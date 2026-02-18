Koncerty, spektakle i performance odbywały się też na wewnętrznych scenach. Dużym przeżyciem był spektakl „EGBDF” w reżyserii Patrika Lančariča zrealizowany przez Teatr i Orkiestrę Filharmonii im. Bohuslava Martinů ze Zlina w Czechach. Ta adaptacja sztuki słynnego brytyjskiego dramaturga Toma Stopparda (który urodził się w czeskim Zlinie) opowiada o więzionych w szpitalach psychiatrycznych rosyjskich dysydentach protestujących przeciw okupacji Czechosłowacji w 1968 r. Z muzyką amerykańskiego kompozytora André Previna, wielokrotnego zdobywcy Oscara i nagrody Grammy, spektakl wystawiony w Trenczynie brzmiał również aktualnie wobec współczesnych zagrożeń.

Artyści dla Trenczyna

Dla Trenczyna artyści z różnych krajów stworzyli też wiele dzieł, które miastu nadają w 2026 r. niepowtarzalny charakter. Współczesne prace są prezentowane w galeriach, na zamku i w innych zabytkowych obiektach oraz w całym mieście. Na przykład instalacja „Crystallized Silence” Japończyka Yasuaki Onishi napełnia monumentalne wnętrze w zamkowej Sali Rycerskiej odrealnioną aurą. Może kojarzyć się z oszronionymi gałęziami, a jednocześnie przez wyrafinowane połączenie materii, pustki, światła skłania do refleksji nad przemijającym czasem.

W kościele farnym Narodzenia Najświętszej Marii Panny czeski artysta Ondrej Puchte stworzył interaktywną harfę laserową. Foto: Monika Kuc

Niezwykłych wrażeń dostarczają też świetlne instalacje wewnątrz dwóch miejskich kościołów, zrealizowane w ramach Light Art Festival Trenčin. W kościele pijarów św. Franciszka Ksawerego w centrum Trenczyna, o pełnym przepychu barokowym wystroju miejscowa grupa TRAKT stworzyła poruszającą wyobraźnię pracę, która zachęca widzów do aktywności. Ludzie podchodzą do głównego ołtarza, podają sobie ręce, a osoby stojące na skraju opierają dłonie na modelach ziemskiej kuli. Tak powstaje zamknięty obwód instalacji świetlnej, która wydobywa z półmroku rzeźby, iluzjonistyczne malowidła, bogate detale architektoniczne.

Z kolei w skromnym, stojącym na zboczu zamkowego wzgórza kościele farnym Narodzenia Najświętszej Marii Panny czeski artysta Ondrej Puchte stworzył interaktywną harfę laserową. Ten „instrument” przyciąga uwagę najpierw neonowym blaskiem światła. A kiedy zbliżymy do niego dłoń i przesuniemy ją po obwodzie, zmieniamy się w kompozytorów muzyki. Każdy ruch i dotyk zmienia wysokość dźwięku i linię melodyczną, zachęcając do niekończących się eksperymentów.

Natomiast w głównej Galerii Miloša Alexandra Bazovskégo w Trenczynie podziwiać można retrospektywę Stano Filko (1937–2015), wybitnego słowackiego artysty-eksperymentatora, twórcy przestrzennych barwnych instalacji malarskich.