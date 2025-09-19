W piątek, 19 września, prezydent USA Donald Trump i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping odbyli od dawna oczekiwaną rozmowę telefoniczną. Jednym z głównych tematów dyskusji miał być TikTok, popularna aplikacja do publikowania krótkich materiałów wideo, należąca do chińskiego ByteDance.

Jak ogłosił Donald Trump, rozmowa przebiegła pomyślnie i wraz z Xi Jinpingiem jest coraz bliżej zawarcia porozumienia w sprawie TikToka. Prezydenci USA i Chin omawiali także nową umowę handlową, która miałaby załagodzić napięcia między krajami.

Donald Trump mówi o postępie rozmów z Xi Jinpingiem. Zapowiedział kolejne spotkanie

„Właśnie zakończyłem bardzo produktywną rozmowę z prezydentem Chin Xi. Osiągnęliśmy postęp w wielu bardzo ważnych kwestiach, w tym w handlu, sprawie fentanylu, konieczności zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą oraz zatwierdzeniu umowy w sprawie TikToka” – napisał w piątek Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.