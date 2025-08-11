Na co wydajemy pieniądze z KPO?

Aktualizacja: 11.08.2025 07:22 Publikacja: 11.08.2025 05:05
Foto: lukszczepanski / Adobe Stock
Pandemia Covid-19 mocno poturbowała światową gospodarkę. Odczuły ją także kraje unijne. Odpowiedzią na to był europejski fundusz odbudowy, z budżetem przekraczającym na dziś ponad 800 mld euro. Pieniądze te przeznaczono na odbudowę potencjału rozwojowego gospodarki, utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym.
Polska jest jednym z największych beneficjentów tego programu. Na nasz Krajowy Plan Odbudowy Unia przeznaczyła prawie 60 mld euro (ok. 268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.
Uruchomienie KPO poprzedziły potężne perturbacje. Pieniądze przyznane Polsce były przez długi czas zamrożone na skutek konfliktu rządu PiS z Komisją Europejską o praworządność w naszym kraju. Straciliśmy w ten sposób dwa lata. W efekcie unijne euro z funduszu odbudowy zaczęły do nas płynąć dopiero w zeszłym roku, po tym, jak nowy rząd unormował stosunki z KE i przystąpił do naprawy wymiaru sprawiedliwości.
Potrzebna była rewizja KPO, która przyspieszyła proces wydatkowania pieniędzy. Udało się także wynegocjować z Komisją Europejską przedłużenie terminu na realizację projektów z tego programu. Dziś idzie ona pełną parą. Do tej pory, wedle danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach KPO podpisano już ponad 824 tys. umów, a wartość realizowanych dzięki nim projektów przekroczyła 140 mld zł.
Rząd przekonuje, że dzięki inwestycjom z KPO nasza gospodarka nabierze rozpędu. – Ten wielki plan dla Polski ma mieć przełożenie na życie zwykłych ludzi, a w naszym otoczeniu zajdzie wiele pozytywnych zmian – zapewnia.
Czytaj więcej
Prezes PARP zdymisjonowana, działa prokuratura, a Komisja Europejska chce wyjaśnień. Pieniądze z...
Lista inwestycji finansowanych z KPO jest bardzo długa. Dzięki unijnemu wsparciu powstaną więc m.in. polskie elektrownie wiatrowe na Bałtyku. Już w 2030 r. mają wytwarzać 13 proc. energii zużywanej w Polsce. Do tego dochodzi infrastruktura towarzysząca: terminale instalacyjne, systemy magazynowania energii, sieci dystrybucyjne i przesyłowe. Szacowana wartość inwestycji w morską energetykę wiatrową wyniesie ponad 21 mld zł, a dużą jej część pokryją pożyczki z KPO.
Dzięki temu będziemy spalać mniej węgla i przybliżymy się do unijnych celów związanych z ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery. Uniezależnimy się też od dostaw paliw kopalnych ze wschodu, a w powietrzu będzie mniej pyłów. – To zysk dla zdrowia i oszczędność dla portfela – przekonuje rząd. I szacuje, że przy budowie elektrowni wiatrowych pracę znajdą 34 tys. osób.
Jakość życia mieszkańców naszego kraju ma też poprawić finansowany z KPO program „Czyste Powietrze”. Umożliwi on m.in. wymianę prawie pół miliona starych pieców na ogrzewanie ekologiczne. Dotychczas udało się to zrobić w ponad 300 tys. domów. Niemal 1,2 mln mieszkań i budynków jednorodzinnych, a także ponad 340 szkół czy bibliotek przejdzie termomodernizację połączoną z instalacją odnawialnych źródeł energii. Do tej pory taką modernizację dzięki pieniądzom z KPO przeszło już ponad 380 tys. mieszkań i domów jednorodzinnych.
Ponad 1,5 mld euro pójdzie na rozwój sieci energetycznych. Do 2026 r. wybudujemy lub zmodernizujemy linie przesyłowe o długości 320 km. Obsłużą one m.in. elektrownie wiatrowe na północy Polski. Rząd tłumaczy, że modernizacja i rozbudowa sieci jest potrzebna, bo rośnie udział energii ze źródeł odnawialnych. A to wymaga inteligentnego zarządzania siecią dystrybucyjną. KPO poprawi zdolności w tym zakresie. Budowa i modernizacja nowych linii przesyłowych umożliwi też szybsze przyłączanie rozproszonych OZE na obszarach wiejskich. A to ma zwiększyć bezpieczeństwo naszego systemu energetycznego.
Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczymy też na zieloną transformację miast. Oznacza ona inwestycje np. w tereny zielone, termomodernizację, odnawialne źródła energii czy wymianę taboru komunikacji miejskiej na niskoemisyjny. Jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne dostaną na to nieoprocentowane pożyczki.
Duże wsparcie dostanie też kolej. Poprawi się dzięki temu m.in. stan infrastruktury linii kolejowej między Warszawą i Krakowem, wyremontowany zostanie tunel kolejowy w Unisławiu Śląskim. Pieniądze unijne wspomogą też modernizacje stacji i przejazdów kolejowych. Przewoźnicy otrzymają pieniądze na zakup nowoczesnego taboru. – Podróże będą wygodniejsze, bezpieczniejsze i szybsze – zapewnia rząd. KPO pozwoli też zlikwidować ponad 300 czarnych punktów na polskich drogach.
Kolejny ważny punkt to opieka medyczna. Dzięki pieniądzom z KPO mamy zyskać lepszy dostęp do wysokiej jakości usług medycznych. Około 9 mld zł zostanie zainwestowane w szpitale. – Wzrośnie dostępność i jakość opieki onkologicznej, ponieważ tego typu placówki i oddziały dostaną pieniądze na rozwój i nowy sprzęt – obiecuje rząd. Ale to nie wszystko. Unijne pieniądze mają pomóc w rozwoju opieki długoterminowej, z której skorzystają seniorzy. Sektor ochrony zdrowia, podobnie jak edukacja i administracja publiczna, dostanie wsparcie na rozwój rozwiązań cyfrowych. Rozbudowywane ma być zaplecze dydaktyczne uczelni medycznych, co ma umożliwić kształcenie większej liczby studentów medycyny.
Dzięki pieniądzom z KPO powstanie blisko 50 tys. nowych miejsc w żłobkach. W efekcie młodzi rodzice będą mogli szybciej wrócić do pracy.
Kolejny punkt programu to usunięcie dużej części internetowych białych plam na mapie Polski. Dostęp do szybkiego internetu ma otrzymać wiele gospodarstw w całej Polsce. Wzrośnie dostępność e-usług. Osoby w każdym wieku będą mogły zdobyć nowe kompetencje cyfrowe w gminnych i miejskich klubach. Z internetu szerokopasmowego będą korzystać już wszystkie polskie szkoły. Dodatkowo do nauczycieli i uczniów trafi sprzęt komputerowy.
Firmy dostaną prawie 450 mln euro na robotyzację, cyfryzację i innowacyjność. Ich odpowiedni poziom sprawi, że wzrośnie produktywność przedsiębiorstw. Poprawią się też bezpieczeństwo i higiena pracy.
Oddzielne pieniądze w KPO przeznaczono dla firm z branż najbardziej poszkodowanych w czasie pandemii, czyli hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa). Większość z nich była w tym czasie zamknięta albo działała w ograniczonym zakresie. Wiele restauracji, barów, kawiarni, hoteli i pensjonatów, a także firm cateringowych przetrwało ten ciężki czas dzięki rządowym tarczom antycovidowym. Pieniądze z KPO mają im pomóc się wzmocnić, zdywersyfikować działalność, znaleźć dodatkowe źródła zarobku, na wypadek kolejnych perturbacji.
W KPO zapisano na ten cel niespełna 1,4 mld zł, czyli nieco ponad 0,5 proc. całego budżetu tego programu. Według rządowych danych do 4 sierpnia podpisano nieco ponad 1,6 tys. umów z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami z branży HoReCa. Ich wartość to 110 mln zł.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pandemia Covid-19 mocno poturbowała światową gospodarkę. Odczuły ją także kraje unijne. Odpowiedzią na to był europejski fundusz odbudowy, z budżetem przekraczającym na dziś ponad 800 mld euro. Pieniądze te przeznaczono na odbudowę potencjału rozwojowego gospodarki, utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym.
Polska jest jednym z największych beneficjentów tego programu. Na nasz Krajowy Plan Odbudowy Unia przeznaczyła prawie 60 mld euro (ok. 268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.
Choć skala nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji dla małych firm hotelarskich i gastronomicznych jest prawd...
Prezes PARP zdymisjonowana, działa prokuratura, a Komisja Europejska chce wyjaśnień. Pieniądze z KPO miały wespr...
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej skontroluje KPO. Źle wydane środki będą musiały wrócić – zapowiada...
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w piątek, że Komisja Europejs...
Rząd Polski negocjuje w Brukseli zmianę warunków Krajowego Planu Odbudowy. I chce bronić polityki spójności.
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas