- Nagły wzrost liczby powiadomień od Rosselkhoznadzoru adresowanych do Agencji Bezpieczeństwa Żywności wygląda na próbę sztucznego stworzenia podstaw do ograniczenia importu z Azerbejdżanu – podkreśla Gulijew. Inspekcja rosyjska zaczęła także mieć uwagi do produktów mlecznych z Azerbejdżanu: Rosselkhoznadzor nałożył zakaz na dwie azerskie mleczarnie, które miały odmówić poddania się kontroli.

Czym Baku podpadło Moskwie?

Relacje z Azerbejdżanem, który po wybuchu wojny z Ukrainą stał się ważnym węzłem tranzytowym dla równoległego importu towarów do Rosji (czyli towarów objętych sankcjami), uległy pogorszeniu na początku roku, gdy w wyniku rosyjskiego ataku przeciwlotniczego zestrzelony został samolot Azerbaijan Airlines w pobliżu Groznego. Władimir Putin odmówił wtedy publicznych przeprosin za incydent, który doprowadził do rozbicia samolotu i śmierci wszystkich 38 osób na pokładzie.

„The Moscow Times” przypomina, że sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej pod koniec czerwca, kiedy w wyniku nalotu rosyjskiej policji w Jekaterynburgu aresztowano pod zarzutem morderstwa członków diaspory azerskiej. Dwóch z nich, bracia Zijaddin i Husejn Safarow, zmarli podczas zatrzymania. Baku twierdzi, że przyczyną ich śmierci było brutalne pobicie, co według danych z Azerbejdżanu potwierdziły sekcje zwłok. Rosyjski reżim milczy na temat śmierci braci.

W odpowiedzi władze Azerbejdżanu wstrzymały działalność rosyjskiej agencji propagandowej Sputnik w Baku, a dwóm jej szefom postawiono zarzut szpiegostwa. Ponadto w Azerbejdżanie zatrzymano 8 rosyjskich migrantów i oskarżono ich m.in. o przemyt narkotyków.

Sprawa może mieć dalszy ciąg w postaci zablokowania rosyjskim importerom możliwości sprowadzania do Rosji objętych sankcjami towarów. A to byłoby poważne uderzenie w wojenne potrzeby reżimu Putina.