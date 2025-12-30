Reklama
Spółki Agory zwolnią do 166 osób

Do 166 osób zamierzają zwolnić spółki notowanego w Warszawie medialnego holdingu Agora – poinformował wydawca "Gazety Wyborczej".

Publikacja: 30.12.2025 14:02

Foto: AdobeStock

Urszula Zielińska

Grupa Agora, do której należą m.in. sieć kin Helios, Radio Zet, czy firma reklamy zewnętrznej AMS, ogłosiła, że zamierza zwolnić 166 osób. To około 6,6 proc. wszystkich zatrudnionych w grupie kierowanej przez Bartosza Hojkę.

Wyborcza, Gazeta.pl i Eurozet Consulting zwolnią do 136 osób

Zwolnienia grupowe objąć mają osoby zatrudnione w spółkach Wyborcza (do 60 osób, 13,5 proc. wszystkich), Gazeta.pl (do 63 osób, 25,82 proc.) i Eurozet Consulting (do 13 osób, 20,63 proc.). We wszystkich trzech wypadkach cięcia mają dotyczyć „obszarów wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji” – podano w komunikacie.

Piotr Żak
Media
Po wyroku w Liechtensteinie. Piotr Żak obejmuje stery Cyfrowego Polsatu

Agora poinformowała, że zarządy Wyborczej, Gazeta.pl i Eurozet Consulting podjęły uchwały o wdrożeniu procedury zwolnień grupowych i rozpoczęciu konsultacji ze związkiem zawodowym działającym w spółkach. Konsultacje prowadzone mają być także z radą pracowników i ich przedstawicielami.

„Przyczyną przeprowadzenia zwolnień grupowych jest transformacja obszaru cyfrowej działalności Grupy Kapitałowej Agora, która w obecnym modelu funkcjonowania nie jest efektywna. W celu dostosowania się do realiów rynkowych oraz możliwości finansowych Grupy Kapitałowej Agora, została podjęta decyzja o likwidacji części stanowisk pracy, likwidacji stanowisk o powielającym się zakresie obowiązków oraz automatyzacji wybranych procesów, co skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na pracę” – podał zarząd Agory w komunikacie giełdowym.

Jak zapewniono, Wyborcza, Gazeta.pl oraz Eurozet Consulting przeprowadzą te zmiany „z dbałością o pracowników, oferując im ustawowe odprawy oraz podejmując inne działania osłonowe i wspierające”.

Rezerwy na odprawy obciążą wynik roczny. Ile mogą wynieść? 

W innych firmach z grupy, takich jak sama spółka-matka Agora, Grupa Radiowa Agory (GRA), czy spółka Eurozet, nadawca Radia Zet, cięcia także są planowane, ale ze względu na skalę, nie kwalifikują się one jako grupowe. Natomiast odchodzących mają objąć zasady ustalone z przedstawicielami strony społecznej w trzech spółkach, gdzie „grupówki” będą.

Założyciel i właściciel Grupy Polsat Zygmunt Solorz
Media
Zygmunt Solorz prawomocnie przegrywa z dziećmi spór o sukcesję

Spółka Agora zamierza zwolnić do 20 pracowników „w obszarach wsparcia biznesowego i operacyjnego”, natomiast GRA i Eurozet łącznie do 10 osób w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji – sprecyzowano. 

Po zakończeniu konsultacji ze stroną społeczną Agora poda do wiadomości publicznej koszt planowanych redukcji zatrudnienia. Ma on obciążyć wyniki za ostatni kwartał 2025 r.

To nie pierwsze cięcia zatrudnienia w giełdowej grupie medialnej. W czerwcu br. grupa podała, że Wyborcza zwolni do 49 osób w związku z zamknięciem działalności poligraficznej. W 2024 r. zwolnienia grupowe w holdingu objęły około 180 pracowników. Szacowana wysokość rezerw wyniosła wtedy 10 mln zł. To pokazuje, o jakiej skali rezerw może być mowa i tym razem. 

Źródło: parkiet.com

Media Prasa Gazeta Wyborcza Agora Zwolnienia Grupowe
