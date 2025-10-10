Rzeczpospolita
Donald Trump grozi Chinom wyższymi cłami i odwołaniem spotkania z Xi Jinpingiem

Konflikt między USA a Chinami znów się zaostrza. Donald Trump zagroził w piątek „masowym” podniesieniem ceł na towary z Chin i odwołaniem planowanego spotkania z prezydentem Xi Jinpingiem. To reakcja na zaostrzenie kontroli eksportu metali ziem rzadkich przez rząd w Pekinie.

Publikacja: 10.10.2025 20:04

Prezydent USA Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump

Foto: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Alicja Podskoczy

Załagodzona w ostatnich miesiącach wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami ponownie się zaognia. We wrześniu prezydent USA Donald Trump po telefonicznej rozmowie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem poinformował, że osiągnęli „postęp w wielu bardzo ważnych kwestiach, w tym w handlu” oraz planują spotkać się osobiście za nieco ponad miesiąc w Korei Południowej.

Choć Pekin oficjalnie nie potwierdził spotkania, zdawało się, że strony są na dobrej drodze do zawarcia porozumienia handlowego. Tymczasem w czwartek, 9 października, chiński rząd niespodziewanie dolał oliwy do ognia, ogłaszając zaostrzenie kontroli eksportu metali ziem rzadkich, co znacząco uderzy w zachodni sektor zbrojeniowy i półprzewodników.

Donald Trump ostro reaguje na ograniczenie eksportu metali ziem rzadkich przez Chiny

Na reakcję Donalda Trumpa nie trzeba było długo czekać. We wpisie zamieszczonym w piątek na swoim portalu Truth Social stwierdził, że Chiny wysyłają do krajów na całym świecie pisma informujące o planach nałożenia kontroli eksportu na każdy element produkcji związany z metalami ziem rzadkich i określił plany Pekinu „wzięciem globalnej gospodarki jako zakładnika”.

Trump zaznaczył, że w tej sytuacji nie widzi powodu, aby odbywać zaplanowane wcześniej spotkanie z Xi Jinpingiem. Zagroził też „masowym” wzrostem ceł na import chińskich towarów do Stanów Zjednoczonych.

„W zależności od tego, co Chiny powiedzą na temat tego wrogiego +rozporządzenia+, które właśnie wydały, będę zmuszony, jako Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, do finansowego przeciwdziałania ich ruchowi” – napisał Trump i dodał, że „na każdy pierwiastek, który udało im się zmonopolizować, my mamy dwa”.

Nowa wymiana ciosów między Chinami a USA może tym samym położyć kres miesiącom żmudnych działań dyplomatycznych obu stron i znów zdestabilizować światowy handel. Rynki momentalnie zareagowały z niepokojem na piątkową wypowiedź Trumpa. Główny indeks na giełdzie w Nowym Jorku, S&P 500, natychmiast spadł o 2 proc. Wpis prezydenta USA skłonił również inwestorów do lokowania kapitału w bezpiecznych aktywach, takich jak złoto i amerykańskie obligacje skarbowe, co obniżyło ich rentowność. Dolar amerykański osłabił się w stosunku do głównych walut.

Źródło: rp.pl, Reuters

