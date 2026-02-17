Reklama

Kiedy konie lepiej się uczą? Badacze odkryli czynnik, który ważny jest też u ludzi

Podobnie jak u ludzi, odpowiednia ilość snu sprzyja uczeniu się i radzeniu sobie z wyzwaniami także u koni. Najnowsze badanie przeprowadzone na University of Helsinki wskazuje, że zbyt krótki sen w fazie REM osłabia wytrwałość i pogarsza wyniki koni w wymagających zadaniach poznawczych.

Publikacja: 17.02.2026 17:08

Foto: AdobeStock

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak sen wpływa na zdolności uczenia się i motywację u koni?
  • Jakie są skutki niedoboru fazy REM dla wyników poznawczych koni?
  • Na czym polega metoda testu odwróconego uczenia się stosowana w badaniu?

W ramach projektu opracowano test uczenia się dostosowany do warunków terenowych. Pozwala on ocenić zdolności poznawcze i motywację koni w ich własnych boksach oraz innych znanych im środowiskach.

Mira Hämäläinen, lekarka weterynarii specjalizująca się w chorobach koni, wykorzystała zaprojektowany przez swój zespół test odwróconego uczenia się. W pierwszym etapie koń uczy się dotykać określonego przedmiotu, aby otrzymać nagrodę. Gdy opanuje zadanie, warunki ulegają zmianie – właściwy przedmiot zostaje zastąpiony innym, a zwierzę musi dostosować swoje zachowanie.

Większość koni ze szkółki jeździeckiej biorących udział w badaniu nauczyła się zadania i ukończyła test z powodzeniem. Postępy mierzono liczbą poprawnych odpowiedzi na minutę, co okazało się praktyczną metodą oceny procesu uczenia się.

– Nasz test odwróconego uczenia można przeprowadzić w ciągu jednego dnia w boksie konia. Tradycyjnie badania nad uczeniem trwały kilka dni. Nowa metoda wymaga tylko dwóch osób i prostego sprzętu, dzięki czemu łatwo zastosować ją w praktyce – podkreśla Hämäläinen.

Jak sen wpływa na szybkość uczenia się i pamięć?

Sen jest jednym z kluczowych filarów uczenia się i pamięci u wszystkich badanych gatunków zwierząt. Jego niedobór pogarsza utrwalanie śladów pamięciowych, a także obniża koncentrację, motywację i elastyczność poznawczą.

W badaniu monitorowano podczas snu fazę REM u 16 koni przez sześć tygodni. Przeprowadzono pięć serii pomiarów behawioralnych, z których każda trwała 48 godzin.

Wyniki były jednoznaczne: konie, których faza REM trwała ponad 30 minut w nocy, osiągały lepsze rezultaty w teście odwróconego uczenia się niż zwierzęta śpiące krócej.

Co istotne, krótszy sen REM nie zwiększał liczby błędów, lecz wpływał na czas poświęcany na zadanie. Wszystkie konie były w stanie je wykonać, jednak te z krótszym snem szybciej rezygnowały.

– To sugeruje, że faza REM u koni wiąże się z motywacją i wytrwałością – zaznacza badaczka.

Ważny jest jakościowy sen. Potwierdzają to badania na koniach

W trakcie badania nie odnotowano zewnętrznych oznak zaburzeń snu, mimo że część koni miała relatywnie krótką fazę REM. Wyniki wskazują jednak, że niedobór tej fazy może negatywnie wpływać na zachowanie zwierząt, zwłaszcza gdy zadania wymagają długotrwałej koncentracji i elastycznego myślenia.

– Konie szybko przyswajały proste zadania, ale skutki krótkiej fazy REM uwidaczniały się przy dłuższych i bardziej wymagających próbach – wyjaśnia Hämäläinen.

Doktorantka Iina Brotherus, badająca sen koni, podkreśla, że wyniki dostarczają nowego narzędzia do oceny zdolności uczenia się i dobrostanu tych zwierząt. Pokazują również, że skuteczne radzenie sobie z zadaniami nie zależy wyłącznie od treningu czy motywacji, lecz także od jakości snu.

Źródło: rp.pl

Zdrowie Ekologia Zwierzęta Medycyna
e-Wydanie
