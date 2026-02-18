Marcin Romanowski jednak będzie ścigany ENA. Jest decyzja sądu

W grudniu 2025 r. sędzia Dariusz Łubowski z Sądu Okręgowego w Warszawie uwzględnił wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego mec. Bartosza Lewandowskiego i uchylił europejski nakaz aresztowania. W szeroko komentowanym w mediach uzasadnieniu sędzia w ostrych słowach odniósł się do obecnej władzy wykonawczej. Jego zdaniem łamie ona prawa człowieka i wolności obywatelskie oraz „drastycznie łamie porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej”. Wyraził „poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w państwie polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę”.

W reakcji na tę decyzję minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że prokuratura złoży ponowny wniosek o zastosowanie ENA wobec Marcina Romanowskiego i „będzie go ścigać w Polsce oraz na całym świecie”.

Na wniosek PK od rozpoznawania ponownego wniosku wyłączony został sędzia Łubowski. W ostatnim czasie został on również odwołany z funkcji kierownika sekcji postępowania międzynarodowego do spraw z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie, do której trafiają wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania.

Za co prokuratura ściga Marcina Romanowskiego?

Przypomnijmy, iż prokuratura chce postawić posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości (pierwsze jedenaście ogłoszono Romanowskiemu latem 2024 r.). Romanowski, wiedząc, że prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie, wyjechał z Polski na Węgry, gdzie na początku grudnia 2024 r. otrzymał azyl polityczny.