Aktualizacja: 19.09.2025 20:25 Publikacja: 19.09.2025 19:34
Foto: Adobe Stock
W piątek, 19 września, prezydent USA Donald Trump i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping odbyli od dawna oczekiwaną rozmowę telefoniczną. Jednym z głównych tematów dyskusji miał być TikTok, popularna aplikacja do publikowania krótkich materiałów wideo, należąca do chińskiego ByteDance.
Jak ogłosił Donald Trump, rozmowa przebiegła pomyślnie i wraz z Xi Jinpingiem jest coraz bliżej zawarcia porozumienia w sprawie TikToka. Prezydenci USA i Chin omawiali także nową umowę handlową, która miałaby załagodzić napięcia między krajami.
„Właśnie zakończyłem bardzo produktywną rozmowę z prezydentem Chin Xi. Osiągnęliśmy postęp w wielu bardzo ważnych kwestiach, w tym w handlu, sprawie fentanylu, konieczności zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą oraz zatwierdzeniu umowy w sprawie TikToka” – napisał w piątek Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
Prezydent USA wyjawił także, kiedy spotka się z Xi Jinpingiem twarzą w twarz. Ma się to odbyć podczas Szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który odbędzie się w południowokoreańskim mieście Gyeongju w dniach 31 października i 1 listopada. Trump zapowiedział jednocześnie kolejne spotkania.
„Uzgodniłem również z prezydentem Xi, że spotkamy się na szczycie APEC w Korei Południowej, że udam się do Chin na początku przyszłego roku oraz że prezydent Xi, podobnie, przybędzie do Stanów Zjednoczonych w odpowiednim czasie” – wymienił Trump.
„Rozmowa była bardzo dobra, będziemy ponownie rozmawiać telefonicznie, doceniam zgodę w sprawie TikToka i obaj z niecierpliwością czekamy na spotkanie na szczycie APEC!” – zakończył wpis amerykański prezydent.
Wcześniej w tym tygodniu doszło do rozmów amerykańskich i chińskich urzędników w Madrycie. Trump określił negocjacje jako „bardzo dobre” i enigmatycznie zdradził, że osiągnięto porozumienie w sprawie „pewnej” firmy, którą młodzi ludzie w USA „bardzo chcieli uratować”. Jak spekulowały amerykańskie media, chodziło zapewne o TikToka, któremu grozi usunięcie ze Stanów Zjednoczonych, jeśli jego chiński właściciel ByteDance nie sprzeda amerykańskich udziałów.
