Wzrost nadal omija największy rynek firmy – Stany Zjednoczone – gdzie konsumenci pilnują domowych budżetów i ograniczają wydatki na kawy Starbucks, które stały się droższe w związku ze wzrostem kosztów surowca – informuje agencja Reutera.

Reklama Reklama

Starbucks będzie podnosił ceny bardzo ostrożnie

Prezes Brian Niccola zapowiedział, że Starbucks będzie ostrożny w podnoszeniu cen w przyszłym roku i nie spodziewa się zbyt wielu podwyżek w menu.

Lepsze wyniki amerykańskiej sieci są pierwszymi po kilku kwartałach spadku sprzedaży. Brian Niccola został zatrudniony w sierpniu ubiegłego roku, by powstrzymać ten trend. Od objęcia stanowiska dyrektora generalnego rozpoczął program „Powrót do Starbucks” – zamknął setki kawiarni, uprościł menu i przyspieszył obsługę klientów.

Niccola uważa, że ten kwartał „oznacza punkt zwrotny” dla amerykańskich operacji sieci – informuje agencja Reutera.