Oczekiwania rynkowe były mocno podzielone. W ankiecie „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” dokładnie tyle samo (po 9) makroekonomistów i zespołów analitycznych spodziewało się pozostawienia stóp bez zmian oraz obniżki o 25 punktów bazowych. De facto za każdym z tych rozstrzygnięć Rada Polityki Pieniężnej miała jakieś argumenty.

Ostatecznie RPP zdecydowała się na kontynuację pauzy w procesie cięć stóp (w styczniu też utrzymała stopy bez zmian). Jakie mogła mieć ku temu przesłanki? Poprzednie posiedzenie odbyło się raptem w połowie stycznia. – Nie dostaliśmy w tym czasie nowych danych makroekonomicznych, które uzasadniałyby inną decyzję niż podjęta trzy tygodnie temu – oceniał przed posiedzeniem Daniel Piekarek, ekonomista Banku BPS.

W międzyczasie nie pojawiły się m.in. nowe dane inflacyjne, które mogłyby uzasadniać inną decyzję niż w styczniu. Styczeń i luty to nietypowy okres, w którym Główny Urząd Statystyczny nie przedstawia szybkiego szacunku inflacji na koniec miesiąca. Dane o styczniowej inflacji poznamy dopiero 13 lutego, a de facto dopiero miesiąc później GUS poda ostateczny odczyt, na bazie nowego koszyka inflacyjnego. Acz ten argument można próbować zbijać: Narodowy Bank Polski dysponuje własnymi analizami i nie musi koniecznie czekać na to, co pokaże GUS. Zresztą był to jeden z argumentów zespołów spodziewających się obniżki na lutowym posiedzeniu: inflacja w styczniu najpewniej spadła w okolice lub nawet poniżej 2 proc. r/r (z 2,4 proc. w grudniu). – Jeśli Rada nie obniży stóp w reakcji na niższe prognozy styczniowej inflacji, to zostanie skonfrontowana z bardzo niskim odczytem dynamiki cen, prawdopodobnie poniżej 2 proc. Wówczas może pojawić się zarzut, że jest spóźniona – spekulował Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska. Z drugiej strony – mimo poprawy perspektyw inflacji – Radę wstrzymać mogły wzrosty cen ropy ze stycznia.