jak i Shein, zostały już uznane przez Komisję za tzw. VLOP-y, czyli bardzo duże platformy internetowe. I jako takie mają szczególne obowiązki dotyczące np. kontrolowania legalności sprzedawanych za ich pośrednictwem produktów. A to oznacza też spełnianie europejskich norm jakości czy bezpieczeństwa.