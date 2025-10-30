Aktualizacja: 30.10.2025 12:18 Publikacja: 30.10.2025 10:33
Starbucks odnotował pierwszy od prawie półtora roku kwartał wzrostu sprzedaży
Foto: David Paul Morris/Bloomberg
Wzrost nadal omija największy rynek firmy – Stany Zjednoczone – gdzie konsumenci pilnują domowych budżetów i ograniczają wydatki na kawy Starbucks, które stały się droższe w związku ze wzrostem kosztów surowca – informuje agencja Reutera.
Prezes Brian Niccola zapowiedział, że Starbucks będzie ostrożny w podnoszeniu cen w przyszłym roku i nie spodziewa się zbyt wielu podwyżek w menu.
Lepsze wyniki amerykańskiej sieci są pierwszymi po kilku kwartałach spadku sprzedaży. Brian Niccola został zatrudniony w sierpniu ubiegłego roku, by powstrzymać ten trend. Od objęcia stanowiska dyrektora generalnego rozpoczął program „Powrót do Starbucks” – zamknął setki kawiarni, uprościł menu i przyspieszył obsługę klientów.
Niccola uważa, że ten kwartał „oznacza punkt zwrotny” dla amerykańskich operacji sieci – informuje agencja Reutera.
Jednak wyższe ceny ziaren kawy będą wyzwaniem przynajmniej przez kolejne dwa kwartały – ostrzegli przedstawiciele firmy.
Globalne ceny surowych ziaren arabiki wzrosły w tym roku o ponad jedną piątą, po wcześniejszym skoku o 70 proc. w 2024 r. Na wzrost cen wpłynęły zakłócenia w dostawach spowodowane niestabilnością geopolityczną – w tym 50-procentowe cła nałożone przez Donalda Trumpa na największego producenta, Brazylię – a także problemy klimatyczne.
To, w połączeniu z wysokimi cłami na towary importowane i kosztami restrukturyzacji, mocno obciążyło marże Starbucks.
Globalna sprzedaż porównywalna Starbucks wzrosła o 1 proc., jednak w samych Stanach Zjednoczonych pozostała bez zmian, a liczba wizyt w porównywalnych lokalach spadła.
Sprzedaż w tych samych kawiarniach na rynkach międzynarodowych wzrosła w kwartale o 3 proc., znacznie przewyższając prognozy zakładające wzrost o 1,61 proc.
Amerykańscy konsumenci coraz ostrożniej wydają pieniądze na jedzenie poza domem, ponieważ niepewność gospodarcza i inflacja ograniczają budżety.
Akcje Starbucks lekko spadły w notowaniach posesyjnych po tym, jak zysk w czwartym kwartale wyniósł 52 centy na akcję wobec prognozowanych 56 centów – według danych LSEG. Marża zysku operacyjnego spadła do 2,9 proc. z 14,4 proc. rok wcześniej.
Firma rozszerzyła we wrześniu restrukturyzację, obejmując nią zamknięcie około 600 nierentownych kawiarni, w tym swojego flagowego, związkowego zakładu w Seattle.
Starbucks planuje też zainwestować ponad pół miliarda dolarów w dodatkowe godziny pracy personelu w swoich amerykańskich kawiarniach własnych w ciągu najbliższego roku.
