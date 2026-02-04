Rzeczpospolita
Wydarzenia
Mateusz Morawiecki kontra Jacek Sasin. Tobiasz Bocheński: Dajcie sobie spokój

Były wicepremier, poseł PiS Jacek Sasin w rozmowie z Radiem Zet na uwagę, że Mateusz Morawiecki sygnalizuje, iż chciałby ponownie być premierem odparł, że „może premier (Beata Szydło) też by chciała, ale ma na tyle skromności w sobie, że nie wszystkim to komunikuje”. Na słowa te zareagował Morawiecki.

Publikacja: 04.02.2026 14:41

Jacek Sasin

Jacek Sasin

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Sasin, w rozmowie z Radiem Zet, był pytany, czy kandydatem PiS na premiera powinien być były prezydent Andrzej Duda. – Nie – odpowiedział krótko i dodał, że PiS ma wielu „znakomitych kandydatów na premiera, którzy są w bieżącej polityce”, podczas gdy Duda, jako były prezydent, jest nieco dalej od bieżącej polityki. 

Jacek Sasin o Mateuszu Morawieckim: Ważny polityk PiS, jeden z wielu ważnych

Pytany o to, dlaczego on nie może być kandydatem na premiera, Sasin stwierdził, że „czasu by nie starczyło, aby o tym mówić”. – Uważam, że potrzebne jest nowe otwarcie, potrzebna jest nowa twarz. Ja jestem jedną z głównych twarzy naszego rządu, przynajmniej w tej drugiej kadencji. Jestem dumny z tego, co się udało zrobić, ale trzeba było też podejmować trudne decyzje – mówił. 

A dlaczego Jarosław Kaczyński, prezes PiS, chce, aby kandydat PiS na premiera był politykiem przed 50-ką? – Takie dzisiaj jest oczekiwanie Polaków, takie jest oczekiwanie wyborców, my jako politycy musimy się z tym liczyć – odparł Sasin. Pytany, czy nie jest to warunek, który ma służyć wykluczeniu byłego premiera Mateusza Morawieckiego z grona kandydatów na premiera (Morawiecki ma 57 lat), były wicepremier odparł, że „nie będzie się wdawał w obsesyjne krążenie wokół Mateusza Morawieckiego”. – Jest jednym z wielu ważnych polityków PiS. Jest byłym premierem, ale byłym premierem jest też Beata Szydło – przypomniał.

Na uwagę, że Szydło nie sygnalizuje, iż chciałaby być premierem, w odróżnieniu od Morawieckiego, Sasin odparł: ;– Może pani premier Szydło też by chciała, ale ma na tyle skromności w sobie, że nie wszystkim to komunikuje.

– W PiS jest bardzo wielu polityków, którzy chcieliby być premierem, jak w każdej partii. (...) Ale jest coś takiego jak pragmatyzm, kierownictwo partii musi się nim kierować – dodał Sasin. 

Mateusz Morawiecki przypomina Sasinowi utratę władzy w sejmiku podlaskim

Na ten ostatni cytat zareagował w serwisie X Morawiecki. „Jacku, skoro znów budzi się w Tobie zew kingmakera mam dwa słowa: sejmik podlaski” - napisał premier. To nawiązanie do utraty przez PiS władzy w sejmiku podlaskim po wyborach samorządowych z 2024 roku PiS w wyborach zdobył 15 (z 30) mandatów w sejmiku i wydawało się, że powinno utrzymać w nim władzę. Ostatecznie jednak – dzięki dwóm głosom radnych wybranych z listy PiS, którzy otrzymali stanowiska wicemarszałków, marszałkiem województwa został Łukasz Prokorym z KO. Szefem podlaskich struktur PiS jest Jacek Sasin. 

„Dajcie sobie spokój. Świat nie kręci się wokół nazwiska premiera, bo trzeba zwyciężyć w wyborach. A wyborów nie chcemy wygrać dla siebie, tylko żeby zmieniać Polskę. Polacy zasługują na nowy rząd, który zajmie się ich sprawami. Ciągłe opowiadanie: ja! ja! ja! Niczemu służy” – skomentował spór kolegów z partii europoseł Tobiasz Bocheński, wskazywany jako jeden z potencjalnych kandydatów PiS na premiera. 

Bocheński, podobnie jak Sasin, należy do tzw. frakcji maślarzy, przeciwników Mateusza Morawieckiego i związanych z nim polityków PiS. Morawiecki stoi z kolei na czele frakcji „harcerzy”. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Kaczyński powiedział już Morawieckiemu, że ten nie będzie premierem ze względu na obciążenie, jakim jest dla niego stanie na czele rządu PiS w latach 2017-2023. Morawiecki miał wyrazić zrozumienie dla tego stanowiska, chce jednak mieć wpływ na przyszły rząd. 

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Rząd Osoby Jacek Sasin Mateusz Morawiecki Tobiasz Bocheński
