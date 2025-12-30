Spółki Agory zwolnią do 166 osób

Aktualizacja: 30.12.2025 14:40 Publikacja: 30.12.2025 14:02
Foto: AdobeStock
Grupa Agora, do której należą m.in. sieć kin Helios, Radio Zet, czy firma reklamy zewnętrznej AMS, ogłosiła, że zamierza zwolnić 166 osób. To około 6,6 proc. wszystkich zatrudnionych w grupie kierowanej przez Bartosza Hojkę.
Zwolnienia grupowe objąć mają osoby zatrudnione w spółkach Wyborcza (do 60 osób, 13,5 proc. wszystkich), Gazeta.pl (do 63 osób, 25,82 proc.) i Eurozet Consulting (do 13 osób, 20,63 proc.). We wszystkich trzech wypadkach cięcia mają dotyczyć „obszarów wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji” – podano w komunikacie.
Czytaj więcej
Są pierwsze zmiany personalne po wyroku sądu w Liechtensteinie w sporze o sukcesję w grupie Polsa...
Agora poinformowała, że zarządy Wyborczej, Gazeta.pl i Eurozet Consulting podjęły uchwały o wdrożeniu procedury zwolnień grupowych i rozpoczęciu konsultacji ze związkiem zawodowym działającym w spółkach. Konsultacje prowadzone mają być także z radą pracowników i ich przedstawicielami.
„Przyczyną przeprowadzenia zwolnień grupowych jest transformacja obszaru cyfrowej działalności Grupy Kapitałowej Agora, która w obecnym modelu funkcjonowania nie jest efektywna. W celu dostosowania się do realiów rynkowych oraz możliwości finansowych Grupy Kapitałowej Agora, została podjęta decyzja o likwidacji części stanowisk pracy, likwidacji stanowisk o powielającym się zakresie obowiązków oraz automatyzacji wybranych procesów, co skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na pracę” – podał zarząd Agory w komunikacie giełdowym.
Jak zapewniono, Wyborcza, Gazeta.pl oraz Eurozet Consulting przeprowadzą te zmiany „z dbałością o pracowników, oferując im ustawowe odprawy oraz podejmując inne działania osłonowe i wspierające”.
W innych firmach z grupy, takich jak sama spółka-matka Agora, Grupa Radiowa Agory (GRA), czy spółka Eurozet, nadawca Radia Zet, cięcia także są planowane, ale ze względu na skalę, nie kwalifikują się one jako grupowe. Natomiast odchodzących mają objąć zasady ustalone z przedstawicielami strony społecznej w trzech spółkach, gdzie „grupówki” będą.
Czytaj więcej
Sąd w Liechtensteinie wydał drugi, tym razem prawomocny, wyrok korzystny dla dzieci Zygmunta Solo...
Spółka Agora zamierza zwolnić do 20 pracowników „w obszarach wsparcia biznesowego i operacyjnego”, natomiast GRA i Eurozet łącznie do 10 osób w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji – sprecyzowano.
Po zakończeniu konsultacji ze stroną społeczną Agora poda do wiadomości publicznej koszt planowanych redukcji zatrudnienia. Ma on obciążyć wyniki za ostatni kwartał 2025 r.
To nie pierwsze cięcia zatrudnienia w giełdowej grupie medialnej. W czerwcu br. grupa podała, że Wyborcza zwolni do 49 osób w związku z zamknięciem działalności poligraficznej. W 2024 r. zwolnienia grupowe w holdingu objęły około 180 pracowników. Szacowana wysokość rezerw wyniosła wtedy 10 mln zł. To pokazuje, o jakiej skali rezerw może być mowa i tym razem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com
Są pierwsze zmiany personalne po wyroku sądu w Liechtensteinie w sporze o sukcesję w grupie Polsatu. Fundacja Ti...
Budowa systemu łączności dla kolei miała zakończyć się w 2022 r. Na mocy podpisanej ugody może potrwać jeszcze p...
Sąd w Liechtensteinie wydał drugi, tym razem prawomocny, wyrok korzystny dla dzieci Zygmunta Solorza w sporze o...
Netflix zrefinansował część kredytu pomostowego w wysokości 59 mld USD, zaciągając tańsze i długoterminowe zadłu...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Najpopularniejszy dotąd w Rosji komunikator znika ze smartfonów Rosjan. Od poniedziałku, 22 grudnia, władze fede...
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas