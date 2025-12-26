Aktualizacja: 26.12.2025 07:22 Publikacja: 26.12.2025 07:09
Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny trafił w obiekt infrastruktury w Odessie, w wyniku czego doszło do pożaru.
Na miejscu pracują wszystkie odpowiednie służby, trwa usuwanie skutków ataku oraz sprawdzanie przyległego terenu pod kątem uszkodzeń infrastruktury cywilnej i budynków mieszkalnych.
Władze miasta poinformowały, że nie ma ofiar śmiertelnych ani osób rannych.
Straty okupantów w ciągu ostatniej doby wyniosły 840 żołnierzy oraz 261 jednostek sprzętu – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Ukraińscy żołnierze zniszczyli trzy czołgi, trzy bojowe wozy opancerzone, 74 systemy artyleryjskie, jeden środek obrony przeciwlotniczej oraz 180 jednostek sprzętu samochodowego i cystern.
W wyniku uderzeń powietrznych Rosjanie stracili również 537 bezzałogowych statków powietrznych.
W ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 636 ataków na 29 miejscowości obwodu zaporoskiego. W wyniku ostrzałów w rejonie zaporoskim jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne - poinformował o tym w Telegramie szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Iwan Fedorow.
Ukraina skutecznie uderzyła w ważne cele wojskowe i energetyczne w Rosji. Walki na froncie trwają...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
