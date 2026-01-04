Rzeczpospolita
Starbucks zamyka kolejne kawiarnie w centrach miast. Koniec epoki

Starbucks kończy z pierwotną strategią, która zakładała zalanie dużych miast kawiarniami marki i stanie się nieodłącznym elementem krajobrazu prestiżowych ulic handlowych. Borykająca się z coraz poważniejszymi problemami sieć zamknęła w tym roku setki lokali, głównie w dużych aglomeracjach.

Publikacja: 04.01.2026 16:51

Foto: Bloomberg

Alicja Podskoczy

Amerykańska sieć Starbucks dokonuje radykalnego zwrotu w swojej strategii. Firma latami stawiała na dynamiczną ekspansję w dużych miastach, a kubek z logo marki w rękach zabieganego pracownika stał się symbolem miejskiego stylu życia. Zdawało się, że sieć dąży do tego, by być obecna na każdym rogu najbardziej wpływowych metropolii w USA, jak Nowy Jork czy Los Angeles – nieraz otwierając nawet sąsiednie lokale po dwóch stronach ulicy. Teraz jednak ta epoka dobiega kresu.

Obecnie Starbucks boryka się z poważnymi problemami. Jak zauważa CNN, strategia nasycania obszarów miejskich, mająca na celu przyciągnięcie klientów w drodze do pracy, obróciła się przeciwko firmie w obliczu rosnącej konkurencji, upowszechnienia pracy zdalnej i wzrostu kosztów.

Starbucks znika z dużych aglomeracji. Zamyka kolejne lokale w Nowym Jorku i Los Angeles

To skłoniło nowego dyrektora generalnego Briana Niccola, ściągniętego w zeszłym roku do Starbucksa z sieci fast-foodów Chipotle, do zmiany strategii giganta. W ramach planu restrukturyzacji o wartości 1 miliarda dolarów, Starbucks zamknął w całych Stanach Zjednoczonych około 400 kawiarni, skoncentrowanych głównie w dużych aglomeracjach.

Pokaźne redukcje dokonały się zwłaszcza w jednej z najważniejszych dla firmy metropolii – w Nowym Jorku. Tam sieć zamknęła 42 lokale, co stanowi 12 proc. wszystkich jego punktów w tym mieście. Jak wynika z danych Center for an Urban Future, nowojorskiego think-tanku monitorującego otwarcia i zamknięcia sieci handlowych, Starbucks niedawno stracił też pozycję lidera wśród największych sieci na Manhattanie na rzecz Dunkin’ Donuts.

Jak donosi CNN, w Los Angeles sieć pozbyła się ponad 20 kawiarni, w Chicago 15, w San Francisco 7, w Minneapolis 6, w Baltimore 5 oraz dziesiątek innych w pozostałych amerykańskich miastach.

Nowa strategia Briana Niccola zakłada dokonanie przeglądu ponad 18 tysięcy kawiarni Starbucksa w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie i zamknięcie tych lokalizacji, „które osiągały słabe wyniki lub nie były w stanie sprostać standardom marki” – przekazał rzecznik sieci. Firma planuje otwarcie nowych i modernizację istniejących lokali w 2026 roku stawiając na „odświeżony design i wyższą jakość doświadczeń, które odzwierciedlają markę Starbucks”.

Źródło: rp.pl, CNN

Firmy Starbucks
