Z danych wynika, że wzrost wartości sprzedaży win bezalkoholowych w 2024 r. był na poziomie 38 proc., w ub.r. – nieco ponad 31 proc. Wśród nich królują wina musujące, których sprzedaż rośnie odpowiednio o 26 proc. i 20 proc. pod względem wartości i wielkości sprzedaży.

– Wpływ na to mają między innymi zmiany pokoleniowe, rosnąca świadomość zdrowotna, inwestycje w nowe technologie produkcyjne, a także większa widoczność tej oferty w sklepach i gastronomii – twierdzi Tomasz Potrzebowski, ekspert ds. rozwoju rynku wina. – Dziś konsumenci traktują te produkty jako realną alternatywę w codziennych i celebracyjnych sytuacjach – dodaje.

– Otwiera to przestrzeń, w której jesteśmy bardzo aktywni od dawna: mowa o jakościowych winach musujących i całej kategorii bezalkoholowych zamienników – przyznaje Joanna Dolęga-Semczuk, dyrektor ds. handlu i logistyki w firmie Henkell Freixenet Polska. – Widzimy tu wiele możliwości, a zmieniający się profil konsumenta traktujemy jako impuls do rozwoju. Segment 0 proc. to dla nas kluczowa kategoria. Dlatego w 2026 r. z pewnością będziemy poszerzać portfolio produktów oznaczonych jako „alko free” – dodaje.

Widać to w styczniu po popularności akcji „Dry January”, promującej ograniczanie lub rezygnację z picia alkoholu. – W świecie wina od zawsze wyznajemy zasadę „pij mniej, ale lepiej”. Wierzymy, że alkohol powinien być dopełnieniem celebracji, a nie jej głównym celem. Miesięczna przerwa od konsumpcji to doskonały moment, aby przypomnieć, że za każdą butelką wina stoi ciężka praca ludzi, historia regionu i rzemiosło, a nie tylko procenty – dodaje Krzysztof Apostolidis, prezes firmy Partner Center.

Mniej procentów na sklepowych półkach

Na nowe zwyczaje konsumenckie odpowiadają już także sklepy. – Widzimy, że trend sięgania po trunki bezalkoholowe się umacnia, dlatego planujemy dalsze rozwijanie tego segmentu, zwłaszcza w zakresie piw i win musujących. Spodziewamy się wzrostów sprzedaży w tej kategorii – mówi Patrycja Kamińska, rzeczniczka sieci Netto.