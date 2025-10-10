Załagodzona w ostatnich miesiącach wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami ponownie się zaognia. We wrześniu prezydent USA Donald Trump po telefonicznej rozmowie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem poinformował, że osiągnęli „postęp w wielu bardzo ważnych kwestiach, w tym w handlu” oraz planują spotkać się osobiście za nieco ponad miesiąc w Korei Południowej.

Choć Pekin oficjalnie nie potwierdził spotkania, zdawało się, że strony są na dobrej drodze do zawarcia porozumienia handlowego. Tymczasem w czwartek, 9 października, chiński rząd niespodziewanie dolał oliwy do ognia, ogłaszając zaostrzenie kontroli eksportu metali ziem rzadkich, co znacząco uderzy w zachodni sektor zbrojeniowy i półprzewodników.

Donald Trump ostro reaguje na ograniczenie eksportu metali ziem rzadkich przez Chiny

Na reakcję Donalda Trumpa nie trzeba było długo czekać. We wpisie zamieszczonym w piątek na swoim portalu Truth Social stwierdził, że Chiny wysyłają do krajów na całym świecie pisma informujące o planach nałożenia kontroli eksportu na każdy element produkcji związany z metalami ziem rzadkich i określił plany Pekinu „wzięciem globalnej gospodarki jako zakładnika”.