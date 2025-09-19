Rzeczpospolita
Ekonomia
Donald Trump i Xi Jinping osiągnęli postęp w sprawie porozumienia dotyczącego TikToka

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek, że razem z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem osiągnęli postęp w sprawie porozumienia dotyczącego TikToka. Jak zapowiedział, zamierza spotkać się osobiście z prezydentem Chin za nieco ponad miesiąc w Korei Południowej.

Publikacja: 19.09.2025 19:34

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

W piątek, 19 września, prezydent USA Donald Trump i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping odbyli od dawna oczekiwaną rozmowę telefoniczną. Jednym z głównych tematów dyskusji miał być TikTok, popularna aplikacja do publikowania krótkich materiałów wideo, należąca do chińskiego ByteDance.

Czytaj więcej

Trump dogadał się z Chinami w sprawie ceł i TikToka?
Handel
Czy Trump dogadał się z Chinami w sprawie ceł i TikToka? Intrygujący wpis na Truth Social

Jak ogłosił Donald Trump, rozmowa przebiegła pomyślnie i wraz z Xi Jinpingiem jest coraz bliżej zawarcia porozumienia w sprawie TikToka. Prezydenci USA i Chin omawiali także nową umowę handlową, która miałaby załagodzić napięcia między krajami.

Donald Trump mówi o postępie rozmów z Xi Jinpingiem. Zapowiedział kolejne spotkanie

„Właśnie zakończyłem bardzo produktywną rozmowę z prezydentem Chin Xi. Osiągnęliśmy postęp w wielu bardzo ważnych kwestiach, w tym w handlu, sprawie fentanylu, konieczności zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą oraz zatwierdzeniu umowy w sprawie TikToka” – napisał w piątek Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Prezydent USA wyjawił także, kiedy spotka się z Xi Jinpingiem twarzą w twarz. Ma się to odbyć podczas Szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który odbędzie się w południowokoreańskim mieście Gyeongju w dniach 31 października i 1 listopada. Trump zapowiedział jednocześnie kolejne spotkania.

„Uzgodniłem również z prezydentem Xi, że spotkamy się na szczycie APEC w Korei Południowej, że udam się do Chin na początku przyszłego roku oraz że prezydent Xi, podobnie, przybędzie do Stanów Zjednoczonych w odpowiednim czasie” – wymienił Trump.

Czytaj więcej

Wells Fargo
Banki
Nieoficjalnie: USA wygrały z Chinami spór o bankierkę Wells Fargo. Wróci do Stanów

„Rozmowa była bardzo dobra, będziemy ponownie rozmawiać telefonicznie, doceniam zgodę w sprawie TikToka i obaj z niecierpliwością czekamy na spotkanie na szczycie APEC!” – zakończył wpis amerykański prezydent.

Wcześniej w tym tygodniu doszło do rozmów amerykańskich i chińskich urzędników w Madrycie. Trump określił negocjacje jako „bardzo dobre” i enigmatycznie zdradził, że osiągnięto porozumienie w sprawie „pewnej” firmy, którą młodzi ludzie w USA „bardzo chcieli uratować”. Jak spekulowały amerykańskie media, chodziło zapewne o TikToka, któremu grozi usunięcie ze Stanów Zjednoczonych, jeśli jego chiński właściciel ByteDance nie sprzeda amerykańskich udziałów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump Technologie Internet TikTok

