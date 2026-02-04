Rzeczpospolita
SAUNA FESTIVAL: saturation

Pierwsza edycja międzynarodowego festiwalu audiowizualnego w Warszawie.

Publikacja: 04.02.2026 00:00

Katarzyna Dębska i Jerzy Mączyński w basenie SAUNY fot. Jan Gałosz

Katarzyna Dębska i Jerzy Mączyński w basenie SAUNY fot. Jan Gałosz

Już w dniach 6-8 lutego 2026 roku w Warszawie odbędzie się SAUNA FESTIVAL: saturation – pierwsza edycja międzynarodowego festiwalu audiowizualnego organizowanego przez platformę SAUNA. Wydarzenie koncentruje się na muzyce eksperymentalnej, video arcie oraz różnorodnych formach łączenia obrazu i dźwięku, badając doświadczenie intensywności, nasycenia i percepcyjnego przeciążenia jako stanu cielesnego i kulturowego.

Festiwal jest naturalną kontynuacją projektu SAUNA, powołanego do życia i kuratorowanego przez saksofonistę i kompozytora Jerzego Mączyńskiego oraz artystkę wizualną Katarzynę Dębską. SAUNA to unikalna, kameralna przestrzeń zlokalizowana w podziemiach modernistycznego obiektu z lat 70. I 80. XX wieku, siedzibie Teatru Capitol, przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, który od kilku lat zyskuje nowe życie jako miejsce spotkań, koncertów, wydarzeń interdyscyplinarnych i wystaw.

Tematem przewodnim festiwalu jest „nasycenie” (saturation) – rozumiane jako stan, w którym obrazy, dźwięki, informacje i bodźce przestają być odbierane linearnie i racjonalnie, a zaczynają działać bezpośrednio na ciało. SAUNA FESTIVAL bada moment graniczny, w którym interpretacja ustępuje miejsca afektowi, a doświadczenie artystyczne staje się intensywne, gęste i immersyjne. W tym ujęciu nadmiar nie jest wyłącznie kategorią estetyczną, lecz również epistemologiczną, a jego znaczenia nie są odczytywane, lecz przeżywane.

Program festiwalu obejmuje występy artystów dźwiękowych i wizualnych z Polski oraz zagranicy. Wśród artystów m.in.:

Bridget Ferrill (DE), Bartosz Szablowski (PL), Carme Lopez (ES), Eivind Vullum (NO), Franciszek Ammer (PL), Hanna Abrahamson (SE), Hubert Zemler (PL), Izabela Miecznikowska (PL), Jerzy Mączyński (PL/DE), Katarzyna Dębska (PL/DE), Laura Adel (PL), Myriam Rey (SY/FR), Nasia Papavasiliou (GR), Nour Sokhon (LB/DE), Poly Chain (UA/DK), Rabih Beaini (LB/DE), Tomasz Roszczybiuk (PL).

Szczegółowe informacje o festiwalu – biogramy artystów, program wydarzeń, materiały wizualne oraz link do bezpłatnych biletów – dostępne są na stronie internetowej: www.saunaplatform.com/festival/2026-warszawa-saturation/

SAUNA FESTIVAL: saturation został sfinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), wspieranego przez Unię Europejską w ramach funduszu NextGenerationEU.

Współprodukcja festiwalu  - Fundacja Tworzywo Teatru

***

Patroni Medialni: Radio Eska, Rzeczpospolita, Tele Tydzień, Świat Kobiety, Dziennik Gazeta Prawna, AMS, Świat Gwiazd, Informator Stolicy, Familie.pl, Przegląd 

Partnerzy Teatru: Gatta, KROSS, Aktywna Warszawa, Strefa Music Art, Biletomat, BestCan, MZA

Teatr Capitol jest członkiem Unii Teatrów Niezależnych.

Patronat Rzeczpospolitej

Teatr Teatr Capitol
