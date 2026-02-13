Dorobek Bożeny Dykiel obejmuje role dramatyczne i komediowe, występy na najważniejszych scenach teatralnych w Polsce oraz udział w najpopularniejszych polskich serialach.

Reklama Reklama

Bożena Dykiel urodziła się 26 sierpnia 1948 w Grabowie. Była absolwentką warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Od początku kariery związana była z teatrem – występowała m.in. w teatrach warszawskich. W latach 70. była aktorką w Studenckim Teatrze Satyryków i Teatrze Narodowym.

Na deskach Teatru Narodowego występowała m.in. w spektaklach Trzy po trzy, Balladyna, Wesele czy Dziady. Z reżyserem Adamem Hanuszkiewiczem współpracowała również w Stołecznej Estradzie. Podczas swojej kariery grała także w Teatrze Nowym, Teatrze Syrena i Teatrze Komedia.

Zmarła Bożena Dykiel. Aktorka w filmach Wajdy, Barei i Hoffmana

Szerokiej publiczności Bożena Dykiel znana była przede wszystkim z ról filmowych i serialowych. Ogromną popularność przyniosły jej role w filmach Andrzeja Wajdy – Weselu i Ziemi obiecanej oraz w serialu Alternatywy 4. Dykiel zagrała również w filmach Stanisława Barei – Buncie wieczorową porą i Misiu czy Znachorze Jerzego Hoffmana.