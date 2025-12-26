07:20 Zaatakowano obiekt infrastruktury w Odessie

Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny trafił w obiekt infrastruktury w Odessie, w wyniku czego doszło do pożaru.

Na miejscu pracują wszystkie odpowiednie służby, trwa usuwanie skutków ataku oraz sprawdzanie przyległego terenu pod kątem uszkodzeń infrastruktury cywilnej i budynków mieszkalnych.

Władze miasta poinformowały, że nie ma ofiar śmiertelnych ani osób rannych.

07:00 Raport Sztabu Generalnego Ukrainy: Rosja straciła 840 żołnierzy

Straty okupantów w ciągu ostatniej doby wyniosły 840 żołnierzy oraz 261 jednostek sprzętu – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińscy żołnierze zniszczyli trzy czołgi, trzy bojowe wozy opancerzone, 74 systemy artyleryjskie, jeden środek obrony przeciwlotniczej oraz 180 jednostek sprzętu samochodowego i cystern.

W wyniku uderzeń powietrznych Rosjanie stracili również 537 bezzałogowych statków powietrznych.

06:37 Rosjanie w ciągu doby 636 razy ostrzeliwali obwód zaporoski. Jedna osoba zabita, cztery ranne

W ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 636 ataków na 29 miejscowości obwodu zaporoskiego. W wyniku ostrzałów w rejonie zaporoskim jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne - poinformował o tym w Telegramie szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Iwan Fedorow.

06:28 Podsumowanie czwartkowych wydarzeń