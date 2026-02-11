Aktualizacja: 11.02.2026 13:23 Publikacja: 11.02.2026 12:50
Foto: AFP
Heineken zatrudnia obecnie na świecie 87 tys. osób, ale drugi co do wielkości producent piwa zmaga się od kilku lat ze spadającym popytem i wielkimi zmianami w zachowaniach konsumentów. Zwłaszcza młodsi, jak Generacja Z, odwracają się od wszelkiego typu alkoholi, co dla producentów jest nowym zjawiskiem.
Heineken dodatkowo musi teraz szukać nowego prezesa po zaskakującej rezygnacji Dolfa van den Brinka w styczniu. Zapowiedziane zwolnienia pracowników zostaną przeprowadzone w ciągu dwóch lat.
Heineken, do którego należą też takie marki jak Tiger i Amstel, obiecał osiągnąć wyższy wzrost przy mniejszych nakładach, starając się uspokoić niezadowolonych inwestorów, którzy twierdzą, że firma nie nadąża za zmianami na rynku. Sprzedaż w całym sektorze spada m.in. z powodu gorszej sytuacji finansowej konsumentów.
W Polsce również, jak pisaliśmy, sprzedaż większości kategorii alkoholowych spada, a najmocniej widać to w przypadku piwa i wódki. Ogółem rynek skurczył się w ciągu ostatnich miesięcy wartościowo o 1,7 proc., a ilościowo aż o 5,2 proc.
Producenci muszą na to reagować. Jak podaje Reuters, także Carlsberg ogłosił redukcję zatrudnienia, podczas gdy inni producenci piwa i napojów spirytusowych obniżają koszty, sprzedają aktywa i ograniczają produkcję po latach słabej sprzedaży. Jednocześnie w przypadku Heinekena po ogłoszeniu decyzji o zwolnieniach akcje wzrosły o 4 proc., po wzroście o około 7 proc. od końca 2025 roku.
Dyrektor finansowy Harold van den Broek podkreślił podczas telekonferencji z mediami, podczas której ogłoszono roczne wyniki firmy, że niektóre cięcia będą koncentrować się na Europie lub rynkach niepriorytetowych, oferujących mniejsze perspektywy wzrostu. Inne będą wynikiem wcześniej ogłoszonych cięć skoncentrowanych na sieci dostaw Heinekena, centrali i regionalnych jednostkach biznesowych.
Analitycy widzą, że oprócz słabego popytu, producenci alkoholu stoją również w obliczu długoterminowych zagrożeń, takich jak kwestie zdrowotne, konkurencja ze strony alternatywnych produktów oraz nowych, do których zaliczyć można rosnącą popularność leków na odchudzanie. Konsumenci na całym świecie przesuwają też zainteresowanie w stronę wersji bezalkoholowych, na co browary odpowiadają rozwijaniem takiej oferty.
Heineken przewiduje wolniejszy wzrost zysków w 2026 r., wynoszący od 2 do 6 proc., w porównaniu z prognozowanym na 2025 r. wzrostem na poziomie od 4 do 8 proc. Carlsberg również prognozował w zeszłym tygodniu wzrost zysków w 2026 r. w tym samym przedziale.
Heineken odnotował także lepszy od prognoz roczny zysk operacyjny, który wzrósł o 4,4 proc. w 2025 r., w porównaniu z oczekiwaniami analityków na poziomie 4 proc. Analitycy stwierdzili, że Heineken przebił również prognozy w innych wskaźnikach, takich jak przychody, i z zadowoleniem przyjęli konserwatywne podejście firmy do prognoz w trudnym otoczeniu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Eksport francuskich win i wyrobów spirytusowych spadł trzeci rok z rzędu. W branżę biją amerykańskie cła oraz op...
Ceny żywności w Rosji zrównały się z poziomami w wielu krajach Unii Europejskiej, a często są nawet wyższe. Rosj...
W tłusty czwartek kupujemy ogromne ilości pączków. Często jesteśmy gotowi wydać na nie niemałe pieniądze. Część...
Koncern PepsiCo pochwalił się dobrymi kwartalnymi zyskami, które przebiły oczekiwania analityków. Gigant przyzna...
Ceny mleka szorują po dnie, o jedną czwartą w ciągu roku potaniały też wyroby mleczarskie. A koszty produkcji i...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas