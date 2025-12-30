Spółki Agory zwolnią do 166 osób

Grupa Agora, do której należą m.in. sieć kin Helios, Radio Zet, czy firma reklamy zewnętrznej AMS, ogłosiła, że zamierza zwolnić 166 osób. To około 6,6 proc. wszystkich zatrudnionych w grupie kierowanej przez Bartosza Hojkę.

Wyborcza, Gazeta.pl i Eurozet Consulting zwolnią do 136 osób

Zwolnienia grupowe objąć mają osoby zatrudnione w spółkach Wyborcza (do 60 osób, 13,5 proc. wszystkich), Gazeta.pl (do 63 osób, 25,82 proc.) i Eurozet Consulting (do 13 osób, 20,63 proc.). We wszystkich trzech wypadkach cięcia mają dotyczyć „obszarów wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji” – podano w komunikacie.

Agora poinformowała, że zarządy Wyborczej, Gazeta.pl i Eurozet Consulting podjęły uchwały o wdrożeniu procedury zwolnień grupowych i rozpoczęciu konsultacji ze związkiem zawodowym działającym w spółkach. Konsultacje prowadzone mają być także z radą pracowników i ich przedstawicielami.

„Przyczyną przeprowadzenia zwolnień grupowych jest transformacja obszaru cyfrowej działalności Grupy Kapitałowej Agora, która w obecnym modelu funkcjonowania nie jest efektywna. W celu dostosowania się do realiów rynkowych oraz możliwości finansowych Grupy Kapitałowej Agora, została podjęta decyzja o likwidacji części stanowisk pracy, likwidacji stanowisk o powielającym się zakresie obowiązków oraz automatyzacji wybranych procesów, co skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na pracę” – podał zarząd Agory w komunikacie giełdowym.