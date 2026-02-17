Z tego artykułu się dowiesz: Jak sen wpływa na zdolności uczenia się i motywację u koni?

Jakie są skutki niedoboru fazy REM dla wyników poznawczych koni?

Na czym polega metoda testu odwróconego uczenia się stosowana w badaniu?

W ramach projektu opracowano test uczenia się dostosowany do warunków terenowych. Pozwala on ocenić zdolności poznawcze i motywację koni w ich własnych boksach oraz innych znanych im środowiskach.

Mira Hämäläinen, lekarka weterynarii specjalizująca się w chorobach koni, wykorzystała zaprojektowany przez swój zespół test odwróconego uczenia się. W pierwszym etapie koń uczy się dotykać określonego przedmiotu, aby otrzymać nagrodę. Gdy opanuje zadanie, warunki ulegają zmianie – właściwy przedmiot zostaje zastąpiony innym, a zwierzę musi dostosować swoje zachowanie.

Większość koni ze szkółki jeździeckiej biorących udział w badaniu nauczyła się zadania i ukończyła test z powodzeniem. Postępy mierzono liczbą poprawnych odpowiedzi na minutę, co okazało się praktyczną metodą oceny procesu uczenia się.