Obecne załamanie rynku jest skutkiem wielu negatywnych zjawisk pogodowych. W Brazylii, która jest największym producentem arabiki, doszło do suszy, ale także przymrozków. W efekcie produkcja spadła o 10-12 proc. r/r. W Wietnamie, największym producencie robusty, też najpierw miały miejsce długotrwałe susze, a następnie ulewne deszcze. Nadmierne opady były też w Kolumbii, Indonezji i w Etiopii.

Dlatego na całym świecie kawa drożeje, mieszkańcy USA będą musieli zapłacić za nią jeszcze więcej w efekcie wprowadzonych przez Donalda Trumpa 50-proc. ceł na import z Brazylii.

Jak Polacy oszczędzają na małej czarnej

W Polsce widać zmiany rynkowe w efekcie skoku cen. – Nasi klienci nie zmniejszyli ilości kupowanej i spożywanej kawy: wolumenowo ta kategoria utrzymuje się na podobnym poziomie jak przed wzrostem cen. Widzimy jednak, że klienci przestawiają się z marek premium na tańsze lub sięgają po mniejsze opakowania, których cena jednostkowa jest niższa – mówi Patrycja Kamińska, rzecznik sieci Netto.

Handlowcy podkreślają, że rynek kawy pozostaje bardzo wrażliwy na wahania cen surowca, a konsumenci uważnie obserwują zmiany na półkach sklepowych. – Rosnące ceny nie prowadzą do spadku zainteresowania kawą jako taką. Zmienia się jednak zachowanie klientów, coraz częściej szukają atrakcyjnych promocji i lepszego stosunku jakości do ceny: widać stabilizację segmentów, a decyzje zakupowe są coraz bardziej świadome – mówi Luiza Urbańska, młodszy menedżer ds. komunikacji i PR w Aldi Polska. – W przypadku kawy ziarnistej rośnie grupa konsumentów, którzy inwestują w sprzęt do parzenia w domu, natomiast kapsułki utrzymują popularność wśród osób ceniących wygodę.

Gdzie kupić kawę? Sklepy kontra internet

W polowaniu na okazje i promocje, zwłaszcza kawy ulubionych marek, wielu konsumentów rusza do internetu. Allegro przyznaje, że pomimo wzrostu cen, kategoria kawy notuje systematyczny wzrost zainteresowania. – Dostrzegamy stały wzrost sprzedaży kawy we wszystkich jej segmentach, co świadczy o tym, że konsumenci chętnie kupują ją online i chętnie robią to właśnie na naszej platformie. Umożliwia im to łatwiejsze porównanie ofert i wybór najkorzystniejszej opcji – mówi Karol Dębek, starszy menedżer kategorii w Allegro. – Obecnie mamy około 90 tys. ofert tego typu produktów, a ich liczba stale rośnie dzięki pojawianiu się nowych marek i palarni. Konsumenci mogą wybierać spośród szerokiego asortymentu w konkurencyjnych cenach, dzięki czemu tempo wzrostu tej kategorii na platformie przewyższa średnią rynkową – dodaje. Przyznaje, że widzi wzrost sprzedaży zarówno w segmencie marek masowych, które niezmiennie cieszą się dużą popularnością, jak i wśród marek niszowych. – Świadczy to o tym, że polscy konsumenci chętnie eksperymentują z nowymi smakami i poszukują unikalnych produktów, a jednocześnie cenią wygodny dostęp do swoich ulubionych marek – dodaje Karol Dębek.