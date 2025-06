Eksperci wskazują też na problemy z dostawami, głównie w efekcie niekorzystnych warunków pogodowych w Ameryce Południowej, które pogorszyły zbiory kawy arabiki w Brazylii i robusty w Wietnamie. – W efekcie mamy do czynienia z rosnącymi cenami surowca na giełdach. Na przykład ceny kawy robusta w I kwartale 2025 osiągnęły wieloletnie maksima z powodu ograniczonej podaży i zwiększonego popytu w Azji – mówi Piotr Biela z Grupy Blix. – Poza tym dystrybutorzy i sieci handlowe przestali brać na siebie wahania rynku i zaczęli przerzucać rosnące koszty na konsumentów. Stąd mocne wzrosty w maju to efekt decyzji cenowych z I kwartału. Wynika to z rosnącej presji kosztowej i chęci utrzymania marż w handlu detalicznym – dodaje.

Promocje pomagają kawie

Giełdowe ceny ziaren kawy mocno poszybowały w górę pod koniec 2024 r. W lutym 2025 r. na giełdzie w Nowym Jorku funt arabiki kosztował dwa razy więcej niż w lutym 2024 r. Podobne rekordy biją ceny robusty na londyńskiej giełdzie, gdzie najwyższy wynik odnotowano w pierwszych dwóch miesiącach tego roku, a wzrost cen wyniósł ponad 50 proc. r./r.

– W sklepach wzrosty cen dotyczą zarówno segmentu premium, jak i podstawowych marek, co może świadczyć o szeroko zakrojonej strategii dostosowywania marż – mówi Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland. – Dzięki analizie cen z e-commerce, gazetek promocyjnych oraz historii cen w czasie rzeczywistym, możemy potwierdzić, że maj był miesiącem o wyjątkowej intensyfikacji podwyżek, co wpisuje się w szerszy trend rosnących kosztów operacyjnych i ograniczonej dostępności surowca – dodaje.

Ekspertka zauważa, że wiosną wiele sieci detalicznych intensyfikuje działania promocyjne, co może chwilowo zaniżać ceny i tworzyć efekt silniejszego „odbicia” w kolejnych miesiącach.

– Ceny produktów spożywczych w większości przypadków rosną z powodu niepewnej sytuacji gospodarczej, inflacji, wyższych kosztów pracy, energii i transportu. Aczkolwiek ostatnie dwa lata to również poważne kryzysy na rynkach kakao i kawy, co jest ściśle związane z deficytem tych surowców na rynkach międzynarodowych. W przyszłości to brak towaru na rynku może spowodować dalszy wzrost cen tych produktów – mówi Michał Bryda-Przybyszewski, menedżer ds. komunikacji w Fundacji Fairtrade Polska.