Biuro Przedstawiciela Handlowego USA (USTR) poinformowało w piątek, 24 października, że wszczęło nowe dochodzenie celne w sprawie „ewidentnego niewywiązania się” Chin z umowy handlowej „Fazy Pierwszej”. Została ona podpisana w 2020 roku, podczas pierwszej kadencji prezydenta USA Donalda Trumpa, i miała na celu zakończenie wojny handlowej między oboma krajami.

Prezydent USA Donald Trump spotka się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem

Ogłoszenie USTR następuje zaledwie dwa dni przed rozpoczęciem nowej rundy rozmów handlowych Chin i USA, która rozpocznie się w niedzielę w Kuala Lumpur. Będzie to pierwszy przystanek w trakcie pięciodniowej podróży prezydenta USA Donalda Trumpa po Azji. W dalszej kolejności odwiedzi on Malezję, Japonię oraz Koreę Południową, gdzie ma odbyć się jego planowane spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

Głównym tematem rozmów ma być zaostrzenie kontroli eksportu metali ziem rzadkich przez Państwo Środka, po którym Trump groził rządowi w Pekinie wprowadzeniem dodatkowych 100-proc. ceł na import chińskich towarów „ponad wszelkie cła, które są obecnie płacone”.

USA wszczynają dochodzenie w sprawie wywiązania się Chin z umowy handlowej

Jak zauważa agencja Reutera, nowe dochodzenie USTR w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych na podstawie Sekcji 301 Ustawy o Handlu z 1974 roku daje Donaldowi Trumpowi kolejne potencjalne narzędzie do podniesienia ceł na chiński import. To pokazuje, z jakim nastawieniem prezydent USA przymierza się do rozmów z przywódcą ChRL.