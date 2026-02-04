Sasin, w rozmowie z Radiem Zet, był pytany, czy kandydatem PiS na premiera powinien być były prezydent Andrzej Duda. – Nie – odpowiedział krótko i dodał, że PiS ma wielu „znakomitych kandydatów na premiera, którzy są w bieżącej polityce”, podczas gdy Duda, jako były prezydent, jest nieco dalej od bieżącej polityki.

Jacek Sasin o Mateuszu Morawieckim: Ważny polityk PiS, jeden z wielu ważnych

Pytany o to, dlaczego on nie może być kandydatem na premiera, Sasin stwierdził, że „czasu by nie starczyło, aby o tym mówić”. – Uważam, że potrzebne jest nowe otwarcie, potrzebna jest nowa twarz. Ja jestem jedną z głównych twarzy naszego rządu, przynajmniej w tej drugiej kadencji. Jestem dumny z tego, co się udało zrobić, ale trzeba było też podejmować trudne decyzje – mówił.

A dlaczego Jarosław Kaczyński, prezes PiS, chce, aby kandydat PiS na premiera był politykiem przed 50-ką? – Takie dzisiaj jest oczekiwanie Polaków, takie jest oczekiwanie wyborców, my jako politycy musimy się z tym liczyć – odparł Sasin. Pytany, czy nie jest to warunek, który ma służyć wykluczeniu byłego premiera Mateusza Morawieckiego z grona kandydatów na premiera (Morawiecki ma 57 lat), były wicepremier odparł, że „nie będzie się wdawał w obsesyjne krążenie wokół Mateusza Morawieckiego”. – Jest jednym z wielu ważnych polityków PiS. Jest byłym premierem, ale byłym premierem jest też Beata Szydło – przypomniał.

Na uwagę, że Szydło nie sygnalizuje, iż chciałaby być premierem, w odróżnieniu od Morawieckiego, Sasin odparł: ;– Może pani premier Szydło też by chciała, ale ma na tyle skromności w sobie, że nie wszystkim to komunikuje.