Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Marcin Romanowski jednak będzie ścigany ENA. Jest decyzja sądu

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej w Warszawie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego - głosi komunikat opublikowany w środę na stronie sądu.

Publikacja: 18.02.2026 14:10

Poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej w Budape

Poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej w Budapeszcie

Foto: PAP/MTI/Zoltan Balogh

Mateusz Adamski

W grudniu 2025 r. sędzia Dariusz Łubowski z Sądu Okręgowego w Warszawie uwzględnił wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego mec. Bartosza Lewandowskiego i uchylił europejski nakaz aresztowania. W szeroko komentowanym w mediach uzasadnieniu sędzia w ostrych słowach odniósł się do obecnej władzy wykonawczej. Jego zdaniem łamie ona prawa człowieka i wolności obywatelskie oraz „drastycznie łamie porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej”. Wyraził „poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w państwie polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę”.

W reakcji na tę decyzję minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że prokuratura złoży ponowny wniosek o zastosowanie ENA wobec Marcina Romanowskiego i „będzie go ścigać w Polsce oraz na całym świecie”.

Na wniosek PK od rozpoznawania ponownego wniosku wyłączony został sędzia Łubowski. W ostatnim czasie został on również odwołany z funkcji kierownika sekcji postępowania międzynarodowego do spraw z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie, do której trafiają wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. 

Czytaj więcej

Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
Prawo karne
Sędzia uchylił ENA dla Marcina Romanowskiego. Został wyłączony ze sprawy

Za co prokuratura ściga Marcina Romanowskiego?

Przypomnijmy, iż prokuratura chce postawić posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości (pierwsze jedenaście ogłoszono Romanowskiemu latem 2024 r.). Romanowski, wiedząc, że prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie, wyjechał z Polski na Węgry, gdzie na początku grudnia 2024 r. otrzymał azyl polityczny.

Reklama
Reklama

Śledczy twierdzą, że Marcin Romanowski, działając wspólnie i w porozumieniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonariuszami publicznymi z Funduszu Sprawiedliwości, „przekazywał projekty ofert dwóch podmiotów przed złożeniem tych ofert przez te podmioty w konkursie oznaczonym jako nr. 7. Zdaniem śledczych robił to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kolejne zarzuty dotyczą podpisywania umów i prowadzenia rozmów z sześcioma podmiotami ubiegającymi się o dotację, choć nie miał do tego prawa.

Posłowi PiS grozi do 25 lat pozbawienia wolności.


Czytaj więcej

Sędzia Beata Najjar na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Warszawie
Sądy i trybunały
Beata Najjar: Było kilka powodów odwołania sędziego Dariusza Łubowskiego

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Prawo Karne Marcin Romanowski
Odśnieżanie chodników już nie przez właścicieli posesji?
Nieruchomości
To może być koniec odśnieżania chodników przez właścicieli posesji. Skarga do TK
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
PZW, Wody Polskie i łowiska komercyjne: Oto koszty i zasady łowienia w 2026 roku
Prawo w Polsce
Karta wędkarska. Jak i gdzie ją wyrobić? Ile to kosztuje?
W kominkach można palić, ale nie wszędzie i nie we wszystkich
Samorząd
W kominkach można palić, ale nie wszędzie i nie we wszystkich
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama