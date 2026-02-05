Tzw. local content, czyli zwiększanie udziału krajowych przedsiębiorstw w inwestycjach realizowanych w Polsce, rząd wymienia jako jeden ze swoich priorytetów. Jak na tę strategię patrzy bank, który chce finansować transformację energetyczną? Portal WNP rozmawiał o tym z wiceprezesem PKO BP.

Local content z punktu widzenia banków. Kluczowe są kompetencje

Zdaniem wiceprezesa banku PKO BP, local content przestaje być jedynie politycznym hasłem, gdy zaczyna być namacalnym procesem. Jak podkreśla rozmówca portalu WNP, proste hasło „polskie znaczy lepsze” tu nie wystarczy. Kluczowe jest realne wykorzystanie lokalnego potencjału kraju, czyli kompetencji, ludzi, zaplecza inżynieryjnego i przemysłowego.

– Z mojej perspektywy dyskusja o rozwoju local contentu, czy lepiej mówiąc domestic capacity, jest dyskusją o tym, czy zbudujemy kompetencje, które pozwolą polskim firmom być trwałym i powtarzalnym elementem globalnych łańcuchów dostaw przez kolejne dekady. To jest wymiar strategiczny rozwoju kraju! – podkreśla wiceprezes PKO BP Krzysztof Dresler w rozmowie z portalem WNP

