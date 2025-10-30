Rzeczpospolita
Ekonomia
Starbucks w USA traci klientów. Sprzedaż rośnie na świecie mimo drogiej kawy

Starbucks odnotował pierwszy od prawie półtora roku kwartał wzrostu sprzedaży porównywalnej, napędzany głównie przez rynki międzynarodowe. Jednak marże spadły z powodu gwałtownego wzrostu cen ziaren kawy.

Publikacja: 30.10.2025 10:33

Foto: David Paul Morris/Bloomberg

Urszula Lesman

Wzrost nadal omija największy rynek firmy – Stany Zjednoczone – gdzie konsumenci pilnują domowych budżetów i ograniczają wydatki na kawy Starbucks, które stały się droższe w związku ze wzrostem kosztów surowca – informuje agencja Reutera.

Starbucks będzie podnosił ceny bardzo ostrożnie

Prezes Brian Niccola zapowiedział, że Starbucks będzie ostrożny w podnoszeniu cen w przyszłym roku i nie spodziewa się zbyt wielu podwyżek w menu.

Czytaj więcej

Starbucks zredukuje menu o prawie jedną trzecią i zwolni 1100 osób w USA
Przemysł spożywczy
Starbucks zredukuje menu o prawie jedną trzecią i zwolni 1100 osób w USA

Lepsze wyniki amerykańskiej sieci są pierwszymi po kilku kwartałach spadku sprzedaży. Brian Niccola został zatrudniony w sierpniu ubiegłego roku, by powstrzymać ten trend. Od objęcia stanowiska dyrektora generalnego rozpoczął program „Powrót do Starbucks” – zamknął setki kawiarni, uprościł menu i przyspieszył obsługę klientów.

Niccola uważa, że ten kwartał „oznacza punkt zwrotny” dla amerykańskich operacji sieci – informuje agencja Reutera.

Kawa będzie nadal drożeć, podnosząc ceny napojów Starbucks

Jednak wyższe ceny ziaren kawy będą wyzwaniem przynajmniej przez kolejne dwa kwartały – ostrzegli przedstawiciele firmy.

Globalne ceny surowych ziaren arabiki wzrosły w tym roku o ponad jedną piątą, po wcześniejszym skoku o 70 proc. w 2024 r. Na wzrost cen wpłynęły zakłócenia w dostawach spowodowane niestabilnością geopolityczną – w tym 50-procentowe cła nałożone przez Donalda Trumpa na największego producenta, Brazylię – a także problemy klimatyczne.

Czytaj więcej

Starbucks zmienia zasady pracy hybrydowej. Prezes usiłuje zreorganizować firmę
Gastronomia
Starbucks zmienia zasady pracy hybrydowej. Prezes usiłuje zreorganizować firmę

To, w połączeniu z wysokimi cłami na towary importowane i kosztami restrukturyzacji, mocno obciążyło marże Starbucks.

Coraz mniej klientów w kawiarniach Starbucks

Globalna sprzedaż porównywalna Starbucks wzrosła o 1 proc., jednak w samych Stanach Zjednoczonych pozostała bez zmian, a liczba wizyt w porównywalnych lokalach spadła.

Sprzedaż w tych samych kawiarniach na rynkach międzynarodowych wzrosła w kwartale o 3 proc., znacznie przewyższając prognozy zakładające wzrost o 1,61 proc.

Czytaj więcej

Starbucks radykalnie zmienia zasady. Będzie nowy kodeks postępowania dla gości
Przemysł spożywczy
Starbucks radykalnie zmienia zasady. Będzie nowy kodeks postępowania dla gości

Amerykańscy konsumenci coraz ostrożniej wydają pieniądze na jedzenie poza domem, ponieważ niepewność gospodarcza i inflacja ograniczają budżety.

Akcje Starbucks lekko spadły w notowaniach posesyjnych po tym, jak zysk w czwartym kwartale wyniósł 52 centy na akcję wobec prognozowanych 56 centów – według danych LSEG. Marża zysku operacyjnego spadła do 2,9 proc. z 14,4 proc. rok wcześniej.

Czytaj więcej

Szalony wzrost cen kawy potrwa nawet dwa lata
Przemysł spożywczy
Szalony wzrost cen kawy potrwa nawet dwa lata

Firma rozszerzyła we wrześniu restrukturyzację, obejmując nią zamknięcie około 600 nierentownych kawiarni, w tym swojego flagowego, związkowego zakładu w Seattle.

Starbucks planuje też zainwestować ponad pół miliarda dolarów w dodatkowe godziny pracy personelu w swoich amerykańskich kawiarniach własnych w ciągu najbliższego roku.

Źródło: rp.pl

Surowce Firmy Starbucks Kawa

