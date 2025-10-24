Aktualizacja: 24.10.2025 23:04 Publikacja: 24.10.2025 22:25
Prezydent USA Donald Trump spotka się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem w Korei Południowej
Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / VARIOUS SOURCES / AFP
Biuro Przedstawiciela Handlowego USA (USTR) poinformowało w piątek, 24 października, że wszczęło nowe dochodzenie celne w sprawie „ewidentnego niewywiązania się” Chin z umowy handlowej „Fazy Pierwszej”. Została ona podpisana w 2020 roku, podczas pierwszej kadencji prezydenta USA Donalda Trumpa, i miała na celu zakończenie wojny handlowej między oboma krajami.
Ogłoszenie USTR następuje zaledwie dwa dni przed rozpoczęciem nowej rundy rozmów handlowych Chin i USA, która rozpocznie się w niedzielę w Kuala Lumpur. Będzie to pierwszy przystanek w trakcie pięciodniowej podróży prezydenta USA Donalda Trumpa po Azji. W dalszej kolejności odwiedzi on Malezję, Japonię oraz Koreę Południową, gdzie ma odbyć się jego planowane spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.
Głównym tematem rozmów ma być zaostrzenie kontroli eksportu metali ziem rzadkich przez Państwo Środka, po którym Trump groził rządowi w Pekinie wprowadzeniem dodatkowych 100-proc. ceł na import chińskich towarów „ponad wszelkie cła, które są obecnie płacone”.
Jak zauważa agencja Reutera, nowe dochodzenie USTR w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych na podstawie Sekcji 301 Ustawy o Handlu z 1974 roku daje Donaldowi Trumpowi kolejne potencjalne narzędzie do podniesienia ceł na chiński import. To pokazuje, z jakim nastawieniem prezydent USA przymierza się do rozmów z przywódcą ChRL.
Umowa Fazy Pierwszej miała na celu przywrócenie równowagi w handlu między Chinami a USA poprzez zobowiązanie Pekinu do zwiększenia zakupów amerykańskich produktów rolnych i przemysłowych, energii oraz usług o 200 mld dol. rocznie przez co najmniej dwa lata. Chiny jednak nigdy nie osiągnęły tych celów, obwiniając za to pandemię COVID-19, która rozprzestrzeniała się w czasie podpisywania umowy w styczniu 2020 roku.
W zawiadomieniu USTR stwierdzono również, że Chiny najwyraźniej nie wywiązały się także ze swoich zobowiązań dotyczących zmiany polityki w zakresie ochrony własności intelektualnej, przymusowego transferu technologii, rolnictwa i usług finansowych.
Źródło: rp.pl, Reuters
